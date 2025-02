Kako su stvoreni legendarni logotipi automobilskih kompanija – povijest, misterij, nasljeđe

Kultni logotipi automobilskih tvrtki više su od jednostavnih vizualnih elemenata, oni su odraz putovanja marke, vrijednosti, naslijeđa i povijesti isprepletene s ljudskom kreativnošću. Mercedes-Benzova trokraka zvijezda, Ferrarijev konj, Maseratijev trozubac, BMW-ov “Roundel”. Svi ih znamo, ali sada možete uživati ​​u pričama koje nose i porukama koje šalju kada ih ponovno vidite.

BMW

Prije pet godina BMW je kao drugi njemački proizvođač, nakon Volkswagena, promijenio vizualni identitet na sajmu u Frankfurtu, na vozilu Concept i4 (šesti logo u 108-godišnjoj povijesti, a niti jedan se ne razlikuje previše od prethodnog).

Logo ove tvrtke tema je razgovora desetljećima. Službenici su nepokolebljivi oko simbolike i nemaju dileme, ali uvijek postoje oni koji najbolje znaju. Ako pitate obične ljude na ulici, dobit ćete širok raspon odgovora.

Kako bi odagnali sve sumnje, Nijemci su objavili priču o značenju “Roundela” (kružnog medaljona).

Spominje se nebo koje izvire kroz propelere originalne tvrtke Rapp Motorwerken, ali se amblem odnosi na bavarsku zastavu. Na službenim stranicama automobilskog diva navodi se da je 5. listopada 1917. mlada tvrtka dobila svoj logo, koji je službeno registriran. Zadržan je stari oblik Rappa, ali su u njemu zastupljene i boje Bavarske.

Raspored ovih boja je, međutim, obrnut, barem prema heraldičkom pravilu, koje glasi u smjeru kazaljke na satu. To se dogodilo zbog lokalnog zakona u to vrijeme koji je štitio pokrajinski amblem i zabranjivao njegovu upotrebu u komercijalne svrhe. Stoga je logo promijenjen točno onoliko koliko je bilo potrebno da bude spreman za lijepljenje na automobil.

Nakon nešto više od 20 godina (točnije od 1997. godine), BMW logo ponovno će biti redizajniran. Odbacuju crni prsten, ostavljajući samo proziran krug. Ostatak logotipa dobio je uglađeniji i moderniji izgled, više usmjeren na novije, digitalno pametnije generacije, odluku koju je podržao Jans Timmer, potpredsjednik tvrtke za klijente i brend. Plavo-bijeli amblem ostao je netaknut.

Mercedes

Poznato je da je logo Mercedes-Benza izvorno usvojen kao posveta njegovom osnivaču Gottliebu Daimleru i domovini obitelji Daimler, no ima li više simbolike za stuttgartskog diva? Ako pitate dužnosnike Mercedesa, odgovor je potvrdan: zajedno, trokraka zvijezda, kako je ljudi najčešće percipiraju, predstavlja težnju kompanije za univerzalnom motorizacijom, gdje svaka točka ima svoje individualno značenje, predstavljajući zemlju, more i zrak. To su okruženja za koja je tvrtka ispravno vjerovala da će jednog dana biti okruženja dominacije za ovu tvrtku i njihove motore.

Najveća promjena dogodila se 1926. godine, kada su se spojile pionirske tvrtke Daimler i Benz. Prigoda je obilježena postavljanjem Mercedes-Benzove trokrake zvijezde u krug. Postat će jedan od najprepoznatljivijih amblema u svijetu svih vremena.

U usporedbi s trokrakom zvijezdom Mercedes-Benza, čini se da zagonetni Mercedes-Benz AMG® logo skriva svoje značenje, ali značenje je lišeno dublje misterije.

Desna strana logotipa Mercedes-Benz AMG® ilustrira brijeg, ventil i oprugu ventila. Kao što biste i očekivali, glavne komponente motora, koje predstavljaju izvornu strast inženjera, spojene su.

Na lijevoj strani amblema Mercedes-Benz AMG® možete vidjeti stablo jabuke, s linijom ispod stabla koja predstavlja rijeku. To je povijesni grb Affalterbacha u Njemačkoj, grada u kojem je sjedište Mercedes-Benz AMG®. Logo tvrtke mijenjan je sedam puta, a samo su se prva dva drastično razlikovala od danas poznatog vizualnog rješenja.

Cadillac i patke koje vječno lete

Ime i logotip Cadillac nastali su kao obiteljski grb francuskog istraživača Antoinea de la Motte Cadillaca. On je pustolov, koji se također smatra utemeljiteljem grada Detroita 1701. godine (tada se zvao Fort Pontchartrain du Detroit). Po dolasku u Ameriku, La Motte je svoju titulu preuzeo iz žirondinskog grada Cadillaca u jugozapadnoj Francuskoj. Detroit je u 20. stoljeću postao svjetski centar proizvodnje automobila. William Murphy i Henry Leland osnovali su automobilsku tvrtku Cadillac i odali počast Motu korištenjem njegovog imena i obiteljske heraldike za prvi logo 1902.

