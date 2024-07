Revolut i na hrvatsko tržište uvodi čitač kartica

Revolut, globalna financijska aplikacija s više od 45 milijuna korisnika privatnih računa diljem svijeta i stotinama tisuća korisnika poslovnih računa, u svoju ponudu uvodi i čitač kartica Revolut Reader.

Čitač kartica Revolut Reader prihvaća debitne i kreditne kartice, kao i beskontaktne načine plaćanja. Sadrži i pametne značajke kao što su katalog artikala i dodavanje napojnice. S brzinama plaćanja ispod 5 sekundi, korisnici mogu prihvatiti, podmiriti i uplatiti sredstva na jednom mjestu – svom Revolut poslovnom računu.

Poduzetnicima novac stiže u roku od dva do tri dana

”Od danas je čitač kartica Revolut Reader dostupan za tvrtke i druge oblike poslovanja u Hrvatskoj. Predstavili smo čitač kartica Revolut Reader na tržište kao brzo i jednostavno rješenje koje neće usporiti poslovanje, već omogućiti jednostavan pristup sredstvima i mogućnost primanja plaćanja brže od industrijskog standarda u trajanju od dva do tri radna dana. Uz to, sigurnost i dugotrajnost baterije malog uređaja džepne veličine znači da je čitač kartica Revolut Reader sposoban pojednostaviti rad bez potrebe za upravljanjem višestrukim računima i sustavima. To je upravo ono što čitač kartica Revolut Reader već danas nudi nekim našim poslovnim korisnicima i veselimo se vidjeti kako će potaknuti poslovanje u Hrvatskoj i kako će korisnici iz te države iskoristiti mogućnosti rasta koje pruža”, rekao je Alex Eguileor, generalni menadžer usluga prihvaćanja kartičnog plaćanja u Revolutu.

Cijena 0,8 posto po transakciji

Platni terminal korisniku omogućuje prihvaćanje, podmirivanje i praćenje plaćanja unutar jednog računa. Kako kažu, proizvod dolazi s konkurentnim cijenama, 0,8 posto + 0,02 eura po transakcijskoj proviziji na lokalnim karticama i jednokratnom naknadom koja kreće od 49 eura, ili prilagođenim cijenama za tvrtke koje upravljaju s velikim količinama novca. Iz Revoluta tvrde da je njihov čitač pogodan za bilo koju veličinu poslovanja – velike i male poduzetnike.

Please enable JavaScript