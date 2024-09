Kako preseliti u pitoresknu Španjolsku i za to dobiti 15 tisuća eura

Dok se popularna odredišta kao što su Barcelona, Venecija i Kanarski otoci bore s izazovima prekomjernog turizma kao što su nezadovoljstvo i prosvjedi lokalnog stanovništva, španjolska Extremadura pruža toplu dobrodošlicu strancima

Lokalna vlada dodijelila je dva milijuna eura Extremanduri za privlačenje digitalnih nomada. S potporama do 15 tisuća eura trebala bi ih privući dvije stotine. Za preseljenje i rad iz Extremadure muškarci i žene mlađi od trideset godina mogu dobiti deset tisuća eura, dok muškarci stariji od 30 godina mogu računati na subvenciju od 8.000 eura. Nakon dvije godine, žene i muškarci mlađi od 30 godina dobit će još 5000 eura ako ostanu u regiji još godinu dana. Muškarci stariji od 30 godina dobit će dodatnih 4000 eura nakon dvije godine ako odluče ostati još godinu dana.

Taj strateški potez ima za cilj iskoristiti rad na daljinu kako bi se oživjelo gospodarstvo tog područja i preokrenuo trend depopulacije i ekonomske stagnacije. Prema izvješću Resista, Extremaduru, projekt koji financira Europska unija, Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) okarakterizirao je kao slabije razvijenu regiju. “Ima visok indeks ruralne depopulacije, radno stanovništvo koje stari u ruralnim područjima i nedostatak prometne infrastrukture, što dovodi do socioekonomskih problema”, navodi se u izvješću.

Trenutačno Extremadura s 26 stanovnika po četvornom kilometru ima najmanju gustoću naseljenosti u Španjolskoj (usporedite to s populacijom Barcelone, koja ima 16 tisuća stanovnika po četvornom kilometru). U 2017. godini, regionalne novine Hoy izvijestile su da Extremadura mjesečno gubi 200 mladih ljudi u dobi od 20 do 39 godina.

Diljem Europe bilo je mnogo ovakvih pokušaja spašavanja umirućih gradova te da se u regije privuku novi stanovnici. U Italiji, Toskana je plaćala novim stanovnicima 32 tisuće dolara. Otok Sardinija ponudio je novim stanovnicima oko 15 tisuća dolara, a otoci u Irskoj plaćali su ljudima 92 tisuće dolara da obnove kuće.

Program Extremadure dio je i rastućeg globalnog trenda iskorištavanja rada na daljinu za rješavanje demografskih i gospodarskih izazova. Poput Tulse u Oklahomi koja nudi 10 tisuća dolara i besplatan co-working prostor kvalificiranim radnicima na daljinu, Extremadura se predstavlja kao dobar izbor za one koji mogu birati gdje će živjeti zbog kvalitete života, a ne lokacije ureda.

Ta španjolska regija nudi i uvjerljiv argument za one koji žele ostaviti gradski život iza sebe. Također, troškovi života znatno su niži nego u drugim dijelovima Španjolske. Prema Numbeu, cijene stanarine u Cacaresu, jednom od glavnih mjesta u regiji, čak su 63,3 posto niže nego u Madridu. Također, cijene restorana su 19,3, a namirnice 5,2 posto niže nego u Madridu. Extremadura također ima snažnu telekomunikacijsku infrastrukturu, što je čini idealnim mjestom za ljude čiji posao putuje s njima.

Plaza del Espana u Méridi, Foto: Turistička zajednica Méride

Dakle, što trebate znati ako želite da Extremadura postane vaš novi dom?

Kao i mnogi od ovih programa, postoje neki uvjeti. Kao prvo, građani iz bilo koje zemlje svijeta mogu se prijaviti, ali ako niste građanin EU-a, morate sudjelovati u španjolskoj shemi vize za digitalne nomade. Ne smijete živjeti u regiji Extremadura šest mjeseci prije nego što se registrirate za sudjelovanje u programu. Također se morate preseliti u područje s populacijom manjom od 5.000 ljudi. Važna je i vaša karijera. Extremadura preferira tehnološke stručnjake na daljinu. Morate moći dokazati da možete raditi na daljinu. Na kraju, morate se obvezati da ćete živjeti u Extremaduri najmanje dvije godine.

Očekuje se da će se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava otvoriti ubrzo nakon što se pojedinosti o inicijativi objave u Službenom glasniku Extremadure, vjerojatno do sredine rujna.

Prijave se moraju podnijeti elektronički na Općoj elektroničkoj pristupnoj točki Extremadure. S obzirom na ograničeni broj dostupnih potpora, trebali biste djelovati brzo ako želite napraviti ovu uzbudljivu životnu promjenu.

Originalni tekst: Here’s How You Can Get Paid $16,000 To Move To Spain

Autor: Laura Begley Bloom, Forbes

(Prevela: Nikolina Oršulić)