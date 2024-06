Zašto se PayPal neće vratiti još godinama, a možda se i uopće ne vrati

Vrijednost dionica tvrtke pala je za čak 80 posto od pandemijskog vrhunca, a udio PayPala u obradi online plaćanja pada, zbog čega ovaj pionir fintecha i njegov novi izvršni direktor Alex Chriss očajnički trebaju neke dobre vijesti.

Posljednje tri godine bile su teške za PayPal, jednu od najstarijih fintech kompanija Silicijske doline. Ova tvrtka ima bogatu povijest – među njenim osnivačima i ranim zaposlenicima su Elon Musk, Max Levchin, Peter Thiel i Reid Hoffman. Njene dionice pale su za 80 posto u odnosu na rekordnu tržišnu vrijednost od 360 milijardi dolara koju je dosegla u srpnju 2021. godine. Udio PayPalove uloge u globalnom online plaćanju opada, a neki od nedavnih pokušaja tvrtke da modernizira svoju ponudu nisu se svidjeli analitičarima.

Krajem siječnja je u PayPalu održana konferencija o inovaciji, a novi izvršni drektor Alex Chriss je obećao kako će ona “šokirati svijet”. Izvješće FT Partnersa dobro je saželo reakciju investitora, opisavši događaj kao “konferenciju bez inovacije” i napisavši kako su se najave “uglavnom sastojale od neinspirativnih/recikliranih oglašavačkih metoda, od umetanja uglasa u PayPalove račune i društvenu stranicu Venmoa do reorganizacije ponude povrata novca u aplikaciji PayPala.”

Podsmjeh s Wall Streeta zasigurno je za 46-godišnjeg Chrissa bio veliki alarm. Chriss je poziciju CEO-a preuzeo tek prošle jeseni, nakon što je 19 godina proveo u Intuitu kao izvršni podpredsjednik. Doveden je kako bi 26-godišnjoj kompaniji pomogao da vrati svoj momentum, ali čini se kako to neće biti jednostavno. Iz PayPala nisu dozvolili da Forbes intervjuira Chrissa.

Gotovo deset godina nakon što su se odvojili od eBaya (koji je startup za online obradu plaćanja kupio 2002. godine), PayPal još uvijek ima profitabilnu franšizu. Prošle godine ostvarili su neto dobit od preko četiri milijarde dolara. Njegova digitalna financijska mreža od 220 milijuna mjesečno aktivnih kupaca jedna je od najvećih na svijetu, iza divova Apple Pay i kineskog Ali Pay.

Iako je PayPal proveo desetke akvizicija i ušao u gotovo podjednak broj biznisa, više od 60 posto od 14 milijardi bruto dobiti još uvijek dolazi od gumba PayPal, pokazuju podaci Autonomous Researcha. To je ikona na koju korisnici kliknu kako bi platili sve, od gluparija na eBayju ili Etsyju do pelena iz supermarketa. Mnogi korisnici još uvijek upravo PayPal vide kao sigurniju metodu transakcija i ne vjeruju nepoznatim pojedincima ili stranicama. Ipak, rast transakcija za PayPalov brendirani gumb također usporava. Prošle godine transakcije su porasle za samo 7 posto u dolarima, dok su za ukupnu e-trgovinu porasli za ukupno 9 posto.

Izvana gumb izgleda uglavnom isto kao i prije nekoliko godina. “Temelji biznisa još uvijek su isti,” kaže direktor FT Partnersa, Craig Maurer. Čini se kako dio problema leži u tome što PayPal već dugo ima problema s modernizacijom i integriranjem nepovezanih dijelova svoje tehnologije plaćanja. Istovremeno, benefiti poput niskog rizika i sprječavanja prijevare koji su dugo pomagali PayPalu više ne predstavljaju onoliku prednost kao i prije: Apple Pay i Shopifyjev Shop Pay uzimaju sve veći dio kolača.

