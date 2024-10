Komadić raja za odabrane: Donosimo pogled u najekskluzivniji klub na svijetu

Legenda američkog nogometa dobio je kuću u klubu, čini se, u sklopu razvoda od svoje bivše supruge, supermodela Gisele Bundchen, 2022. godine. To ni ne čudi, jer je poznato koliko on voli to mjesto. Ovo ljeto tamo je proveo sa svojim roditeljima i djecom, objavljujući na Instagramu fotografije s odmora.