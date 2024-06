Forbes donosi popis najboljih europskih resorta na plaži, među njima je i jedan u Dubrovniku

Najbolji resorti na plažama u Europi nude raznolika kulinarska, wellness i kulturna iskustva, od pješčanih obala grčkih otoka, preko kristalno čistog dalmatinskog mora, do dramatičnih litica Algarvea u Portugalu. Kontinent ima tisuće i tisuće kilometara obale i nudi pravo bogatstvo destinacija za sve one koji žele uživati u suncu, moru i kulturnom životu.

mnogi resorti ostaju otvoreni i tijekom jeseni i zime.

Forbes Hrvatska izdvaja:

Najbolji high-end resort

Mandarin Oriental, Costa Navarino

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima u potrazi za luksuzom i privatnošću na kristalno čistoj obali Peloponeza POGODNOSTI: Privatna pješčana plaža, golf-teren, teniski tereni ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Meni za kušanje pizze od čak 18 slijedova u restoranu Pizza Sapienza talijanskog chefa Danielea Casona LOKACIJA: Pylos, Grčka

FOTO: MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO

Costa Navarino nalazi se na otprilike tri sata vožnje od Atene. Tamo se već nalazi čitav niz elegantnih resorta i svjetski poznatih golf-terena. Ipak, jedan od najnovijih – Mandarin Oriental, Costa Navarino – putnicima pruža jak razlog da se upute na jugozapad Peloponeza. Prvo što ćete primijetiti u ovom resortu je njegov nevjerojatan dizajn, za koji je zaslužan arhitektonski studio Tombazis & Associates iz Atene. U zelenilu na obali ugnijezdilo se 99 apartmana i privatnih vila s bazenima, a svi imaju pogled na zaljev. Futurističke linije omekšavaju tradicionalni detalji inspirirani bogatom poviješću regije.

Snažan fokus na wellness i prirodu hotel čini odličnim izborom za one koji se žele odmoriti podalje od napučenih Mykonosa ili Santorinija.

Najbolji butik resort u Europi

Hotel Bellevue Dubrovnik

KOME ĆE SE SVIDJETI: Elegantnim putnicima koji žele kombinaciju lokalne atmosfere i udobnosti POGODNOSTI: Hrvatske slastice poslužene za dobrodošlicu, privatni balkoni s pogledom na more ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Tajnu špilju u koju možete doplivati s plaže LOKACIJA: Dubrovnik, Hrvatska

FOTO: BELLEVUE DUBROVNIK

Smješten na litici na dalmatinskoj obali, Bellevue pruža fantastične poglede na prirodne ljepote Hrvatske. Sa svakog od balkona pružaju se impresivni pogledi, a Forbes savjetuje čitateljima da obrate pozornost na lokalce koji često skaču s litica u mora. Iako je Dubrovnik poznat po svojoj stjenovitoj obali, hotel nudi pristup rijetkoj šljunčanoj plaži koja omogućava nešto jednostavniji ulazak u savršeno čisto more. Javna plaža dodaje dašak života u atmosferu.

Stari grad nalazi se na samo 10 minuta šetnje pored povijesnih zgrada ukrašenim bugenvilijama. Večerati možete u restoranu Vapor specijaliziranom za svježu ribu, i uživati u pogledima na more s njegove prostrane terase. Iako nije nikakav problem cijeli dan provesti na plaži ili u istraživanju lokacija snimanja slavne Igre prijestolja, gosti ne bi smjeli propustiti hotelski spa i razne tretmane.

Najbolji povijesni resort

Carlton Cannes, A Regent Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima filma koji cijene bezvremensku eleganciju francuske rivijere POGODNOSTI: Fitness kompleks s boksačkim ringom i studijem za pilates i jogu, klub na plaži ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Večernje piće u baru Bar58 gdje petkom svira živi jazz LOKACIJA: Cannes, Francuska

FOTO: CARLTON CANNES, A REGENT HOTEL

Carlton Cannes bio je glavni izbor bogatih i slavnih više od stotinu godina. Nakon temeljite renovacije, ovaj hotel iz 1913. godine ponovno je svoja vrata otvorio 2023. godine, a za renovaciju su uvelike odgovorni isti oni stručnjaci koji održavaju slavni Versailles. Rezultat su dva predivna nova krila oko pažljivo uređenog vrta, kao i najveći bazen u Cannesu. Tu je i wellness kompleks The C Club s boksačkim ringom kojeg je otvorio nitko drugi nego Mike Tyson.

Među 332 sobe i 37 rezidencija krije se čitava serija legendarnih smještaja. Ljubitelji filma željet će rezervirati apartman Alfred Hitchcock u kojemu su Grace Kelly i Cary Grant snimili poljubac za scenu u filmu To Catch a Thief. Uživajte u živoj atmosferi kluba na plaži gdje možete kušati jastoga i koktele inspirirane rivijerom i diviti se pogledima na plavi Mediteran.

Najbolji resort za noćni život

The Bodrum Edition

KOME ĆE SE SVIDJETI: Modno osviještenim putnicima koji traže živu atmosferu kraj mora POGODNOSTI: Velike kade, surround-sound sustavi, teretana sa zidom za penjanje i studijem za pilates ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Spa s turskim hamamom i kabanama za masažu s pogledom na Egejsko more, večeru u restoranu Kitchen s Michelinovom zvjezdicom LOKACIJA: Bodrum, Turska

FOTO: THE BODRUM EDITION

Turska rivijera već godinama privlači jetsettere, a Bodrum je epicentar jugozapadne obale. Oni koji vole ravnotežu između sofisticiranosti i zabave upravo to će naći u hotelu The Bodrum Edition. Ovaj resort ima ekskluzivni klub na plaži, kao i dva bara, noćni klub, nekoliko restorana, kao i tjedne zabave s izvođačima i DJ-em. Mnoge od 108 gostinjskih soba, apartmana i vila nude pogled na predivno Egejsko more, a neke od njih imaju i privatne bazene, balkone i vrtove.

Resort s najboljim pogodnostima

Verdura Resort, A Rocco Forte Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima spa i golfa u želji za tihim odmorom i punjenjem baterija POGODNOSTI: Privatna plaža, dva golf-terena koja je dizajnirao Kyle Philips, teniski tereni, beskrajni bazen ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Bazene za talasoterapiju u spau Irene Forte Spa LOKACIJA: Sciacca, Italija

FOTO: VERDURA RESORT, A ROCCO FORTE HOTEL

Verdura Resort nalazi se na manje posjećenoj jugozapadnoj obali Sicilije, a može se pohvaliti jednim od najboljih golf-terena u zemlji. Čak i ako ne planirate zaigrati, još uvijek možete pronaći mjesto za sebe pod mediteranskim suncem. Resort ima privatnu plažu, unutarnje i vanjske bazene, staze okružene maslinama i citrusima, klub za djecu, kao i ogroman spa.

Sobe i apartmani su prostrani i udobni, s privatnim terasama savršenim za uživanje u sicilijanskom vinu uz pogled na more. Tu su i četiri restorana među kojima su i fine-dining Zagara, riblji restoran Amare i ležerna Liola koji nude sicilijanske proizvode. Za one koji žele više naučiti o kuhinji ove regije, resort ima i školu kuhanja s dnevnim radionicama.

Najbolji resort na plaži za obitelji

Marbella Club

KOME ĆE SE SVIDJETI: Velikim obiteljima koji žele elegantan odmor sa zabavom za djecu POGODNOSTI: Konjički centar, pristup teniskim terenima i golf-terenu, studio za pilates ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Živu glazbu u baru Summer Bar spau Irene Forte Spa LOKACIJA: Marbella, Španjolska

FOTO: MARBELLA CLUB

Marbella Club je osnovan 1954. godine i dugo je bio mjesto zabave za slavne i sve one željne provoda pod suncem. Danas se resort prometnuo u jedan od najboljih resorta na jugu Španjolske za obitelji s djecom. Dječji klub Marbella Cluba jedan je od najvećih u Europi, a nudi inovativne programe za djecu mlađu od 14 godina. Iako se resort posljednjih godina proširio pa sada uključuje 115 soba i 17 apartmana, njegovi raskošni vrtovi i sobe s detaljima od ručno rađenih pločica odaju dojam butik-hotela koji odražava ljepote Andaluzije.

Resort je idealan za sve one koji žele šetati obalom načičkanom dizajnerskim dućanima, živim barovima i opuštenim restoranima s morskim plodovima. Gosti koji bi radije ostali u resortu svoje dane mogu provoditi u klubu na plaži ili restoranima.

Najbolji resort za grupe

One&Only Portonovi

KOME ĆE SE SVIDJETI: Grupama koji žele privatnost, ljubiteljima wellnessa i tenisa POGODNOSTI: Spa, teniski klub ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Aperitiv pored kamina ili uz pogled na raskošne vrtove LOKACIJA: Herceg Novi, Crna Gora

FOTO: ONE&ONLY PORTONOVI

Oko sat vremena vožnje od Dubrovnika nalazi se Boka kotorska, slavna po svojoj spektakularnoj ljepoti. Planine prekrivene borovima uzdižu se iznad tirkiznog Jadrana i stvaraju dramatičan izgled drugačiji od drugih europskih destinacija. One&Only Portonovi je kreiran upravo oko tih pogleda. Resort ima 123 smještajne jedinice među kojima su i izolirane vile s privatnim bazenima, stanicama za masažu, bazenima za hidroterapiju i mnogo otvorenih prostora za obitelji i grupe. Možete uživati dok vam obroke kuha vaš privatni chef.

Oni kojima je važno zdravlje bit će oduševljeni spa programom Chenot Espace. Resort ima i četiri restorana, a za najbolje mjesto u sumrak se uputite na terasu talijanskog restorana Sabia

Najbolji resort za ljubitelje hrane

Vila Vita Parc

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima morske hrane, poznavateljima vina, golferima i tenisačima POGODNOSTI: Više od deset restorana, teniski tereni, spa Sisley Paris ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Večera s pogledom na Atlantski ocean u restoranu Ocean s dvije Michelinove zvjezdice LOKACIJA: Porches, Portugal

FOTO: VILA VITA PARC

Smješten na litici iznad zlatnih pješčanih plaža na južnoj obali Portugala, Vila Vita Parc jedan je od najboljih resorta u Algarveu. U njemu se nalazi sedam barova i preko 10 restorana.

Obrubljen raskošnim vrtovima, resort ima 86 soba i 84 apartmana, uključujući niz vila s privatnim bazenima. Ako ste raspoloženi za pijesak i more, možete se šatlom dovesti do hotelskog kluba na plaži Praia Dourada, na kojoj se nalaze i tri restorana i sadržaji za vodene sportove, a organiziraju se i zabave u predvečerje s DJ-ima. Ljubitelji kuhanja obožavat će posebno osmišljena iskustva za foodieje, od posjeta lokalnoj tržnici ribe do tečajeva kuhanja na kojima će naučiti kako skuhati savršena tradicionalna jela Portugala.

Najbolji resort za spa i wellness

Six Senses Ibiza

KOME ĆE SE SVIDJETI: Turistima kojima je važno zdravlje POGODNOSTI: Spa s hamamom, studio za snimanje, paviljon za jogu ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Programe za dugovječnost koje vodi dr. Mark Hyman LOKACIJA: Ibiza, Španjolska

FOTO: SIX SENSES IBIZA

Inspiriran poviješću Ibize kao lokacije za spiritualno istraživanje, Six Senses Ibiza goste poziva da uspore i zarone u ljepotu španjolskih Baleara. Smješten u skrivenom sjevernom dijelu otoka, samo 35 minuta vožnje od zračne luke, resort je okružen prirodom i skriven od pogleda. Najveći adut je impresivan wellness program. Možete se upisati na jogu ili se pridružiti RoseBaru, klubu za dugovječnost koji nudi prilagođene programe autora i stručnjaka za funkcionalnu medicinu, dr. Marka Hymana.

Obiteljima će se sigurno svidjeti i čitav niz aktivnosti za djecu – od raznoraznih radionica do posjeta organskoj farmi u resortu – a odrasli će uživati u večerama slavnog kuhara Eyala Shanija u njegovom restoranu North.

Najbolji resort za parove

Oku Kos

KOME ĆE SE SVIDJETI: Parovima koji žele boemski, ali elegantan odmor samo za odrasle POGODNOSTI: Terase s mrežama i privatni bazeni ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Kino-večeri na otvorenom utorkom LOKACIJA: Kos, Grčka

FOTO: OKU KOS

Nazvan prema japanskoj arhitektonskoj praksi Oku (“unutarnji prostor”), nikoga ne bi trebalo iznenaditi što ovaj resort veliku pozornost posvećuje intimnim, prekrasno dizajniranim prostorima. Parovi će se zaljubiti u otok Kos koji privlači ljubavnike svojim kristalno čistim pješčanim plažama, stazama za planinarenje i arheološkim nalazištima.

Možete jedriti i do obližnjih nenaseljenih otoka ili uživati u spa tretmanu inspiriranom grčkim tradicijama. Kada ste dovoljno odmorni i spremni se družiti s drugim gostima, možete otići na jogu ili u restoran, a u sumrak se možete zabaviti uz glazbu DJ-a.

Resort s najboljim pogledima

Borgo Santandrea

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji traže dramatične poglede i eleganciju nekih prošlih vremena POGODNOSTI: Tri restorana, dva bara, bazen sa slanom vodom i pogledima na more ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Apartmani s pogledom na more i privatnim bazenima LOKACIJA: Amalfi, Italija

FOTO: BORGO SANTANDREA

Kada je riječ o pogledima od kojih zastaje dah, malo je lokacija koje se mogu usporediti s Amalfijskom obalom. U resortu Borgo Santandrea pogled je zaista nevjerojatan. Ovaj butik hotel pruža pogled na Tilensko more i šarmantno selo Conca dei Marini. U 31 sobi i 21 apartmanu pronaći ćete predivan talijanski dizajn, uključujući posebne plavo-bijele pločice, antikvitete iz sredine prošlog stoljeća, kao i ručno rađene predmete lokalnih majstora.

Većinu svog vremena zasigurno ćete htjeti provesti u fenomenalnom klubu na plaži do kojeg možete doći pješice kroz vrtove ili brzom vožnjom dizalom. Uskočite u bazen sa slanom vodom, uživajte u tjesteninama i pizzi u trattoriji i okupajte se u moru. Nakon takvog dana uputite se na aperitiv na terasi ili u restoran hotela Alici, s Michelinovom zvjezdicom, na večeru s fantastičnim pogledom.

Autor originalnog članka: Julia Eskins, suradnica Forbesa

Link: The 14 Best Beach Resorts In Europe 2024

(Prevela: Nataša Belančić)