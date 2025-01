Evo koji će mirovinski fondovi ove godine biti nagrađeni dodatnim brojem osiguranika

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je na sjednici Upravnog vijeća u petak donijela odluku o tome koja su mirovinska društva u svakoj od kategorija obveznih fondova (A, B i C) ostvarila najveći prinos prilagođen riziku u prošloj godini.

Najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen riziku za mirovinski fond kategorije A (rizičnija kategorija) imalo je društvo PBZ CO, za kategoriju B (umjereni rizik) društvo Erste, a za mirovinski fond kategorije C (kategorija s najmanjim rizikom) društvo Raiffeisen.

Hanfa je donijela tu odluka radi dodatne – moglo bi je se opisati nagradnom – raspodjele osiguranika koji sami nisu u zakonskom roku odabrali svoj fond. Kako se vidi, društvo Allianz ZB po godišnjim prinosima nije ušlo u „dobitnu“ kombinaciju ni s jednom kategorijom.

Kako se raspoređuje osiguranike

Kako objašnjava Hanfa u svojoj odluci, u razdoblju od 1. veljače 2025. do 31. siječnja 2026. godine će se svakom mirovinskom društvu (ima ih ukupno četiri koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima) rasporediti po petina osiguranika koji u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja samostalno ne odaberu svoj fond, dok će se ostatak dodatno rasporediti na mirovinska društva koja su imala najbolje godišnje prinose. U ovom slučaju to su PBZ CO, Erste i Raiffeisen.

Rok od mjesec dana za izbor fonda je osiguranicima propisan Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, a do izbora mirovinskog fonda određene kategorije, njihov se novac polaže na privremeni račun.

Istim je zakonom propisan i način na koji se raspoređuju takvi osiguranici po mirovinskim društvima.

Zvuči malo komplicirano, ali evo kako je to matematički uređeno: svakome društvu pripada, naime, udio u ukupnom broju osiguranika koji je „jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan“ (4+1), a ostatak se raspoređuje svakoj kategoriji mirovinskog fonda onog mirovinskog društva koje je ostavrilo najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen rizikom.

Prošle godine je „nagradni“ dio osiguranika (dakle preostala petina koja raspodjeljuje onima s najvećim prinosom) išla društvu Raiffeisen za A, B i C kategoriju fonda.