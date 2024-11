Kako će ishod američkih izbora utjecati na cijenu bitcoina? Sada je na oko 68 tisuća dolara

Cijene bitcoina mogle bi postati vrlo nestabilne ovisno o rezultatima američkih predsjedničkih izbora, upozoravaju analitičari jedne istraživačke tvrtke Wall Streeta.

Analitičari Bernsteina, pod vodstvom Gautama Chhuganija, u ponedjeljak su napisali kako će izbori imati “kratkoročni utjecaj na sentiment oko kripta” i na cijenu dominantne kriptovalute, bitcoina. Trenutna cijena bitcoina iznosi 68.000 dolara, što je nešto manje od prošlotjednih 73.000 dolara – najviše cijene u proteklih sedam mjeseci.

Ako pobijedi “pro-kripto kandidat”, Donald Trump, bitcoin tijekom sljedeća dva mjeseca može porasti na 80 ili 90 tisuća dolara, predviđa Chhugani. To bi srušilo prethodni rekord od gotovo 73.800 dolara iz ožujka ove godine.

U slučaju da pobijedi podpredsjednica Kamala Harris, Chhugani kaže kako bi se cijena mogla približiti niskih 50.000 dolara. Ta razina nije zabilježena još od veljače, a predstavlja pad od preko 25 posto u odnosu na cijene od ponedjeljka.

Velika razlika ovisno o pobjedniku

Chhugani naglašava kako je potencijalni pesimizam oko bitcoina rezultat “oštre” pozicije Bidenove administracije prema reguliranju kripto industrije.

Bernstein grupa je još uvijek optimistična po pitanju bitcoina. Zadržali su svoju prognozu cijene od 200.000 dolara do kraja 2025. godine bez obzira na ishod izbora.

Analitičar tvrtke Standard Chartered Geoff Kendrick prošlog je mjeseca napisao kako će bitcoin na kraju godine imati cijenu od 75.000 dolara u slučaju pobjede Harris, a 125.000 dolara u slučaju Trumpove pobjede. Mete za iznimno nestabilni bitcoin manje su pouzdane od sličnih prognoza za drugu imovinu poput dionica. Cijene bitcoina kreću se ovisno o percepciji tržišta o njihovoj budućoj upotrebi, a ne ovisno o zaradi ili drugim fundamentalnim uzrocima.

Trumpova promjena stava

Dok je bio u Bijeloj kući, Trump je bio iznimno skeptičan prema bitcoinu, no u ovom predizbornom ciklusu dobio je podršku kripto lidera poput milijardera Marca Andreessena, Camerona Winklevossa i Tylera Winklevossa. Zato je promijenio mišljenje prema industriji, a čak je i kao potpredsjedničkog kandidata odabrao dugogodišnjeg kripto investitora JD Vancea.

Posljednjih mjeseci, cijene bitcoina i Trumpovi izgledi za pobjedu na blockchain platformi za političko klađenje Polymarket izgledali su gotovo identično. Cijene bitcoina dosegle su sedmomjesečni rekord istoga dana kada su Trumpovi izgledi za pobjedu bili najviši. Pali su ovog vikenda uslijed velikog porasta izgleda za pobjedu podpredsjednice Harris.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Here’s Where Analysts Expect Bitcoin Prices Will Head Under Harris And Trump

(Prevela: Nataša Belančić)