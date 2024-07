Prihodi Revoluta dvostruko veći od Zabinih

Revolut je po prihodima jači od bilo koje hrvatske banke, a veću dobit ima samo Zaba. Iz izvještaja o poslovanju banke u 2023. godini vidi se da brzo šire na svjetskom tržištu.

Digitalna banka Revolut ostvarila je 2,1 milijardu eura prihoda i 503 milijuna eura dobiti prije oporezivanja u 2023. godini. To je rast prihoda od čak 95 posto u odnosu na godinu ranije.

Za usporedbu, Zagrebačka banka koja je ima najveći prihod među hrvatskim bankama, u 2023. godini je imala 966 milijuna eura prihoda – duplo manje od Revoluta. Zaba ima uvjerljivo najbolji omjer prihoda i dobiti među velikim hrvatskim bankama, a po dobiti je nadmašila i Revolut. Dobit prije oporezivanja iznosila joj je čak 543 milijuna eura.

Prihod i dobit Revoluta u britanskim funtama te broj klijenata; Izvor: Revolut

Ponudu širili na kredite i kreditne kartice

Koliko banka raste, jasno je i iz podatka da je Revolut u 2023. godini globalno imao 38 milijuna korisnika. To je 12 milijuna više nego godinu ranije, a do lipnja ove godine dobio ih je još sedam milijuna. Broj je velik, no ipak treba imati na umu da osnovni model nudi račune bez ikakvih mjesečnih troškova te da ga ljudi u Hrvatskoj u većini slučajeva ne koriste kao glavnu banku i ne primaju plaću na Revolutu.

Od lipnja 2024. Revolut je najpreuzimanija aplikacija u kategoriji financija u Europi – na prvom mjestu u 17 zemalja. Tvrtka se proširila na nova tržišta, uključujući Brazil i Novi Zeland, te je sada prisutna u 38 država.

Revolut je također razvio nove lokalne značajke na ključnim europskim tržištima. Za korisnike u Francuskoj, Irskoj, Španjolskoj i Nizozemskoj proširili su ponudu lokalnih IBAN-ova. U Francuskoj, Njemačkoj i Španjolskih počeli su nuditi osobne kredite, a u Irskoj i Španjolskoj kreditne kartice.

Osnivači Revoluta Nikolaj Storonski i Vlad Jacenko već su na Forbesovoj ljestvici milijardera; Foto: Revolut

U prvih šest mjeseci ove godine, Revolut je ponudio i nove usluge dostupne na izabranim tržištima. To su eSIM kartice, program vjernosti i Robo savjetnika.

Danas preko 400.000 korisnika u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je Revolut koristilo više od 380.000 korisnika do kraja 2023. godine. Broj korisnika privatnih računa porastao je za 37 posto, dok je broj poslovnih korisnika porastao za 58 posto u odnosu na 2022. godinu. Hrvatski korisnici položili su više od 160 milijuna eura na svoje račune do 31. prosinca 2023.

U istom razdoblju, hrvatski korisnici izvršili su preko 15 milijuna plaćanja i transakcija na bankomatima. Više od 70 posto njih izvršeno je u zemlji što ukazuje da se Revolut sve više koristi kao kartica za dnevnu potrošnju na hrvatskom tržištu.

U 2024. godini broj korisnika privatnih računa u Hrvatskoj porastao je za 16 posto u prvih 6 mjeseci u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine i tako premašio brojku od 400.000 korisnika.