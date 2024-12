Upoznajte tvrtku kojoj su dionice ove godine porasle za nevjerojatnih 570 posto

Dionice tvrtke MicroStrategy u ponedjeljak, 16. prosinca, zabilježile su velik rast nakon što je tvrtka uvrštena u indeks Nasdaq 100. Ovo je očiti znak povjerenja u kompaniju čije dionice uslijed eksplozije kriptovalute nezaustavljivo rastu.

Vrijednost dionica porasla je za 4 posto nakon što je poslije zatvaranja burzi u petak Nasdaq najavio da će kompanija u ponedjeljak biti uvrštena na indeks.

To uvrštavanje na Nasdaq 100, što je temelj za popularni burzovni fond Invesco QQQ, trebalo bi izazvati kupnju neto vrijednosti od 2,1 milijarde dolara dionica MicroStrategyja, kaže analitičar Bernsteina Gautam Chhugani.

Cijene dionica Microstrategyja porasle su i zbog rasta bitcoina ovog vikenda. U ponedjeljak je bitcoin ponovno srušio rekord, premašivši 106.000 dolara. Gotovo sva vrijednost tvrtke vezana je za ogromnu zalihu bitcoina, umjesto na nešto tradicionalniji poslovni model temeljen na prihodima.

Dionice tvrtke ove su godine porasle za 573 posto, što je više od rasta bitcoina (150 posto).

Čime se MicroStrategy zapravo bavi?

Tvrtka se opisuje kao “prvo i najveće financijsko društvo za bitcoin.” Bila je dio takozvanog dot-com booma na početku 21. stoljeća, a potom je početkom 2020. godine prebacio fokus sa softvera i postao najutjecajniji zagovornik bitcoina, govoreći kako kriptovaluta ima dugoročnu vrijednost sličnu zlatu. Kompanija u svojoj strateškoj rezervi čuva 439.000 bitcoina. To je ekvivalent 46 milijardi dolara ili 2,2 posto ukupne količine bitcoina na svijetu. Nekih 40 posto bitcoina tvrtka je kupila u posljednjih 40 dana, kaže Chhugani – nakon što je na izborima u SAD-u pobijedio Donald Trump, također zagovornik bitcoina.

MicroStrategy je također poduzeo rijedak korak izdavanja duga za financiranje svoje kupnje bitcoina. “Ako niste vjernik u bitcoin, to je zastrašujuće, no njihova strategija temelji se na dugoročnoj, iznimno samopouzdanoj strategiji kupnje i čuvanja s idejom da će čuvati bitcoin sve dok on ne premaši vrijednost zlata,” objasnio je Chhugani u ponedjeljak.

Kompanija ima i svoje kritičare

Među onima koji krtiziraju tvrtku je investicijska tvrtka Citron Research. Ona je prošlog mjeseca dionice nazvala “prevrućima” i “potpuno odvojenima” od temelja bitcoina. Uz tržišnu kapitalizaciju od 100 milijardi dolara, dionicama se trguje po vrijednosti dva puta većoj od vrijednosti zalihe bitcoina. Istovremeno, druge aktivnosti tvrtke gotovo uopće ne pružaju drugačiju podršku – u prošlom tromjesečju softverski biznis donio je manje od 120 milijuna dolara.

Osebujni osnivač i predsjednik MicroStrategyja, Michael Saylor, ima bogatstvo od više od 10 milijardi dolara, što ga čini 254. najbogatijim čovjekom svijeta, procjenjuje Forbes. Njegovo bogatstvo poraslo je za više no dvostruko od ovog ožujka.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: MicroStrategy Stock Jumps On Nasdaq 100 Inclusion – Bitcoin Gigant Up 570% This Year

(Prevela: Nataša Belančić)