Kakva je potražnja za luksuznim vilama na hrvatskim otocima – i kako se kreću cijene

Potražnja za nekretninama na hrvatskoj obali ne posustaje, a ponuda je vrlo raznovrsna. Provjerili smo što se nudi na otocima i izdvojili sedam luksuznih nekretnina koje su na prodaju

Hrvatska je zemlja s više od tisuću otoka. Osim prirodnim ljepotama, neki od njih privlače i luksuznim vilama uz more od kojih zastaje dah. Iako je teško precizirati na kojim se to točno otocima najviše traže luksuzne nekretnine, može se reći kako je velika potražnja na većim otocima poput Krka, Hvara i Brača, ali ne treba zanemariti ni one manje poput Visa i Korčule, ističe Andrea Alujević, predstavnica agencije Broker-Grupa.

Primjerice, otok Krk je povezan mostom s kopnom i to ga čini zanimljivim onima koji na odmor dolaze automobilima iz država bližih Hrvatskoj, kao što su Slovenci, Talijani i Austrijanci. Također, kao i Brač ima aerodrom što ih čini pristupačnijim klijentima iz udaljenijih zemalja, pojašnjava.

“Otoci pružaju mnogo više mira i privatnosti nego što je to u priobalnom području. Zbog toga će određena skupina ljudi uvijek radije odabrati tu destinaciju da uloži novac i tamo provodi vrijeme. Otok na neki način jamči odmor i čišće more”, kaže Alujević iz splitske agencije koja je ove godine postala ekskluzivni zastupnik za Forbes Global Properties.

Andrea Alujević, predstavnica agencije Broker-Grupa, Foto: Broker Real Estate Croatia

Agencija Broker Real Estate Croatia na čelu s Ivicom Vulićem godišnje u prosjeku proda tridesetak nekretnina na otocima. Svaki klijent traži nešto drugo, ovisno o njegovim preferencijama.

“Otoci bogati poviješću uvijek će biti pravi izbor za one koji primarno drže do znamenitosti i samog lokaliteta, dok će drugi odabrati otok koji im nudi dobru povezanost s kopnom, otok s pregršt lijepih plaža i uvala. Možemo reći da svaka destinacija ima svog kupca jer nudi nešto drugo. Pretpostavlja se da će kupci starije životne dobi birati otok koji je najbliži većim gradovima zbog lakšeg dolaska na tvrdo tlo gdje se nalazi primjerice bolnički centar u slučaju da im zatreba neki oblik hitnog liječenja”, za Forbes Hrvatska obrazložila je Alujević.

Ispričala je i kako prilikom prvog dolaska na destinaciju kupci najprije žele vidjeti i doživjeti okruženje u kojem se nalaze. “Stranci ostanu zapanjeni našom netaknutom prirodom i kristalno čistim morem. To je ono što ih oduševi prije svega. Zatim se raspituju o ostalim pojedinostima vezanim za lokaciju.”

Potražnja premašuje ponudu, za luksuznim vilama u prvom redu do mora velika je pomama. Alujević dodaje kako hrvatska obala spada u jednu od najrazvedenijih i najljepših na svijetu, stoga ne čudi veliki interes stranaca za našom zemljom.

Cijene luksuznih nekretnina na otocima u prosjeku se kreću između 1,5 i 4 milijuna eura, ali postoje i zdanja koja premašuju taj cjenovni rang, navodi. Cijene nekretnina na Braču i Hvaru nešto su više zbog pristupačnosti jer su nešto bolje povezane trajektnim linijama. Uz to, Brač ima i vlastiti aerodrom, što ga čini dodatno atraktivnim klijentima koji na odredište preferiraju doputovati zrakoplovom. Također, napominje, vrijednosti nekretnina na otoku Korčuli porasle su nakon izgradnje i puštanja u promet Pelješkog mosta.

Forbes Hrvatska izdvojio je neke od najatraktivnijih luksuznih nekretnina na otocima u ponudi agencije Broker Real Estate Croatia.

Sedam luksuznih vila na prodaju na hrvatskim otocima

Novoizgrađena vila na Hvaru

Novoizgrađena vila od 250 kvadrata smještena u mirnoj uvali na sjevernoj strani otoka Hvara izgrađena je 2021. godine na parceli od 340 četvornih metara. Ostakljena vila s otvorenim pogledom na more nalazi se 36 metara od obale. Na terasi u prizemlju nalazi se vanjski grijani bazen, prostor za sunčanje i vanjska blagovaonica. Vila ima i unutarnji bazen s masažnim mlaznicama i finsku saunu, a u dnevnom boravku nalazi se kamin. Na katu su četiri spavaće sobe s kupaonicama i ostakljena terasa. Uz vilu idu i četiri parkirna mjesta.

