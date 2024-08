Treba li se nakon pada cijena baciti na kupnju dionica? Forbes donosi stav stručnjaka

Američki indeks S&P 500 zabilježio je u ponedjeljak najgori dan još od 2022. godine, ali još uvijek je gotovo 9 posto viši na godišnjoj razini. Prognozeri ne paničare, ali ni ne kupuju.

Burze diljem svijeta u ponedjeljak su zabilježile velike padove nakon što su investitori vikend proveli uznemireni zbog podataka o zaposlenju u SAD-u, koji su pokazali kako je nezaposlenost gora nego što se očekivalo. Investitori još uvijek nisu entuzijastični ni zbog nižih cijena.

Indeks S&P 500 pao je za 3 posto, što je najgori jednodnevni rezultat još od rujna 2022. godine, ali i nastavak oštrog trodnevnog pada. Prije tri tjedna indeks je bio na rekordnim razinama, a sada je 8,5 posto niži, čime je nestao rast od posljednja tri mjeseca. Ipak, dionice su zasad još uvijek 8,7 posto više na godišnjoj razini, što znači da većina investitora još nije osjetila udarac, ali i da su rizici oko kojih su analitičari zabrinuti čitave godine još uvijek prisutni.

“Tržište se budi i napokon počinje uvđati da na Wall Streetu postoji trostruki problem,” kaže Jim Stack, osnivač i predsjednik tvrtke InvesTech Research. “Taj problem je sljedeći: tržište je precijenjeno, preinvestirano i uljuljkanost je prevelika.”

Stack naglašava podatke o indikatorima procjene vrijednosti poput odnosa tržišne kapitalizacije i BDP-a i cijene i zarade koji su još uvijek viši od prosjeka u prošlosti. Također, kućanstava još uvijek investiraju veći postotak svoje imovine u dionice od prosjeka, a pada povjerenje o tome može li američki FED osigurati mekano slijetanje gospodarstva.

Ti problemi koji bujaju ispod površine stvorili su temelje za izvješće o zaposlenosti po kojemu nezaposlenost u SAD-u iznosi 4,3 posto. Ekonomisti su predvidjeli nešto nižu stopu od 4,1 posto, a ta brojka je narasla od 3,7 posto s početka godine. To je pokrenulo takozvano pravilo Sahm koje kaže kako je tromjesečni prosjek nezaposlenosti 0,5 ili više postotnih bodova iznad 12-mjesečne najniže vrijednosti te statistike obično znak recesije.

Ponedjeljak ipak nije bio tako crn

U nedjelju navečer i ponedjeljak ujutro svjetske burze zabilježile su velike probleme: japanski indeks Nikkei 225 pao je za 12 posto, dok je S&P u ponedjeljak bio 4 posto manji. Ipak, taj pad nije pokrenuo lavinu u još gori crni ponedjeljak.

“Budući da se sve odvilo krajem tjedna, preko vikenda su investitori postali uzrujani i dali naloge za prodaju. Zato je tržište toliko palo danas,” objasnio je Sam Stovall, glavni investicijski strateg u CFRA-i. “To je samo još jedan podsjetnik na staro pravilo: nikad ne prodajte u ponedjeljak.”

Stovall ne paničari i poziva se na ohrabrujuće pokazatelje poput izvješća od ponedjeljka da se u srpnju povećala gospodarska aktivnost u uslužnom sektoru, no ipak dodaje kako “nije dovoljno hrabar da danas krene kupovati,” objasnivši da je sada trenutak da se pričeka i vidi što će se sljedeće dogoditi.

“Vjerojatno moramo vidjeti S&P između 5.100 i 4.900 prije nego dobijem dojam da smo resetirali postavke,” kaže on. “Ipak, mislim da ne idemo u smjeru pesimističnog tržišta. Mislim da će uskoro tržište biti povoljno za kupnju.”

Bolno razdoblje za tehnološke tvrtke

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je bolnije za investitore u dionice najvećih tehnoloških tvrtki. Apple je u ponedjeljak pao za 10 posto, ali dio tih gubitaka brzo je povratio i završio dan s padom od 5 posto, a i druge velike tehnološke kompanije poput Nvidije, Microsofta i Amazona imale su sličan dan. Iznimno uspješne godine ovih dionica bile su primarni katalizatori za rekordne vrijednosti na burzama u srpnju. Usprkos padovima u posljednja tri tjedna, još uvijek su iznad prosjeka u duljem roku. Nvidia se, na primjer, više no udvostručila ove godine, i to usprkos padu od 25 posto od 10. srpnja.

Investitori s kamatnim stopama iznad 5 posto vjerojatno neće moći održavati te prinose još dugo. Očekuje se kako će američka centralna banka početi smanjivati kamatne stope u rujnu i tako završiti dvogodišnji ciklus povišenja s ciljem kontrole inflacije. Moguće je kako će razmisliti i o rezanju stopa već u kolovozu ako se uvjeti pogoršaju. Ovo očekivanje smanjenja kamatnih stopa dijelom je odgovorno za porast dionica ove godine, a niže kamatne stope na gotovinske račune mogle bi preliti kapital u dionice. Ipak, Federalna rezerva ima osjetljiv zadatak: spustiti kamatne stope, no istovremeno ne izazvati još veću paniku među investitorima.”

“Mekano slijetanje nije sigurna stvar, a ako do njega ne dođe, situacija bi mogla biti teža od očekivane,” kaže Stack, koji nije optimističan oko ostatka godine. “Mislim da na naplatu dolazi uljuljkanost i pretjerana samouvjerenost, što će izazvati dodatni pad, možda još i veći od onog što investitori misle.”

Autor originalnog članka: Hank Tucker, Forbes

Link: Why Market Experts Think It’s Too Early To Buy Fallen Stocks

(Prevela: Nataša Belančić)