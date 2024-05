Na Burzi objavljena detaljna analiza poslovanja Varteksa. Radnici prekinuli štrajk

Samostalni radnički sindikat Varteks donio je odluku o prekidu štrajka. Istovremeno, Zagrebačka burza objavila je Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionica i Izvješće revizora. Ta dva dokumenta otkrivaju detalje poslovanja Varteksa, koji je proteklih tjedana u fokusu medija zbog problema u poslovanju.

Samostalni radnički sindikat Varteks donio je odluku kako se štrajk radnika Varteksa prekida u utorak te u srijedu nastavljaju s radom. Sindikat je takvu odluku donio nakon što je zajamčena isplata neisplaćenih plaća svim radnicima. One će biti isplaćene iz fonda Agencije za osiguranje radničkih tražbina. Na ranije poslani Forbesov upit Agenciji o tome kad će isplatiti plaće radnicima, u ponedjeljak je odgovoreno kako tada od Varteksa još nisu dobili zahtjev za isplatu.

Radnici od Agencije mogu dobiti plaću u visini minimalne plaće koja za 2024. godinu iznosi 840 eura bruto. Na ovaj način inače se mogu isplatiti najviše tri neisplaćene plaće.

Na odluku o prestanku štrajka pozitivno je utjecalo i imenovanje nove Uprave. Sukladno Forbesovim najavama, u Upravu je imenovan Karlo Koprek. S dioničarima i Upravom dogovoreni su planovi oko daljnjih aktivnosti društva.

Na Burzi objavljen Elaborat o vrijednosti dionica Varteksa

Istovremeno, 15.5. na Zagrebačkoj burzi je objavljen dokument koji prezentira vrijednost Varteksa. Kompanija je angažirala društvo Marčinko i partneri kako bi izrazili svoje mišljenje i zaključke o vrijednosti dionica tvrtke na temelju preliminarnih financijskih izvještaja na 31.12.2023. godine. Na osnovu toga nastala je procjena vrijednosti dionica Varteksa.

Marčinko i partneri vrijednost jedne dionice na dan 12.04.2024. godine procijenili su na 0,06 eura.

Kako je izračunata fer vrijednost dionice?

Prilikom određivanja fer vrijednosti dionica, koristili su tržišnu cijenu, no uz ponder od samo 20 posto, s obzirom da je promet dionicom bio mali. Po 40 posto pondera imali su dohodovni pristup za koji su koristili metodu diskontiranog novčanog tijeka (DCF) i troškovni pristup za koji su koristili metodu neto imovine (NAV).

Raspon tržišne cijene u analizi kretao se od 21 do 35 centi, DCF metoda pokazuje vrijednost dionice od nula do osam centi, a NAV metoda nula centi. Na osnovu tih vrijednosti određen je raspon fer vrijednosti dionice od pet do devet centi po dionici, odnosno fer cijena od šest centi po dionici. Prilikom nedavne promjene dva velika dioničara, one su se prodavale po cijeni od osam centi.

Revije modne kuće Varteks prije nekoliko godina; Foto: Borna Filić / Pixsell

Vlastite marke i proizvodnja za Hugo Boss, J. Lindeberg i Lubiam

Analiza kompanije otkriva kako je ona nekada imalo više od 10.000 zaposlenih, dok ih je sad tek oko 650. Posljednjih 10 godina Varteks je ubrzano gubio na snazi uz pad prodaje, smanjenj profita i drugim izazovima. Varteks ima četiri ključna segmenta poslovanja: maloprodaju, veleprodaju i zastupništva, proizvodnju za druge te specijaliziranu odjeću. Krajem 2022. godine, Varteks je imao 23 maloprodajne trgovina, jednu maloprodajnu outlet trgovinu, pop-up outlet, salon za šivanje po mjeri i web trgovinu.

U 2022. godini 27 posto prihoda od prodaje ostvareno je od izvoza. Najveći udio izvoza odnosi se na Njemačku i Švedsku, a tu su još Italija, BiH, Singapur, Mađarska, Irska, Slovenija, Srbija, Nizozemska, Luksemburg i Francuska.

Što se proizvodnje za druge tiče, Varteks od 1994. godine proizvodi odjeću za njemački Hugo Boss, od 2003. godine za švedski J. Lindeberg, a od 2022. godine za talijanski Lubiam.

Radnice Varteksa na prosvjedu održanom prošlog tjedna; Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Razlika vrijednosti imovine i visine obveza je mala

Kako bi se smanjila zaduženost, Varteks u 2024. godini planira prodaju dugotrajne imovine vrijedne 6,5 milijuna eura, kako bi se smanjila zaduženost i podmirile dospjele obveze. Varteks planira i restrukturirati dug i poboljšati vlastitu likvidnost kako bi se uklonila opasnost od blokade i smanjila neizvjesnost vezana uz nastavak poslovanja. Na 31.12.2023. godine, neto knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine društva iznosila je 25,51 milijuna eura, a najveći dio odnosio se na ulaganja u nekretnine – 11,35 milijuna eura i građevinske objekte – 9,12 milijuna eura. Neto dug Varteksa iznosio je 22,99 milijuna eura.

Prilagođena bilanca Varteksa na datum 31.3.2024. godine otkriva kako je na taj datum dugotrajna imovina Varteksa iznosila 25,99 milijuna eura. Na zemljišta, građevinske objekte i ulaganja u nekretnine odnosise 23,81 milijun. Kratkotrajna imovina Varteksa iznosila je 6,33 milijuna eura, a najveći iznosi u tim stavkama su potraživanja od kupaca i zalihe. Ukupna imovina je 32,32 milijuna eura.

Dugoročne obveze društva krajem ožujka iznosile su 10,40 milijuna eura, a kratkoročne 25,19 milijuna. Ukupno, to je 35,59 milijuna eura.



Cijeli Elaborat u PDF formatu može se pronaći na stranicama Zagrebačke burze. Raniji članci o Varteksu na Forbes Hrvatska dostupni su ovdje.