Tri obojene trake amblema potječu iz tradicije europske heraldike tijekom ere istraživanja i kolonizacije Novog svijeta. Predstavljaju vrlinu, snagu i hrabrost. Ovaj poznati automobilski amblem ima kompliciranu povijest. Legendarni osnivač automobilske tvrtke Cadillac tvrdio je da su veze njegove obitelji sa starom francuskom aristokracijom pokazale da je grb marke dizajniran davno prije revolucionarnog otkrića Amerike Kristofora Kolumba. Međutim, široko se vjeruje da je Antoine de la Motte Cadillac dizajnirao grb za svoje vjenčanje 1687. godine.

Martin Mehes / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Izvorni logo, ozvaničen 1905., imao je niz elemenata kojih nema na današnjem najistaknutijem – vijenac, krunu i minijature.

Merganser patke. One su mitske ptičice bez kljuna i stopala koje nikada ne dodiruju tlo i uvijek su u letu.

Logo Cadillac, u vlasništvu General Motorsa od 1909., druga je najstarija marka u liniji proizvođača automobila (najstariji je Buick). Mijenjan je nekoliko puta, od 1902. do 2021. godine, a jednobojni grb koristi se i danas. Tijekom 1943. i 1944. Cadillac je imao poseban ratni znak, koji je nakon rata postao pobjednički. Na njemu je pisalo “vojska” i “mornarica”. Nakon nekoliko promjena na krilima i uklanjanja obruba, 1973. Cadillacov grb je okružen lovorom, koji je od 1999. bio prisutan u kružnoj znački.

Maserati i Neptun

Prvo svjetsko prvenstvo u moto utrkama za proizvođače automobila održano je 1925. Tri brata Maserati provela su zimske mjesece 1926. u svom sjedištu u Via Emilia Levante u Bologni. Radili su na automobilu koji će uskoro postati prvi koji su napravili. Nazvali su ga Tipo 26, a taj je broj simbolizirao godinu nastanka.

Bio je to prvi pravi Maserati, kojem je nedostajao logo. Legenda kaže da je jedan od braće, Mario, šetao Bolognom i Piazzom Maggiore. Zurio je u kip Neptuna, mitološkog boga mora, brata Plutona i Jupitera, koji je u umjetnosti često bio ovjekovječen kao zamišljen starac kovrčave kose i duge brade. U ruci je držao trokrako koplje, trozubac. Veza je bila očita, trozubac kao simbol snage, mudrosti, a vezan je i za kroćenje moćnih konja, kojih u Maseratiju svakako nije nedostajalo.

Godine 1926. prvi put se pojavio Tipo 26 sa slavnim trozubom. Pobijedili su u svojoj klasi 1500 i završili na visokom osmom mjestu u ukupnom poretku, ostavivši iza sebe dva Bugattija.

Na prvim automobilima amblem je bio pravokutan, izrađen od čistog srebra. Crni trozubac nalazi se u sredini bijele značke. Počevši od 1931. godine, oblik je promijenjen, budući da se ravna, pravokutna oznaka više nije mogla primijeniti na sada zakrivljene oblike maske automobila, pa je postala ovalna. Tri zuba koja simboliziraju Maserati tumačena su na mnogo različitih načina, što je dovelo do različitih varijacija ove teme koja se ponavlja. Riječ “trozubac” dolazi od latinske riječi koja se doslovno prevodi kao “tri zuba”, što implicira oblik oružja.

Ferrari, Audi, Bugatti

Ferrarijev propinjući konj nedvojbeno je jedan od najprepoznatljivijih logotipa u automobilskoj industriji. Kako navode u Ferrariju, amblem je inspiriran trupom aviona koji je osnivač Enzo Ferrari ukrao od grofa Francesca Barrace, pilota i ratnog heroja u talijanskim zračnim snagama. Avijatičareva majka, grofica Paolina, uvjeravala je Enza da će mu korištenje amblema konja njezinog sina na njegovim automobilima donijeti sreću. U znak poštovanja prema preminulom pilotu, pozadinu je dao kanarinsko žutu (Modenina boja), zadržavši crnog konja umjesto crvenog.

Četiri prstena Audijevog amblema označavaju ujedinjenje automobilskih marki Audi, Horch, DKV i Vanderer. August Horch, pionir automobilskih inovacija, osnovao je i Horch i Audi, koji su u to vrijeme bili poznati samo po inicijalima. Prije početka proizvodnje automobila 1913. Wanderer je bio uključen u automobilsku industriju, proizvodeći bicikle i motocikle. DKV, četvrta tvrtka, započela je kao proizvođač bicikala, ali se proširila na automobilsku industriju 1920-ih.

Martin Mehes / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Bugattijev logo djeluje jednostavnije od spomenutih rivala, ali je daleko od toga da je lišen vlastite simbolike. Njegova crvena pozadina simbolizira snagu i strast koju vozači osjećaju za volanom. Služi kao upečatljiva pozadina za bijeli potpis “Bugatti”, te crni “EB” amblem i 60 crvenih točaka postavljenih unutar tankog bijelog ruba.

Crvene točkice krase uski bijeli vanjski rub logotipa Bugatti. Postoje nagađanja o njihovom značenju. Neki vjeruju da točkice predstavljaju sigurnosne žice, koje su izgledale poput čipkastih uzoraka na modelima Bugatti. Drugi vjeruju da su točkice biseri, jer je Ettore Bugatti, osnivač tvrtke, svoja vozila smatrao “finim draguljima”.

Pavle Jakšić, Forbes Srbija

