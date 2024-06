Mogu li dionice Applea još rasti? Analitičari misle da ne mogu, a evo i zašto

Investitori u Apple vjerojatno su oduševljeni povijesno dobrim tjednom koji je proizvođač iPhonea zabilježio na burzi, ali prognoze s Wall Streeta sugeriraju kako cijena dionica tvrtke neće vidjeti velike koristi u kratkom roku, iako snovi Applea o umjetnoj inteligenciji bujaju van kontrole.

Najprije dobre vijesti: Dionice Applea zabilježile su krajem tjedna rekordnu cijenu od 212,49 dolara po dionici, što je treći najveći porast u postotnim bodovima u posljednej dvije godine i drugi najveći tjedni porast po dionici u čak deset godina. Do rasta je došlo nakon što je tvrtka predstavila svoju ponudu generativne umjetne inteligencije koja će izići kasnije ove godine.

Iako su analitičari na vijesti reagirali uglavnom pozitivno, fokusirajući se na potencijalni rast prodaje iPhonea, ipak ne vjeruju kako će dionice tvrtke imati velike koristi od novosti.

FactSet je pratio prognoze 48 analitičara, koji su postavili prosječnu cijenu od 204,89 dolara po dionici što je oko 4 posto manje od cijene od petka. Devet ciljeva ažuriranih ovog tjedna donose još slabiji prosjek od oko 201,56 dolara po dionici, odnosno devet posto manje od cijene zabilježene u petak.

Čak i najoptimističniji analitičari na Wall Streetu ne predviđaju veliki rast dionica Applea. Analitičari Goldman-Sachsa i Bank of Americe postavili su mete od 238 i 230 dolara po dionici, što je rast od 12, odnosno 8 posto.

To nije pretjerano uzbuđujuće, budući da je S&P500 predvidio prosječan godišnji povrat investicije od 13 posto u proteklom desetljeću, periodu u kojemu je Apple na godišnjoj razini ostvarivao povrat od 26 posto.

Ciljevi za cijene dionica, koji se kreću polako ili reagiraju na ranija kretanja, nisu egzaktna znanost, ali sigurno su znak raširenog uvjerenja da su dionice Applea već cjenovno ostvarile veliki dio potencijalnih koristi. Najveći teret za dionice tvrtke je posustajanje u rastu prihoda: stručnjaci očekuju da će tvrtka ove godine ostvariti rast od samo 1 posto u usporedbi s fiskalnom 2023. i pad od 2 posto u odnosu na rekordnih 394 milijardi dolara prihoda ostvarenih 2022. Iako se može očekivati da će kompanija koja se davno stabilizirala kao uspješna ostvarivati slabiji rast od tvrtki u novim industrijama kao što je Nvidia, rast prodaje Applea još uvijek zaostaje za Microsoftom koji bi ove fiskalne godine trebao ostvariti rast od 16 posto. Neto dobit Applea od 383 milijarde dolara i prihodi od 97 milijardi dolara, ostvareni fiskalne 2023. godine, premašili su Microsoftovih 212, odnosno 73 milijarde dolara, no analitičari su složni u predviđanjima da će Microsoft prestići Apple po pitanju dobiti do 2026., a po pitanju prodaje do 2028. godine. Predviđa se kako će čak i Nvidia po pitanju neto dobiti premašiti Apple do 2028. godine, što je još do pretprošle godine bilo teško za povjerovati.

Zašto onda rastu dionice Applea?

Prije ponedjeljka Apple nije mnogo govorio o svojim planovima o generativnoj umjetnoj inteligenciji, dok su Microsoft i Google poduzimali ogromne korake u toj industriji. Ovotjedni porast došao je nakon što su tržište privukli izgledi za ogromne novosti u tehnologiji tvrtke. Nije teško sanjariti i o daljnjem potencijalnom AI rastu, pogotovo ako se uzme u obzir velika, odana baza obožavatelja Applea. Ovaj tjedan označio je “prvi od mnogih koraka u Appleovoj strategiji za generativnu umjetnu inteligenciju,” rekao je analitičar Goldman Sachsa, Michael Ng.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Can Apple Stock Go Much Higher? Analysts Don’t Think So: Here’s Why.

(Prevela: Nataša Belančić)