Sada se Chriss, koji je od PayPala prošle godine dobio isplatu od 43 milijuna dolara (koja djelomično ovisi o budućem poslovanju tvrtke), odlučio na nove strategije, uključujući i jedan proizvod kojim se želi ubrzati obrada plaćanja za neregistrirane korisnike. Ipak, neki analitičari skeptični su da će to ostaviti veliki trag na dobit tvrtke i misle kako će trebati proći mnogo više vremena nego što investitori misle dok ne dođe do značajnijeg pomaka.

PayPal je prije Chrissa devet godina vodio bivši rukovoditelj u American Expressu, Dan Schulman. On je gotovo učetverostručio godišnje prihode PayPala na 30 milijardi dolara i povećao zaradu po dionici od ispod 1 do 3,85 dolara, pokazuju podaci FactSeta. Ipak, gledajući unatrag, neki analitičari s Wall Streeta Schulmana kritiziraju jer je tvrtku pokušao odvući u previše smjerova.

Kao primjer navode akvizicije koje se nisu isplatile, poput švedske tvrtke iZettle koja proizvodi uređaje za plaćanja na prodajnim mjestima. PayPal je za iZettle 2018. godine platio 2,2 milijarde dolara. Tu je i Hyperwallet, kupljen iste godine za 400 milijuna dolara, a koji izrađuje tehnologiju plaćanja za platforme e-trgovine. Honey, platforma koja pomaže posjetiteljima internetskih stranica automatski pronaći kodove za kupone i ponude za povrat novca, PayPal je 2020. godine koštala 4 milijarde dolara.

Schulman, koji ima dionice PayPala u vrijednosti od oko 40 milijuna dolara, za Forbes kaže kako su neke akvizicije “bile iznimno uspješne,” no priznaje kako su druge prošle gore od očekivanog. Dodaje kako akvizicijama ponekad treba dulje vremena kako bi počele kreirati vrijednost, naglasivši kako je Honey temelj novog proizvoda za oglašivačku tehnologiju koju je PayPal nedavno najavio.

Bivši izvršni direktor PayPala Dan Schulman 2017. godine / FOTO: Geoff Pugh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan je li istina da je postavio previše različitih prioriteta, Schulman odgovara: “Svake godine smo analizirali gdje želimo najviše napredovati i pokušali smo raditi manje, a ne više toga. To nije uvijek jednostavno.” Dodaje: “Alex Chriss radi odličan posao u kompaniji. Jedan od glavnih razloga zašto sam otišao je činjenica da sam tamo proveo gotovo deset godina. Želite da dođe netko tko o stvarima razmišlja drugačije, tko je hrabar, koji vidi što možete iskoristiti kao prednost, a što je već učinjeno.”

Venmo je još jedna tema velikih debata u povijesti PayPala. Godine 2013., dvije godine prije nego se PayPal odvojio od eBaya i godinu dana prije nego je Schulman došao za kormilo tvrtke, eBay je kupio tvrtku za obradu plaćanja Braintree i njegovu novu aplikaciju Venmo za 800 milijuna dolara. Prošle godine Venmo je ostvario transakcije u vrijednosti 270 milijardi dolara, pokazuju podaci Autonomousa, no prihodi koje proizvodi, kao i marže, potpuno su anemične u usporedbi s glavnim biznisom PayPala.

To je dijelom i zato jer monetizacija znači da morate kupce nagovoriti da koriste kreditnu karticu Venmoa i aplikaciju koristiti kao neobanku za kupovine prema van, a ne samo za transfere unutar sustava. To su dvije kategorije gdje je konkurencija žestoka. Istovremeno, PayPal je imao velikih problema pri integraciji Venmoa sa središnjom platformom PayPala i postizanjem sinergije.

Na posljednjoj konferenciji investitora u lipnju prošle godine, Schulman je u odgovoru na pitanje Craiga Maurera iz FT Partnersa rasvijetlio izazove s kojima se PayPal suočava pri pokušajima da integrira svoju razbacanu infrastrukturu plaćanja. Rekao je kako je to problem na kojem on radi otkad je došao u tvrtku 2014. godine. Samo PayPal tada je imao četiri različite grane za plaćanje, dok su Venmo i Braintree imalu vlastite puteve. “Cilj je još od početka prije osam godina bio spojiti sve njih u jednu, modernu platformu za plaćanje,” rekao je Schulman. “To vam je kao da pokušavate obaviti otvorenu operaciju srca dok istovremeno trčite maraton. Ne možete stvari obaviti za par sekundi.”

Ovi različiti sustavi otežali su efikasno skaliranje i prisilili “ogroman” broj inženjera da se bave isključivo popravljanjem stvari, rekao je Schulman. “Iskreno, bio je to dug, kompliciran posao, ali smo završili,” dodao je, naglasivši kako su PayPal, Venmo i Braintree napokon funkcioniraju na istoj grani i kako sada kompanija “može početi raditi gomilu stvari koje prije nismo mogli upravo zbog te infrastrukture, a među njima je i interoperabilnost između Venmoa i PayPala.”

Ukratko, PayPalu je trebalo osam godina da integrira dva vlastita sustava, a čitavo to vrijeme to nisu uspjeli učiniti s vlastitom tehnologijom – trebali su pomoć proizvoda Vise, imena Visa+, koji je pomogao pri integraciji. “Bilo je to nevjerojatno priznanje,” kaže Maurer. Schulman danas kaže: “Bila je to strašno komplicirana migracija koja se morala implementirati i testirati na svakom dijelu infrastrukture… bez svog tog silnog rada koji je morao biti savršen, PayPal sada ne bi mogao biti inovativan.”

PayPal je prestao izvještavati o prihodima Venmoa nakon 2021. godine, kada su oni iznosili oko 900 milijuna dolara. Prestanak izvještavanja vjerojatni je znak da je rast prestao. Izazovi tijekom integracije također možda pomažu objasniti zašto je PayPal imao toliko problema s maksimaliziranjem povrata od svojih akvizicija.

Uz Braintree, tehnologiju koja pomaže tvrtkama u prihvaćanju online plaćanja, a kojoj su direktni rivali tvrtke poput Stripea i Adyena, Paypal je izgradio biznis koji brzo raste. Njihova ukupna grana za nebrendiranu obradu plaćanja, koju predvodi uglavnom Braintree, 2023. je godine ostvarila 534 milijarde dolara u transakcijama, što je porast u odnosu na 2021. godinu kada je zabilježeno 299 milijardi dolara u transakcijama. Stripe je prošle godine zabilježio bilijun dolara u transakcijama.

Problem je u tome što je PayPal do ove razine došao primjenom riskantne strategije potkopavanja konkurencije po pitanju cijene: prikupljaju samo oko 0,20 posto vrijednosti svake transakcije, u usporedbi s 1,5 do 2 posto PayPalovih brendiranih transakcija, kažu analitičari. Menadžer u Wolfe Researchu Darrin Peller kaže kako je PayPal pod Alexom Chrissom postao manje agresivan što se tiče cijena i da danas investitore uglavnom zanima profitabilnost, što nije jača strana Braintreeja.

Analitičar u Autonomous Researchu Ken Suchoski tvrdi kako Schulman nije bio dovoljno inovativan kada je riječ o brendiranom PayPalovom gumbu za plaćanja. Schulman se, naravno, s tim nikako ne slaže. On kaže kako je PayPal s njim na čelu napravio ogroman napredak po pitanju brzine, broja klikova potrebnih za obavljanje transakcije, ponuđenih značajki i prevencije prijevare. Naglašava kako je PayPal imao “zastarjelu tehnologiju” kada je on preuzeo tvrtku i kako je upravo on nadzirao moderniziranje koda koji im je omogućio da dođu od dvjesto softverskih ažuriranja godišnje do nekoliko desetaka tisuća.

PayPalov udio u globalnom tržištu e-trgovine, vrijednom 6 bilijuna dolara, pao je s rekordnih 8 posto 2021. godine na 7 posto 2023. godine, kaže Suchoski. Apple Pay, koji je vjerojatno najbrža i najjednostavnija metoda plaćanja u današnjoj Americi zahvaljujući integraciji s iPhoneom, u samo pet godina je ostvario rast s 0,5 do 3 posto. Shop Pay, Shopifyjeva aplikacija za plaćanja koja je također dobro integrirana Shopifyjev sustav e-trgovine, dosegla je udio od 1 posto u istom periodu, objašnjava Suchoski.

