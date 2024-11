Jaguar Land Rover u Adria regiji: Izvanredni rezultati i poseban odnos s kupcima

Jaguar Land Rover (JLR) posluje izuzetno uspješno proteklih nekoliko godina, globalno, ali i u Adria regiji. Iz perspektive klasičnih poslovnih rezulatata, postavljenih i realiziranih ciljeva, iza njih je odlična godina – iznad očekivanja.

JLR ide uzlaznom putanjom što se tiče mnogih faktora, pa i profitabilnosti proizvođača, distributera i maloprodajnih partnera u regiji. Jaguar Land Rover brendovi već su više od godinu dana u procesu tranzicije iz premiuma u (modern) luxury. Strategija Modern Luxury svrstava JLR brendove po „kućama“ (house). Filozofija House of brands u prvi plan stavlja jedinstvenost svakog brenda dijeleći ih u četiri kuće: Range Rover, Defender, Discovery i Jaguar. Ovo proizvođaču dozvoljava da prepozna posebnosti i podrži klijente svake „kuće“, njihove specifičnosti, želje, te životne navike i potrebe.

Rang Rover Sport i Range Rover kao vrhunac ponude

Od aktualnih modela, po luksuzu se posebno izdvajaju novi Range Rover Sport i Range Rover kao vrhunac ponude. To su izuzetno traženi modeli, koje ponekad treba malo i čekati. Mogućnosti personalizacije su velike, pa većina klijenata i želi čekati baš svoj primjerak, složen po njihovim željama i potrebama.

Range Rover; Foto: JLR

Range Rover Sport; Foto: JLR

Iz ponude se ističe i Defender koji iz godine u godinu bilježi rast prodaje iako je aktualna izvedba već nekoliko godina na sceni. Za taj se automobil može reći da je junak suvremenog doba koji poštuje prošlost, ali u isto vrijeme najavljuje budućnost. Rijedak automobil na tržištu s posebnim karakterom. Spektar kupaca Defendera je nevjerojatan – čini se da ga svi vole. Ako i ne baš svi, apsolutno nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Defender; Foto: JLR

Iskustvo poslovanja u regiji

Iza brendova u Adria regiji stoji AutoWallis Distribution Kft. i tvrtka-kćer Wallis Adria d.o.o. Regija koju pokriva uvozni tim stacioniran u Zagrebu je jako specifična. Sastoji se od EU (Hrvatska i Slovenija) i zemalja izvan EU koje – gravitiraju EU (Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo). S Hrvatskom i Slovenijom kao zemljama članicama EU je operativno lakše, kažu u menadžmentu tvrtku, a kako se ide prema jugu otvara se kompleksnost Adria regije, odnosno specifičnosti s trgovačkim sporazumima, carinama, porezom, zakonodavstvom. Primjerice, sustav pomoći vozaču u automobilu – Prepoznavanje prometnih znakova – funkcionira u jednoj zemlji, no prestaje raditi na granici s drugom zemljom, uglavnom zbog legislative. Također, tu su posebnosti svakog tržišta po pitanju modela i njihovih specifikacija, zahtjevnosti klijenata, financiranja i slično. Na svoj automobil ili rezervni dio, netko čeka samo nekoliko dana od skladišta, a netko i više od deset dana jer su do njega tri granice i oko tisuću kilometara. Nema univerzalnog rješenja, već se svakom tržištu i partneru pristupa posebno i kreiraju se posebna rješenja. S jedne strane to je za menadžment izazovno i vremenski zahtjevno, no s druge – donosi zadovoljstvo kada se nađe rješenje.

Posebna usluga za diplomate

Jedan od posebnih programa koji implementira lokalni tim je Adria Diplomatic Program. On predstavlja dodatni napor i trud da se diplomatima u regiji pruži brži, lakši i personalizirani način kupovine i održavanja JLR vozila. Oni svoj automobil mogu nabaviti i preko Global Diplomatic Salesa, no ovdje se uz specijalnu cijenu nudi i dodatna vrijednost. Program je zamišljen u više faza, s planom da se svake godine usluge unaprijeđuju i dodaju. Posebne prednosti koje nudi ovaj program su pristup centralnom lageru vozila za Adria regiju, kratak rok isporuke, personalizirani pristup uz Diplomatic sales executivea u timu, te brza reakcija na svaki upit. I održavanje vozila može početi već na vratima klijenta – uz uslugu Pick up & Delivery vozilo se preuzima i vraća na adresu koju klijent odabere. Ova usluga je već standardna za sve JLR klijente, ne samo diplomate.

Početak i kraj svakog poslovanja i svake tvrtke su ljudi. Miloš Stefanović, regionalni direktor za JLR za Adria regiju, rekao je: „Ako tako zaista razmišljate, znate što znači empatija, vi ste dobar lider. Često zaboravljamo da više vremena provodimo s ljudima s kojima radimo nego s članovima obitelji i prijateljima. U uvoznom uredu se njeguje neformalna kultura, zaposleni se ohrabruju da budu kreativni i da preuzimaju inicijativu. Ne gleda se previše na sat, već na efikasnost i, naravno, na rezultate. Zaposlenici mogu tijekom radnog vremena obaviti važne privatne obaveze. Kad im se pokaže povjerenje, ljudi će to i te kako vratiti. Kontinuirano se ulaže u zaposlenike, u njihov razvoj. I sami mogu utjecati na tijek edukacije i obuke. Mogu napredovati unutar tima ili prijeći u neku od sestrinskih firmi iz naše AutoWallis grupacije. Nitko im neće zamjeriti, naprotiv, ohrabreni su na to.

Ponosim se time da sam sa svakim članom tima na TI, te da su moja vrata, i doslovno i figurativno, uvijek otvorena za svakoga.“

Miloš Stefanović, regionalni direktor JLR-a za Adria regiju.