Kako ide posao iznajmljivanja superjahti u Hrvatskoj? Pogledajte najveće i najluksuznije (video)

Forbes Hrvatska obišao je Trident i Tireu – dvije od niza superjahti namijenjenih charteru, predstavljenih na prvom Croatia Yacht Showu. Jedan od ciljeva sajma bio je povezati jahte s agentima koji svojim klijentima nude krstarenja po hrvatskoj obali. Među predstavljenim jahtama bio je i Agram, koji se povezuje s poznatim poduzetnikom Dubravkom Grgićem.

Prvi Croatia Yacht Show otvoren je u utorak u Zadru. Riječ je o prvom nautičkom sajmu u Hrvatskoj kojem su u fokusu isključivo superjahte namijenjene charteru.

Osim niza superjahti, sajam je okupio i popratnu industriju poput rent a cara luksuznih vozila, helikopterskog prijevoza i slično. Organizator sajma Tino Prosenik za Forbes Hrvatska je komentirao kako osim hrvatskog proračuna od chartera superjahti profitira i lokalno stanovništvo koje se bavi uslužnim i tehničkim djelatnostima. Računa se da se 10 posto vrijednosti jahte godišnje potroši na hranu, zabavu, transfere i slične troškove.

Na pitanje koliko jahti ima na sajmu, odgovara kako ih je oko 30. (Na Marine Trafficu vidi se 21). To je manje od najavljenog broja, no sasvim zadovoljavajuće za prvo izdanje sajma. Nema gužve, no iz razgovora s predstavnicima jahti čini se da su zadovoljni. Kao cilj koji su ostvarili navode upoznavanje agenata koji jahte nude klijentima. Za njih je dobro da iz prve ruke vide jahtu koju nude, kao i Hrvatsku kao destinaciju.

Young: Hrvatska obala je najbolja za krstarenje u Europi

Kapetan Tridenta Gary Young iskreno kaže kako je njemu hrvatska obala najbolji prostor za krstarenje u Europi. Kaže kako njezin rating polako napreduje, ali stranci koji uzimaju superjahte i dalje više interesa pokazuju za jug Francuske s Korzikom te Grčkom.

Na pitanje od kud najčešće dolaze klijenti, kaže kako su to obično Amerikanci i Arapi, dok je prije rata bilo i dosta Rusa. Ove sezone na njegovom brodu bili su i ljudi iz Velike Britanije i Hong Konga. Jahte se obično uzimaju na tjedan dana, a 10 ili 14 dana također su česte opcije.

65-metarska superjahta Trident najveća je među izloženima. Kapetan nije otkrio cijenu, no Prosenik kaže kako ona iznosi 500.000 eura plus troškovi. Polazna luka najčešće su Split i Dubrovnik, a nekad i Venecija. U prvom slučaju popularna ruta su otoci između Splita i Dubrovnika, a u drugom Rovinj, Brijuni i Pula. Ovisno o raspoloživom vremenu i ruti, često preporučuje i Nacionalni park Krku.

Grgićev Agram također se nudi za charter

Većina superjahti iz zakonskih razloga ograničena je na 12 gostiju kad je uključeno i spavanje na brodu, a na Tridentu osim za posadu ima još četiri mjesta za eventualnu dadilju, trenere i slično osoblje. Među neuobičajenim zahtjevima klijenata ističe nabavljanje kavijara s nekih drugih lokacija i specifičnih glazbenika koji bi nastupali na jahti.

Na pitanje o tome mogu li takve jahte biti dobra investicija koja se vraća kroz najam, Young odgovara negativno i objašnjava da bi za tako nešto eventualno bilo moguće kad bi bila popunjena tijekom cijele godine. Vlasnici jahti u pravilu ih daju u najam kako bi se iz njega platilo održavanje. Računa se da i na njega ode oko 10 posto vrijednosti jahte.

Među privezanim jahtama na sajmu je i 44-metarski Agram – jedna od rijetkih koja plovi pod hrvatskom zastavom. U medijima se često spominjala kao jahta Dubravka Grgića, jednog od najbogatijih Hrvata. Prema podacima registra brodova pripada Agram Leasingu, u kojem je on jedan od suvlasnika.

Tirea je prvo bila privatna jahta

Vrlo blizu njega privezana je 50 metarska Tirea. Ona plovi pod malteškom zastavom, a preko godine je privezana u Rijeci. Originalno je imala 45 metara dok 2022. godine nije izrezana i potom produžena krmena sekcija. Kapetan Andrea Hubička na njoj je od 2013. godine. Do 2020. godine bila je privatna jahta, a od tada je otvorena i za charter.

Tjedan na njoj košta 220 do 240 tisuća eura, plus troškovi koji obično iznose 30 posto tog iznosa. Iz njih posada plaća hranu, piće, vezove, ekskurzije, bendove… Na pitanje o vanpansionskoj potrošnji, kaže kako gosti često obilaze vinarije, idu na biciklističke izlete, puno posjećuju restorane, a nekad i nakon što charter završi, ostaju u hotelima i vilama u Dobrovniku, Rovinju, Opatiji i drugim mjestima. Hrvatska ima sjajne lokacije, no za klijentelu superjahti nedostaju joj primjerice trgovine sa skupim brendovima.

Hubička kaže kako su njegovi najčešći gosti iz Sjeverne Amerike, a slijede Europljani s naglaskom na Francuze. Kaže kako je nastup na sajmu za njih bila dobra prilika da se predstave uživo, s obzirom da se tako sve bolje vidi nego na fotografijama. Za one koji su ih posjetili kažu kako su oduševljeni pristupom posade, koja doista djeluje prijateljski i opušteno.

Cilj Croatia Yacht Showa je nadmašiti grčki Naflion

Na pitanje koliko lako ih je naći, kaže da ja kvalitetan kadar teško naći, ali se može. Misli da je bitno naći one koji imaju elana, ambicije i strasti te vole taj posao.

Gostima pak nastoje ispuniti sve moguće želje, iako nekad žele i nešto nemoguće poput obilaska cijele obale u sedam dana, što baš i nije izvedivo na brodu koji plovi deset čvorova na sat.

Prosenik planira nastaviti s održavanjem sajma, a cilj mu je 2025. ili 2026. godine nadmašiti broj jahti izloženih u grčkom Naflionu u kojem su ove godine izložene 92 jahte. Upitno je hoće li to uspjeti postići, i on i predstavnici superjahti mogu biti zadovoljni. Povezivanje brodova i agenata te predstavljanje Hrvatske kao charter destinacije pomažu razvoju ove grane turizma.