Što za Hrvatsku prognoziraju UniCreditovi ekonomisti? Očekuju i predizbornu rastrošnost vlasti

Makroekonomisti UniCredita, vlasnika Zagrebačke banke, u svom njanovijem CEE Quarterly izvješću za 2025. godinu očekuju rast hrvatskog BDP-a od 3,3 posto, inflaciju od 2,5 do 3 posto, a zbog predstojećih izbora veću rastrošnost države, no to ipak ne bi trebalo poremetiti trend pada javnog duga

Gospodarski rast zemalja srednje i istočne Europe (SIE), što se odnosi na Hrvatsku, Bugarsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju, iznosit će oko 2,3 posto u ovoj godini i 2,8 posto u 2025. godini, kako očekuju makroekonomisti banke UniCredit, u čijem je vlasništvu Zagrebačka banka.

Privatna potrošnja ostat će najveći pokretač rasta, napominju, dok se u 2025. godini očekuje da će ulaganja značajnije doprinijeti rastu.

Utjecaj EU fondova

„Unutar SIE regije, Hrvatska bi trebala biti među gospodarstvima s najvećim rastom u 2024. i 2025. godini. U 2025. očekujemo rast hrvatskog BDP-a od 3,3 posto, uz snažan doprinos ulaganja, pri čemu Hrvatska značajno koristi EU fondove“, ističe u priopćenju Hrvoje Dolenec, glavni ekonomist Zagrebačke banke, dodajući da se očekuje i dalje značajan doprinos osobne potrošnje te veći doprinos vanjske potražnje.

Što se inflacije tiče, u Hrvatskoj očekuju da će se u idućoj godini kretati između 2,5 posto i 3 posto „unatoč rastu plaća i Vladinoj namjeri da smanji stisak nad cijenama energije“.

Fiskalna ekspanzija

Bančini makroekonomisti smatraju da će vjerojatno biti vidljiv „utjecaj fiskalne ekspanzije“ prije izbora u Hrvatskoj – na ukupnu fiskalnu poziciju u 2024. i potencijalno 2025. godinu, ali ipak ne očekuju da će to poremetiti trend pada udjela javnog duga.

U svom najnovijem CEE Quarterly izvješću o makroekonomskim izgledima, objavljenokm početkom listopada, u UniCreditu kažu da bi u regiji smanjenje stope inflacije moglo stati u posljednjem kvartalu ove godine, ali već sljedeće vide nastavak snižavanja, što zajedno s padom referentnih kamatnih stopa stvara prostor središnjim bankama u regiji SIE za snižavanje kamatnih stopa.