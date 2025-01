Deset razloga zašto ćete se zaljubiti u Bolzano, gradić na vratima talijanskih Dolomita

Bolzano nije tek mjesto u kojemu se možete zaustaviti na putu prema planinskim odmaralištima. U glavnom gradu južnog Tirola možete uživati u privlačnoj kombinaciji njemačke i talijanske kulture, ali i vidjeti impresivne srednjovjekovne dvorce i – mumiju staru 5.000 godina.

Jedna od najšarmantnijih stvari u Bolzanu, regionalnom glavnom gradu južnog Tirola, je to što ne možete zaključiti želi li ovaj grad biti njemački ili talijanski. To vrijedi za čitavo područje talijanskih Dolomita, veličanstvenih planina na sjeveru u blizini granice s Austrijom. Ulični znakovi i službeni dokumenti Bolzana napisani su na dva jezika, gotička i barokna arhitektura u kontraktu su sa zgradama art nouveau stila i zdanjima iz vremena fašizma, a turisti čavrljaju na njemačkom jeziku ispijajući Aperole na osunčanim trgovima.

Iako mnogi posjetitelji kroz ovaj grad tek prođu na putu ka planinskim odmaralištima (tu se nalazi glavna regionalna željeznička postaja, kao i međunarodna zračna luka), Bolzano je zaslužio nešto dulji posjet. Poznat i pod imenom Bozen, ovaj raskošni grad nudi jedinstvenu auru austrougarskog carstva i podsjeća da je moderna Italija stara tek stotinjak godina.

Pet tisuća godina stara mumija iz leda

Glavni izložak gradskog arheološkog muzeja privlači istraživače iz svakog kutka svijeta, no fascinantan je i za amatere. Godine 1991., planinari na glečeru Schnalstal/Val Senales naletjeli su na nevjerojatno dobro očuvane ostatke mumije iz Brončanog doba. Iako posjetitelji mumiju mogu tek nazrijeti kroz sićušan prozor, okolni izlošci pričaju priču o čovjeku koji je ubijen dok je prelazio dolinu prije više od 5.300 godina. Ne zna se koji je bio motiv ubojstva.

Živahna tržnica na otvorenom

Bolzano je u prošlosti bio važan trgovački centar pa je tako njegova tržna tradicija ostala ključni dio njegova identiteta. Šest dana u tjednu glavne ulice povijesnog trga Piazza delle Erbe (poznatog i pod nazivom Obstmarkt) okićene su štandovima koji nude šareno voće, cvijeće, povrće, lokalne kobasice i sireve, kruh te omiljene gradske kolače u obliku srca punjene kremom od kestena. Iako turisti tu mogu stati i kupiti suvenire (posebno jestive vrste), ovo je pravo mjesto za dulju šetnju: živahno okupljalište lokalnog stanovništva i izvor kvalitetnih prehrambenih proizvoda. Tržnica se prvi put spominje u 14. stoljeću, a spomenuta je i u knjizi Putovanje u Italiju koju je Goethe napisao nakon svog posjeta ovoj regiji 1786. godine.

Uzbudljivi muzej umjetnosti

S kolekcijom od oko 4.400 radova, Bolzanov muzej moderne i suvremene umjetnosti Museion jedan je od najboljih u Europi zato jer je, po riječima direktora Barta van der Heidea, neovisan. Osnovan je 1980-ih godina s fokusom na talijansku avandgardu, no proširio se na instalacije, kinetiku i umjetnost svjetlosti. “Mlađi muzeji na periferiji mjesta su gdje možete razviti maštovite nove formate,” kaže direktor i dodaje kako vidi više prilika za kreativne izložbe ovdje nego u svojem rodnom Amsterdamu. “Mladi, maleni muzeji mogu si priuštiti rizike, a rizici su veliki sastavni dio južnog Tirola.

Tihi glamur hotela s pet zvjezdica u dvorcu

Glavni menadžer Stefano Noviello Castel Hörtenberg naziva “uranjanjem u mir i eleganciju, oazom mira koja se savršeno stapa s okolinom.” Hotel, je, zanimljivo, jedini u gradu s pet zvjezdica, a nalazi se na imanju starom sedam stotina godina. U početku je tu bila srednjovjekovna farma, koja je prerasla u plemenitaško imanje koje je potom dospjelo u ruke jednoj od najstarijih obiteljskih kompanija u Italiji. Zgrada je dizajnirana u stilu koji kombinira gotičke elemente s raskoši toskanske renesanse. Elegantni interijeri, uključujući 24 gostinjska apartmana, odraz su kozmopolitiske vizije i estetike Anne Podini, koja je pomoću modernih elemenata dodatno naglasila prestižnu povijest zdanja. Vrt, bazen i restoran u vinskom podrumu sigurno dodaju romantičnosti prostora.

Planinsko jezero kao iz bajke

Nemoguće lijepo jezero Lago di Carezza (poznato i pod nazivom Karersee), nalazi se tik izvan grada, a često se opisuje kao mjesto iz bajke. Nije teško vidjeti zašto. Voda je boje smaragda ispod koje se naziru glatke, blijede stijene Dolomita. Staza za šetanje prolazi oko čitavog jezera, a čitavim putem pružaju se spektakularni pogledi na šume i oštre vapnenačke vrhove.

Nevjerojatna gastronomska scena

Regionalni specijalitet regije su canederli, nešto više talijanska verzija tirolskih knedli poslužena u bogatom umaku ili topljenom maslacu s ribanim sirom. Ovaj specijalitet nudi mnogo restorana u gradu ili kao predjelo ili kao glavno jelo.

Ozbiljno impresivni srednjovjekovni dvorci

Dvorac Castel Roncolo (ili Runkelstein), ističe se u regiji prepunoj veličanstvenih srednjovjekovnih dvoraca. Smješten je na vrhu stijene na početku Val Sarentina, a u njemu se nalaze najstarije sekularne freske srednjeg vijeka. Dijelovi utvrđene strukture datiraju do davne 1237. godine. Odlično očuvane freske prikazuju različite aspekte života i kulture na selu, uključujući aristokratsku modu, kavalirstvo, kao i popularne legende uključujući onu o Tristanu i Izoldi. Od 2000. godine dvorac je otvoren za javnost, a postoje i dnevna razgledavanja s vodičem na nekoliko jezika.

Globalni centar inovacija

Iako nije turistička destinacija, NOI Techpark sigurno je dodatak kozmopolitskoj privlačnosti Bolzana. U raznoraznim tech startupovima, AI inkubatorima i laboratorijima ovdje radi oko 240 ljudi, provodeći istraživanja i poslujući na najmanje 14 jezika. Ova multikulturalna zajednica gradu daje dašak raznolikosti i u savršenom je skladu s dojmom grada o kojemu govori direktor muzeja van der Heide – Bolzano ima kulturu inovacije i ne može se svoditi samo na (predivne) planine i ruralni život. Iako sam park nije za posjetitelje, zgrada je arhitektonski izuzetno zanimljiva.

Izvanredna vina…

U srcu regije Alto Adige, Bolzano je već dugo centar vina i vinskog turizma. Okolne regije poznate su kao “magična brda” zbog svojeg izuzetno kvalitetnog grožđa. O tome je pisao i Goethe u svojem Putovanju u Italiju. Nekoliko stotina godina kasnije, grad je okružen s čak 27 vinarija. Mnoge od njih nude kušanja vina, a neke su pravi arhitektonski dragulji.

… i predivan prostor gdje su izložena

S obzirom na to da je 27 vinarija poprilično puno, dobar pregled može se dobiti u Kellerei Bozen (ili Cantina Bolzano), veličanstvenoj zgradi u obliku prozirne kocke smještenoj neposredno izvan grada. Brončani omot izrađen je od perforiranog aluminijskog lima s uzorkom stiliziranih “žilica” listova vinove loze. Unutra se predstavlja rad 224 obitelji vinogradara i vinara. Oni pripadaju zadruzi koja djeluje kao ambasador Bolzana i regije Alto Adige. Vinski dućan otvoren je šest dana u tjednu i nudi informativne degustacije.