Cijena: 1.800.000 eura

Foto: Broker Real Estate Croatia

Kamena vila na Braču

Moderna kamena vila na Braču od 290 kvadrata udaljena je tri minute hoda od mora. Nalazi se na parceli od 725 četvornim metara. Ima grijani bazen, tri spavaće sobe, praonicu, prostoriju za vježbanje. Unutar vile nalazi se i odvojen apartman za goste sa zasebnim ulazom. Vila ima solarne panele za grijanje vode i rezervni baterijski sustav s pumpom.

Cijena: 1.700.000 eura

Foto: Broker Real Estate Croatia

Luksuzna vila na Pagu

Udaljena od gradske vreve, na Pagu se smjestila vila modernog dizajna od 250 kvadrata na parceli od gotovo tisuću četvornih metara. Okućnica joj je uređena u klasičnom mediteranskom stilu, a odlikuje se velikim grijanim bazenom uz koji ide i vanjski dnevni boravak s TV-om, jacuzzijem, koktel barom i sunčalištem. U vili je i sauna i teretana te četiri spavaće sobe s vlastitim kupaonicama. Vila je udaljena deset minuta od plaže.

Cijena: 1.890.000

Foto: Broker Real Estate Croatia

Imanje s kamenim kućama na Hvaru

Okružena mediteranskim biljem, voćem i povrćem, kamena vila na otoku Hvaru nalazi se na imanju od gotovo 9.000 četvornih metara. Imanje je smješteno na osamljenom dijelu bez prometnica, u prirodi, 800 metara od mora. Uz glavnu kuću površine 120 kvadrata, nalaze se još tri manje kuće od 76 kvadrata i bazen.

U glavnoj kući nalaze se dvije spavaće sobe s pripadajućim kupaonicama. Manje kuće su namjenske – u prvoj je kameni kamin za roštilj na drva, kamena krušna peć, prostrani stol za blagovanje i ljetna kuhinja. U drugoj kući nalazi se tehnička prostorija i kupaonica, a u potkrovlju je spavaća soba. Treća kuća se sastoji od velike spavaće sobe s kupaonicom.

Vila ima i solarnu elektranu od 12 kw, dizalicu topline za grijanje i hlađenje te toplu vodu i solarne panele koji besplatno griju toplu vodu na suncu.

Cijena: Na upit

Foto: Broker Real Estate Croatia

Vila na Pagu u nedirnutoj prirodi

Vila na Pagu smještena je u mirnom okruženju, u nedirnutoj prirodi. Zdanje se sastoji od četiri spavaće sobe s kupaonicama, centralnog prostora s kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom, a prostorije u suterenu služe kao zona za opuštanje. U sklopu vile su i terasa te grijani bazen.

Cijena: 1.250.000 eura

Foto: Broker Real Estate Croatia

Luksuzna vila na Čiovu

Vila s otvorenim pogledom na more na otoku Čiovu smjestila se na kaskadnom terenu s vrtovima. Na 360 kvadrata stambenog prostora nalaze se četiri spavaće sobe, prostor za opuštanje s masažnom kadom, sauna, prostorije za druženje, terasa. Vilom dominira dnevni boravak s panoramskim pogledom na more. U eksterijeru se ističu bazen sa sunčalištem, kamin i ljetna kuhinja te zeleni vrtovi s mediteranskim biljem. Uz vilu dolazi i nekoliko vanjskih parkirnih mjesta i garaža.

Cijena: 2.800.000 eura

Foto: Broker Real Estate Croatia

Vila na Hvaru na atraktivnoj lokaciji

Ova se vila na atraktivnoj lokaciji na Hvaru nalazi samo 200 metara od mora. Stambena površina joj je gotovo 200 kvadrata, a parcela se proteže na 836 četvornih metara. Ima četiri spavaće sobe sa zasebnim kupaonicama, terasu, saunu i fitness sobu. Vila ima i vanjski bazen od gotovo 60 četvornih metara, sunčalište, kamin i vanjsku blagovaonicu. Uz vilu dolaze i četiri parkirna mjesta. Nekretnina je smještena 500 metara od centra grada.

Cijena: 5.000.000 eura

Foto: Broker Real Estate Croatia