Alex Chriss tijekom intervjua i razgovora s investitorima 2024. godinu naziva “tranzicijskom.” “Imamo plan koji će ovu tvrtku vratiti tamo gdje ona mora biti,” rekao je u travnju, a analitičari s Wall Streeta hvale ga jer je fokusiraniji od Schulmana.

Jedan od temelja Chrissovog plana je Fastlane, novi proizvod koji se počeo razvijati pod Schulmanom, a čiji je cilj ubrzati kupnju gostiju, odnosno korisnika koji nisu registrirani. To omogućava kupcima koji ne koriste PayPalov gumb da spreme svoje informacije o dostavi i kreditnim karticama za buduće kupce, a trebaju samo unijeti svoju email adresu i verifikacijski kod koji dobiju na mobilni uređaj.

Chriss kaže kako takve transakcije čine čak 60 posto ukupnih online transakcija, a od gotovo polovice od njih kupci obično odustaju. PayPal je pak primijetio kako 80 posto kupaca koji koriste Fastlane na kraju ipak kupi proizvod.

Ove statistike zvuče obećavajuće, pogotovo kad se uzme u obzir da ukupno potencijalno tržište transakcija neregistriranih korisnika vrijedi bilijune dolara. Ipak, budući da je ovo nebrendirani PayPalov proizvod, veliko je pitanje koliko će Chriss ovu značajku moći naplatiti trgovcima i koliko profita će ona donijeti. “Možda ćemo postati vrlo agresivni što se tiče cijene kada je riječ o Fastlaneu za ovu godinu, jer želimo da ga trgovci usvoje,” rekao je Chriss u travnju, nakon čega je izrekao nedorečenu utjehu što se tiče profitabilnosti: “Budite sigurno da ćemo tijekom vremena cijenu određivati prema vrijednosti jer želimo iz ovoga dobiti pravu vrijednost.”

Analitičari očekuju kako će u početku PayPal velikim klijentima naplaćivati otprilike onoliko koliko naplaćuje korištenje Braintreeja, dakle oko 0,20 posto. Nakon toga će trebati pridobiti i manje biznise jer njima može naplaćivati mnogo više naknade po transakciji. Tu je i činjenica da ova značajka još uvijek nije široko dostupna, kao i da se strukturalna industrija sve više okreće velikim trgovcima. Zbog svega toga analitičari u Autonomousu i FT Partnersima vjeruju kako će proći godine prije nego Fastlane ostvari značajan utjecaj. “Ako se očekuje da će Fastlane ostaviti veliki trag tijekom blagdanske sezone 2024. godine, mislim da je to preagresivno. Prije druge polovice 2025. godine nećemo znati raste li Fastlane,” kaže Maurer.

Drugi su ipak nešto optimističniji. Mizuho je nedavno povisio rejting dionica PayPala s neutralnog na preporuku za kupnju, a viši analitičar Dan Dolev procjenjuje kako će PayPal s vremenom oći naplaćivati 0,70 posto na svaku transakciju za Fastlane, kao i da će proizvod dodati 1 do 1,5 milijardu dolara godišnjoj bruto dobiti od oko 14 milijardi dolara kroz narednih 18 mjeseci.

Dolev također kaže kako su se kako su se gubici od brendiranog PayPalovog gumba stabilizirali, temeljem istraživanja Mizuhoa o internetskom prometu za najveće maloprodajnike. Njega taj trend tješi. “Ne želite postati kocka leda koja se topi u pećnici. Zasad stvari izgledaju kao kocka leda koja se topi u hladnjaku. S tim se da živjeti,” objašnjava on.

Ipak, već neko vrijeme Alex Chriss daje nešto konzervativnije izjave – više ne govori da će PayPal ikoga šokirati. “Pokušava spustiti standarde i onda ih polagano podizati,” kaže Darrin Peller iz Wolfe Researcha. “To je sigurno bolja strategija.”

Autor originalnog članka: Jeff Kauflin, Forbes

Link: Why PayPal’s Comeback Plan Could Take Years, If It Works At All

(Prevela: Nataša Belančić)