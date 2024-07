Kopenhagen testira mjeru koja bi turiste trebala motivirati da putuju ‘zelenije’

Poznato je koliko Danci uživaju u bicikliranju i prirodi, a Kopenhagen se već dugo smatra jednim od najsretnijih i najzelenijih gradova Europe

Glavni grad Danske u svojim lukama ima nekoliko lokacija za plivanje, skijalište izgrađeno na vrhu elektrane, izrazito živu scenu organske hrane i sustav javnog prijevoza koji velikom brzinom prelazi na električnu energiju. Više od dvije trećine hotela u gradu ima certifikat za ekološko poslovanje.

Sada gradske vlasti žele proširiti tu održivu bazu i pozvati i turiste da sudjeluju u zelenom načinu života po kojemu je Kopenhagen toliko poznat.

Nagrade za zelenije izbore

Novi pilot-projekt, CopenPay, nudi nagrade za vožnju biciklom po gradu, sudjelovanje u projektima čišćenja ili volontiranje u zelenim projektima. Nagrade će dolaziti u obliku raznolikih iskustava i ponuda, poput posjeta muzejima, najam kajaka, besplatne kave, čak i vegetarijanskih ručkova od namirnica lokalnih dobavljača. Ukratko, ekološki svjesna ponašanja postala su neka vrsta valute za uživanje u kulturnim iskustvima Kopenhagena.

Mnogi europski gradovi bore se s pretjeranim turizmom i aktivno uvode mjere za ograničavanje broja turista, zbog čega je vrlo osvježavajuće vidjeti neki grad koji želi privući turiste, ali one koji su spremniji ponašati se u skladu s vrijednostima lokalnog stanovništva.

Izvršni direktor organizacije Wonderful Copenhagen Mikkel Aarø-Hansen kaže kako se turizam mora promijeniti, prestati biti teret za okoliš i postati “snaga pozitivne promjene”. Dodaje kako je u toj transformaciji važan korak “promijeniti kako se krećemo destinacijom, što konzumiramo i kako komuniciramo s lokalnim stanovništvom.”

Malo je vjerojatno da će sam projekt donijeti velike promjene, ali Aarø-Hansen objašnjava kako postoji veliki jaz između toga koliko posjetitelji žele ponašati se održivo i onoga kako se zapravo ponašaju. On kaže kako je CopenPay “maleni, eksperimentalni korak prema stvaranju novog mentaliteta kod putnika.”

CopenHill, elektrana kod spalionice otpada s umjetnim skijalištem, Kopenhagen / FOTO: Jochen Tack / Alamy / Alamy / Profimedia

Nagrade nude 24 atrakcije

Za vrijeme trajanja pilot projekta ovoga ljeta, posebne ponude za turiste će nuditi ukupno 24 atrakcije: bit će tu sve, od kulturnih lokacija do kulinarskih iskustava i urbanih aktivnosti.

Nekoliko mjesta nudi besplatne kave i sladolede za one koji putuju javnim prijevozom, no najviše se ističu iskustva za one posjetitelje koji žele potpuno uroniti u danski dizajn i kulturu, a istovremeno vidjeti i grad.

Na primjer, posjetitelji koji u dansku Nacionalnu galeriju dođu s plastičnim otpadom mogu sudjelovati u radionici gdje će naučiti kako taj otpad pretvoriti u umjetnost. Iako se održava u prostoru za djecu, radionica je otvorena za sve.

Turisti koji pomognu u uređivanju predivnih vrtova u muzeju Karen Blixen dobi će priliku naučiti više o slavnoj danskoj spisateljici: dobit će besplatan ulaz u njen nekadašnji dom, danas muzej.

Zgrada Nacionalne galerije, Kopenhagen / FOTO: Glyn Thomas / Alamy / Alamy / Profimedia

U Cisternerneu, bivšim rezervoarima vode koji su preuređeni u umjetničku salu pod zemljom, posjetitelji će dobiti besplatno uvodno razgledavanje samo ako se do tamo dovezu biciklom ili dođu pješice. Kao što je slučaj i s nekim drugim ponudama u sklopu projekta, ova razgledavanja se održavaju samo u određenim terminima, zbog čega je potrebno malo planiranja ako iz inicijative želite izvući najviše što možete.

Ističe se također i besplatni najam kajaka u zamjenu za skupljanje otpada, kao i besplatni vegetarijanski ručak za one koji se odluče volontirati na urbanoj farmi.

Mnoge od aktivnosti u sklopu projekta CopenPay dostupne su samo ovog ljeta, što znači da morate požuriti ako želite sudjelovati u inicijativi. Za više detalja pogledajte službene stranice projekta.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: ‘CopenPay’ To Encourage Greener Travel Chouces In Copenhagen, Denmark

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript