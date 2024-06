Forbes je testirao novi električni BMW i4 M50 Gran Coupe

BMW i4 M50 Gran Coupe nudi većinu onog što bi vrhunski BMW trebao biti. Prekrasan je. Relativno je moćan. Elegantan je, ali ne i pretjeran. Sve što je itko ikada volio kod high-end sedana nalazi se u ovom automobilu – uz par upozorenja.

Što je novo?

Ovo je potpuno električni, luksuzni sedan s četiri vrata. Radi se o boljoj verziji Gran Coupea s kojom dijeli i dizajn eksterijera, kao i pomagala za vozača i tehnologiju. Postoje četiri podvrste: eDrive35, eDrive40, xDrive40 i M50. Svaka podvrsta ima jedinstvenu konfiguraciju i različite domete.

Izgled

Uz ovaj automobil bit ćete meta pogleda kamo god odete, ali on neće izazivati bijes kakav marka ponekad zna izazvati u javnosti. Adaptivna LED svjetla izgledaju kao nešto iz Jamesa Bonda, a elegantan izgled zaokružuju aerodinamični kotači.

FOTO: BMW

Sprijeda ima mnogo mjesta, nešto manje otraga. Sve je posloženo logično. Koža Mocha Vernasca izgleda i miriše divno. Sportska sjedala su udobna, ali ne pretjerano.

Ventilatori u sustavu za klimu proizvode više zvuka nego što bi trebao biti slučaj u električnom automobilu, ali osim toga je vozilo zaista tiho.

FOTO: BMW

FOTO: BMW

Tehnologija

BMW nudi i neobavezni sustav kamere od 360 stupnjeva, koji je iznimno koristan i vrijedi cijene, a surround-sound sustav Harman Kardon potpuno je nov. Automobil dolazi sa standardno integriranim sustavom Apple CarPlay i Android Auto, a tu je i asistent na glasovnu aktivaciju koji pomaže prilagoditi klimu, pronaći radiostanicu ili neku adresu. Ipak: “Sustav nije razumio većinu onoga što sam rekao, bez obzira na to koliko sam polagano ili razgovijetno govorio,” piše Josh Max, suradnik Forbesa.

Motor

BMW i4 dolazi s četiri opcije motora:

i4 eDrive35 – jedan motor, pogon na stražnje kotače, 282 konjske snage;

i4 eDrive 40 – jedan motor, pogon na stražnje kotače, 335 konjskih snaga;

i4 xDrive40 – dvostruki motor, pogon na sva četiri kotača, 396 konjskih snaga;

i4 M50 xDrive – dvostruki motor, pogon na sva četiri kotača, 536 konjskih snaga.

“Motori u različitim modelima imaju isti temeljni dizajn,” rekao je suradniku jedan od rukovoditelja u BMW-u. “Ali stražnji motor u modelu M50 pojačan je i proizvodi više snage u širem rasponu.”

FOTO: BMW

Vožnja

Ovaj automobil teži 2.735 kilograma, a to ćete i osjetiti. Iako je zabavno voziti ga po planinama i malenim gradovima, on nije baš bijesna mašina. Ako to znate u startu, dobro ćete se slagati s ovim automobilom. Također, domet modela M50 je oko 400 kilometara, ovisno o vašim navikama i terenu, temperaturi, opremi, korištenju značajki i drugim faktorima. To nije baš mnogo.

Iako ovo nije najbrži automobil na cesti, on sve – pretjecanje, ubacivanje – sve što vam treba, čini bez problema. Sve u svemu, radi se o ugodnoj high-end vožnji.

Prtljažnik

Luksuzna vozila nisu baš poznata po svojim velikim prtljažnicima, ali stražnja sjedala mogu se preklopiti u tri dijela. Suradnik je otraga smjestio veliki bicikl i uspio zatvoriti vrata, što vam daje ideju o prostoru. Ako vam treba dječja sjedalica, postavit ćete ju bez problema. Automobil nažalost nema prednji prtljažnik.

FOTO: BMW

Zaključak: Izgled je za deset, a sve drugo? Ovaj automobil ima mnogo toga u što ćete se zaljubiti i tek pokoju manu.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: Test-Driving The Electric 2024 BMW i4 M50 Gran Coupe

(Prevela: Nataša Belančić)