Što za europsku bankarsku scenu znači ekspanzija vlasnika Zagrebačke banke

UniCredit je iznenadio javnost kupnjom 9 posto dionica Commerzbanka i tako postao drugi najveći pojedinačni dioničar, nakon njemačke vlade. Otvoreno iskazuju ambicije za preuzimanje ove, za njemačko gospodarstvo, važne financijske institucije.

UniCredit, vlasnik Zagrebačke banke, iznenadio je financijska tržišta neočekivanim potezom – snažnim ulaskom u vlasničku strukturu Commerzbanka, druge po veličini njemačke banke.

Najveći pojedinačni dioničar Commerzbanka i dalje je njemačka vlada, koja je u vlasničku strukturu ušla tijekom financijske krize 2008. i 2009. godine. Država je tada dokapitalizirala banku i tako postala vlasnikom 16,5 posto dionica. No, odlučili su smanjiti svoj udio te su 4,5 posto dionica banke stavili na prodaju.

UniCredit postao drugi najveći dioničar

Najbolju ponudu dao je talijanski UniCredit. Njihova ponuda iznosila je 700 milijuna eura, čime su nadmašili sve ostale ponuditelje. Osim toga, Talijani su na burzi kupili još dodatnih 4,5 posto dionica, čime se njihov udio popeo na 9 posto dionica. Time su postali drugi najveći pojedinačni dioničar Commerzbanka, odmah iza njemačke vlade, koja, nakon prodaje, drži 12 posto dionica.

Prvi čovjek UniCredita Andrea Orcel ne skriva da im je cilj preuzimanje, odnosno spajanje s Commerzbankom, s čime nisu baš svi u Njemačkoj oduševljeni. “Trenutno smo samo dioničari. Međutim, spajanje dviju banaka moglo bi dovesti do značajne dodane vrijednosti za sve dionike”, rekao je Orcel za poslovni list Handelsblatt.

Uprava Commerzbanka angažirala Goldman Sachs da ih obrani

Commerzbank je jedan od najvećih kreditora kompanija srednje veličine za koje se smatra da su kralježnica njemačke ekonomije. U političkim krugovima, kako prenosi Deutsche Welle, mogu se čuti mišljenja da bi ovim spajanjem bila ugrožena pozicija Deutsche Banka – trenutno najveće njemačke banke.

Uprava njemačke banke protivi se preuzimanju. U službenom priopćenju naveli su da će “nastaviti raditi u najboljem interesu svih dioničara, zaposlenika i klijenata”. Paralelno su, prema izvješću Reutersa, angažirali Goldman Sachs, kao savjetnika za obranu od (neprijateljskog) preuzimanja.

Orcel je jedan od iskusnijih igrača na globalnom bankarskom tržištu

No, to im neće biti lak zadatak, s obzirom na to da se procjenjuje da UniCredit ima na raspolaganju oko 10 milijardi eura gotovine, za akvizicije. Osim toga, Andrea Orcel, je jedan od iskusnijih igrača na globalnom bankarskom tržištu, upravo kada se radi o spajanjima i preuzimanjima.

Bankarska Grupacija Unicredit nastala je 1998. godine spajanjem nekoliko talijanskih banaka. Kasnije su se širili i na druge zemlje, uostalom i na hrvatsko tržište, gdje su vlasnici najveće – Zagrebačke banke.

Orcel je u svojoj karijeri radio u nekim od najvećih financijskih institucija i konzultantskih kuća, poput Goldman Sachsa, Boston Consulting Groupa, Merrill Lyncha i UBS-a. Na čelo UniCredita dolazi 2021. godine te je od tada do danas cijena dionice gotovo upeterostručena – porasla je s oko osam na blizu 40 eura.

S obzirom na raspršenu vlasničku strukturu, UniCreditu ne bi trebao biti problem nastaviti povećavati svoj vlasnički udio. No za prelazak praga od 10 posto, kojem su blizu, trebaju odobrenje regulatora – što će i tražiti.

Grupa UniCredit je u prvih šest mjeseci ove godine od 12,7 milijardi eura. Dobit prije poreza iznosila je 7,3 milijarde eura, a neto dobit 5,2 milijarde eura.