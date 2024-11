Nakon pobjede Trumpa, EU će, zbog delulu-činovnika, još više zaostajati u području kriptovaluta

Izabrani američki predsjednik Donald Trump posljednjih je godina promijenio mišljenje o kriptovalutama. Od kritičara, posao je njihov fan, te ulagači imaju velika očekivanja od njegove administracije, što je bitcoin lansiralo do gotovo 100 tisuća dolara. Situaciju za FORBES Hrvatska komentira odvjetnik Vlaho Hrdalo, predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute.

U četvrtak je objavljeno da će Gary Gensler, čelni čovjek SEC-a, američke komisije za vrijednosne papire, u siječnju, dan inauguracije Donalda Trumpa, napustiti svoju funkciju. Gensler će ostati upamćen po prilično neprijateljskom stavu prema kriptovalutama, tako da je kripto-zajednica sasvim sigurno zadovoljna njegovim odlaskom.

Bitcoin nakon Trumpove pobjede blizu 100 tisuća dolara

Iako je i Donald Trump do prije dvije, tri godine imao negativan stav o kriptovalutama, promijenio je mišljenje. U njegovom izbornom taboru okupile su se brojne figure koje podržavaju kriptovalute – dovoljno je spomenuti Elona Muska, te je tržište snažno reagiralo na Trumpovu pobjedu. Bitcoin se kreće prema magičnoj granici od 100 tisuća dolara, što znači da su očekivanja od Trumpove administracije velika, što nije bez osnove s obzirom na to da i on sam obećao od SAD-a napraviti “prijestolnicu svijeta” za kriptovalute.

“Dosadašnji šef američkog SEC-a bio je hejter i nije postupao racionalno”

Odvjetnik Vlaho Hrdalo, koji je i predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute (UBIK) komentirao je za FORBES Hrvatska Genslerovu ostavštinu, ali se osvrnuo i na situaciju u Europi. Hrdalo vrlo oštro kritizira stručnjake Europske središnje banke, koji se bave tim područjem – smatra da ne poznaju problematiku.

“Ne bi bilo ništa pogrešno da je Gensler uistinu htio regulirati kripto po uzoru na dionice, ti instrumenti zapravo imaju sličnosti. Problem je što je Gary Gensler hejter pa nije postupao racionalno i otvarao je previše frontova. Njegovi pandani u Europi zovu se Ulrich Bindseil i Jürgen Schaaf koji rade u ECB-u i izdaju “radove” koji ne bi mogli proći recenziju ni u najniže rangiranom znanstvenom časopisu jer im nedostaju osnovna znanja o materiji. Može ih se doduše koristiti kao kontra-indikator jer kako oni izbace koji rad protiv bitcoina, tako bitcoinu cijena eksplodira. Pa su tako u sad već legendarnom radu “Bitcoin’s last stand” od 30.11.2022. prognozirali da je bitcoin na putu u irelevantnost. Bitcoin je otada porastao 600 posto. Kritike moraju postojati i dobrodošle su radi razvoja industrije, ali argumenti poput ‘poštena vrijednost mu je nula’ ne mogu naći mjesto u ozbiljnim raspravama”, kaže Hrdalo.

Naime, Bindseil i Schaaf iz ECB-a, koje Hrdalo kritizira, tvrde da bitcoin nikada nije zaživio kao sredstvo plaćanja, a da iz više razloga nije prikladan ni kao investicija. Kažu da ne generira nikakav novčani tok, poput, na primjer, nekretnina; ne donosi dividendu, poput dionica, a nema ni uporabnu vrijednost, kao što imaju robe ili plemeniti metali.

Što se tiče Trumpovog zaokreta, Hrdalo kaže da ga on ne čudi. “Trump je prije svega trgovac i ako je u jednom trenutku zaključio da roba koja mu se ranije nije dopala ima potencijal, rado će promijeniti ploču i njome trgovati”, kaže.

SAD je i prije bio napredniji,a sada će se razlika povećati

No, ima crne prognoze za Europu, koju, kako kaže, čeka dodatno zaostajanje.

“I dok su na pozicijama i u Europi i u SAD-u bili hejteri kako sam ranije rekao – SAD je bio propulzivnije kripto-tržište. Zamislite kako će ta tržišta divergirati sad kad u Europi na poziciji ostaju delulu-činovnici (delulu, skraćeno od deluzionalan, op.a.), a SAD preuzimaju oni koji će odjel za učinkovitost javne uprave nazvati po memecoinu (DOGE). Pitanje je jedino hoće li postupati s mjerom. U dosadašnjim najavama se po mom sudu previše često spominju riječi ‘drastično’ i ‘radikalno’, ali možda je to jedini način da se stvari promijene. I neovisno o tome je li to dobro ili nije, iz reakcije tržišta u izbornoj noći vidljivo je da to što se događa preko bare ima puno veći utjecaj nego ono što se zbiva na Starom kontinentu. Europa nažalost već duže vrijeme zaostaje za ostatkom svijeta, a koliko su EU birokrati slijepi najbolje pokazuje činjenica da stanje pokušavaju promijeniti čitajući iz udžbenika koji je napisao jedan od njih koji je i zaslužan za takvo stanje, Mario Draghi”, zaključuje Hrdalo.