Direktor L’Oréala: Prodaja luksuzni brendova u Hrvatskoj i dalje raste

Sebastien Colon, generalni direktor L’Oréalove divizije luksuznih brendova u Adria-Balkan regiji koji od prošle godine živi u Zagrebu, u razgovoru za Fobes Hrvatska komentira potrošnju luksuzne kozmetike u regiji, govori o planovima za budućnost i imperativu održivosti u poslovanju

Rođen i odrastao u Francuskoj, Sebastien Colon u ožujku 2023. godine sa svojom obitelji preselio se u Zagreb. Ove godine obilježava i 20 godina rada u L’Oréalu, u kojem je radio na različitim pozicijama. Nakon dvije godine u Luksuznoj diviziji zona Europa na strateškoj poziciji za nove poslovne kanale luksuznih brendova, u Adria-Balkan regiji preuzima poziciju generalnog direktora divizije luksuznih proizvoda.

Na pitanje o tome kako se sadašnja tržišta koja pokriva razlikuju od prijašnjih, Sebastien Colon odgovara:

„Kada je u pitanju segment luksuzne kozmetike naših devet tržišta regije iznimno su uzbudljiva budući da postoji nevjerojatan potencijal za rast u svim luksuznim kategorijama. Trenutačna ekspanzija brendova iz segmenta luksuzne kozmetike među različitim dobnim skupinama kao i struktura maloprodaje i e-trgovine približili su regiju zapadnoeuropskim zemljama. Čak i u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je tržište najviše razvijeno, još uvijek vidimo rast potrošnje. Dodamo li tome sve veći interes za luksuznu kozmetiku u drugim zemljama poput Srbije ili Albanije, posebice među mlađim generacijama, uz potencijal koji nudi razvoj maloprodaje, jasno je da nas čekaju sjajna vremena – kako potrošače, tako i retailere i brendove.”

Naglašava kako je prilikom analize luksuznog segmenta, ključno sagledati sve njegove kategorije.

Kakvi su trendovi na globalnom tržištu luksuza?

“Globalno tržište luksuza, koje obuhvaća sve luksuzne proizvode poput luksuznih automobila, ugostiteljstva i putovanja, nastavilo je rasti za više od 10 posto u 2023. godini, unatoč određenim izazovima u Aziji. Fokusiramo li se na luksuznu kozmetiku kao kategoriju unutar tog segmenta, vidimo još brži rast od prosjeka. Na globalnom je tržištu L’Oréal Luxe ostvario rast tržišnog udjela trinaestu godinu zaredom i tako postao vodeći svjetski igrač u segmentu luksuzne kozmetike. Našu regiju definitivno možemo okarakterizirati kao tržište s velikim potencijalom.”, kaže Colon u razgovoru za Forbes Hrvatska.

Sebastien Colon, generalni direktor L’Oréal Luxe Adria. Foto: Darko Tomas / CROPIX za L’Oréal

Kada govorimo o rezultatima u 2023.godini, nadmašili su, ističe, regionalno tržište i iskoristili priliku za rast sve tri kategorije – mirisi, njega kože i šminka. Time je samo potvrđena L’orealova vodeća pozicija u segmentu luksuzne kozmetike u regiji. Ističu se ovdje tri brenda: Armani, Yves Saint Laurent te Lancôme no naglašava kako je cijeli portfelj rastao, pogotovo najnovije akvizicije (Prada, Valentino). Optimizam za budućnost ulijeva i uspjeh Kiehl’sovih butika i web stranica, koje imaju u četiri zemlje, a koje su zadržale postojeće i privukle nove kupce.

Nije ni L’oreal zaobišla težnja održivosti i održivom poslovanju.

Održivo, od nabavke sastojaka do ambalaže

“Održivost integriramo u svaki korak, od nabavke sastojaka do ambalaže. L’Oréal uvodi održivi dizajn već u fazi razvoja proizvoda, smanjujući količinu ambalaže i potičući punjive formate. Kada govorimo u luksuznim kozmetičkim proizvodima Kiehl’s nudi dopunska (refil) punjenja za proizvode za njegu kose i tijela, smanjujući upotrebu plastike do 81%. Prada Paradoxe parfem, naš prvi proizvod predstavljen 2022. nakon što smo integrirali brend u naš portfelj, dolazi s punjivom bočicom, smanjujući potrošnju materijala do 67 posto. Mugler brend pak nudi punjive bočice od 1992. i fontane za punjenje u trgovinama.”

Grupacija je je smanjila CO2 emisije na operativnim lokacijama u 2023. godini za 74 posto u odnosu na 2019. godinu, dok se istodobno proizvodnja povećala za 12 posto.

U Adria-Balkan regiji, njihovi uredi u Zagrebu i Beogradu koriste energiju dobivenu iz obnovljivih izvora, a od nedavno imaju i novi skladišno-distribucijski centar izgrađen od naprednih materijala koji osiguravaju maksimalno zadržavanje topline tijekom zime, čime se smanjuje potrošnja energije za grijanje. U planu je i postavljanje fotonaponskih ćelija koje će proizvoditi većinu potrebne struje iz obnovljivih izvora.

Uključivanje AI alata u usluge dijagnostike

Što se tiče planova za budućnost, Colon ističe kako će u srcu luksuzne ljepote uvijek biti iskustvo. Kako bi dodatno unaprijedili ono što njihovi brendovi mogu ponuditi razvijaju AI alate koji omogućuju usluge dijagnostike više razine kroz personalizirane preporuke o njezi kože temeljem njezinog stanja te poticanja vjernosti i zadovoljstva. Tu je i daljnje uvođenje Beauty Techa u njihove trgovine i online platforme, što će pomoći u jačanju sposobnosti za usluživanje potrošača. To uključuje inovacije poput Lancôme HAPTA uređaja, koji pokazuje predanost inkluzivnosti pružanjem alata za pomoć osobama s ograničenim mogućnostima pri nanošenju šminke.

Planovi za Hrvatsku isti je kao i regionalni – nastaviti privlačiti nove potrošače. Konstantan je naglasak na jačanju prepoznatljivosti i privlačnosti brendova ulaganjem u marketing te povezivanje s različitim dobnim skupinama.