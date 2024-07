Kako izgledaju lokacije Olimpijskih igara? Od Pariza i Versaillesa do Tahitija, donosimo izbor

Olimpijske igre u Parizu počinju na 35 lokacija, uglavnom u blizini glavnog francuskog grada. Ceremonija otvaranja donosi veliku novost: održat će se na rijeci Seini koja protječe kroz grad, i to u paradi brodova nacionalnih delegacija dugoj šest kilometara.

Ceremonija zatvaranja održat će se 8. kolovoza na stadionu u Saint-Denisu.

Olimpijsko selo nalazi se oko osam kilometara sjeverno od središta grada, a Forbes Hrvatska donosi pogled u neke od stadiona i dvorana gdje će se natjecati svjetski olimpijci:

Arena Bercy

LOKACIJA: Pariz, 15 km od Olimpijskog sela SPORT: Umjetnička gimnastika, Košarka, Trampolin

U ovoj areni, sagrađenoj 1984. godine, održavaju se vrhunska sportska natjecanja, ali i drugi događaji. Tamo su koncerte održali i Madonna i Paul McCartney. U blizini su Latinska četvrt i katedrala Notre-Dame.

Chateau de Versailles

LOKACIJA: Versailles, 35 km od Olimpijskog sela SPORT: Konjički sportovi, moderni pentatlon

Izgrađen kao jednostavna kućica za lov, Versailles je 1682. godine postao sjedište dvora francuskog kralja Luja XIV. i epicentar francuske aristokracije. 1883. godine dvorac je pretvoren u muzej, a 1979. je postao prva lokacija u Francuskoj uvrštena na popis svjetske baštine UNESCO-a.

Stade Tour Eiffel

LOKACIJA: Pariz, 12 km od Olimpijskog sela SPORT: Odbojka na plaži

Ovo je privremeni stadion na otvorenom izgrađen za potrebe odbojke na plaži.

Grand Palais

LOKACIJA: Pariz, 5 km od Olimpijskog sela SPORT: Mačevanje, Taekwondo

Ova zgrada izgrađena je za potrebe pariške izložbe davne 1900. godine. U blizini se nalaze Champs-Elysées, Louvre i Slavoluk pobjede.

Park prinčeva

LOKACIJA: Pariz, 12 km od Olimpijskog sela SPORT: Nogomet

Dizajnirao ga je arhitekt Roger Taillibert, a od 1974. godine ovo je stadion kluba Paris Saint-Germain.

Stade Roland Garros

LOKACIJA: Pariz, 12 km od Olimpijskog sela SPORT: Boks, Tenis

Dom French Opena izgrađen je 1928. godine i nazvan po slavnom francuskom pilotu Rolandu Garrosu.

Stade de France

LOKACIJA: Saint-Denis, 2 km od Olimpijskog sela SPORT: Atletika, Ragbi 7

Ovo je najveći stadion u Francuskoj, izgrađen 1998. godine za potrebe Svjetskog nogometnog prvenstva.

Trocadero

LOKACIJA: Pariz, 12 km od Olimpijskog sela SPORT: Atletika, bicikizam

Privremeno izgrađena lokacija s pogledom na Eiffelov toranj.

Marina de Marseille

LOKACIJA: Marseille, tri sata vožnje vlakom od Pariza SPORT: Jedrenje

Marina Roucas-Blanc polazna je točka za brodove, a lokacija ima veličanstven pogled na slavnu cestu La Corniche.

Tahiti, Francuska Polinezija

LOKACIJA: Teahupo’o, 75 km od Papeetea SPORT: Surfanje

Teahupo’o, selo na jugoistoku Tahitija, domaćin je svjetskog prvenstva Pro Tahiti već više od deset godina. Najveći svjetski surferi – Gabriel Medina, Kelly Slater, Jérémy Florès, Andy Irons i Mark Occhilupo – natjecali su se ovdje.

