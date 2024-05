Saudijska Arabija prodaje dionice državne nafte kompanije vrijedne 13 milijardi dolara

Saudijska Arabija će u nedjelju ujutro početi primati predbilježbe za dionice državne energetske kompanije Aramco. Ponuda je vrijedna oko 13,1 milijardu dolara i bit će ključni test interesa međunarodnih ulagača za saudijske kompanije, javlja Reuters.

U dugo očekivanoj objavi u četvrtak, Kraljevina i Aramco detaljno su predstavili ponudu do 0,7 posto dionica u državnoj naftnoj kompaniji, pri čemu je 10 posto ponude rezervirano za male ulagače, no to će ovisiti o njihovom interesu. Primanje predbilježbi trajat će do 6. lipnja, a cijena će biti određena 7. lipnja.

Ulagači nisu bili pretjerano zainteresirani za IPO 2019. godine

Ponuda, kodnog imena Project Bond, najavljivana je mjesecima kao ključni korak u diverzifikaciji strukture ulagača Aramca, nakon rekordne inicijalne javne ponude dionica (IPO) iz 2019. godine. Ona ima i veliki potencijal dodatno potaknuti program gospodarske diverzifikacije Saudijske Arabije.

No, predstavlja i test za saudijska tržišta nakon mlakog interesa međunarodnih ulagača za IPO 2019. godine. Međunarodni ulagači tada nisu pokazali pretjerani interes za Aramco, prije svega zbog, prema tadašnjim procjenama visoke valuacije kompanije, utjecaja saudijske vlade na njeno poslovanje, ali i postupnog napuštanja fosilnih goriva.

Međunarodni ulagači jednako tako nisu bili pretjerano oduševljeni ni s drugim saudijskim mega-projektima, poput turističkih resorta ili novih gradova.

Vladar Saudijske Arabije princ Mohammed bin Salman uložio je stotine milijardi dolara u razne velike projekte, od aviokompanija, električnih vozila, turizma, itd. kako bi diverzificirao ekonomiju ovisnu o nafti, te kako bi kreirao nova radna mjesta.

Prodaja dionica Aramca “nije jedini način na koji bin Salman može financirati Viziju 2030., ali je jedan od lakših načina, s obzirom na to da je postalo jasno da međunarodni ulagači nisu zainteresirani za ulaganje u saudijske giga-projekte”, rekao je za Reuters Jim Krane, znanstveni suradnik Baker Instituta u Houstonu.

Većina kupaca bit će, vjerojatno, Saudijci

Krane je dodao i da očekuje da će većina kupaca ovih dionica biti Saudijci. “ S obzirom na to radi se o indirektnom obliku samofinanciranja saudijskih ulagača, koji će umjesto udjela u giga-projektu, dobiti dionice Aramca”, pojašnjava.

Prodaja dionica na saudijskom tržištu kapitala, znači i manje regulatorne zahtjeve i manju razinu transparentnosti, u odnosu na zapadne burze.

U ovu prodaju dionica će, osim SNB Capitala, što je investicijska podružnica Saudijske narodne banke, biti uključeni još i Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America i JPMorgan.

Izvršni direktor Aramca Amin Nasser u izjavi za medije rekao je da je ova prodaja prilika za postojeće i nove ulagače za zauzimanje veće pozicije u vlasničkoj strukturi kompanije, a s druge strane, za kompaniju je prilika da proširi svoju bazu ulagača.