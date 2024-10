Britanska kraljevska obitelj planira u Balmoralu otvoriti lokaciju za vjenčanja?

Britanska kraljevska obitelj lokalnom je vijeću podnijela planove za otvaranje lokacije za vjenčanja na imanju Balmoral u Škotskoj. Ovo imanje u posjedu je obitelji već gotovo 200 godina, a bilo je omiljena rezidencija kraljice Elizabete II.

Prijava uključuje planove za korištenje velike vanjske terase takozvane “kraljičine zgrade” – izgrađene 80-ih godina za zaposlenike dvorca – za događaje za najviše 277 gostiju, organiziranje izvedbi i posluživanje alkohola nakon ponoći.

Ovo je posljednji u nizu poteza kralja Charlesa prema većem otvaranju imanja Balmoral za javnost. Kraljevska obitelj po prvi put u preko 170 godina otvorila je dvorac za posjetitelje, a karte (s cijenom od 130 do 195 dolara) su se rasprodale za samo jedan dan.

Ono što ne znamo je koliko bi stajala organizacija vjenčanja na kraljevskom posjedu. Prijava ne nudi nikakve detalje, osim obećanja kako će događaji “biti rijetki.”

EXPA/ JFK / Avalon / Profimedia

Kraljica Elizabeta u Balmoralu je 2022. godine primila tada novu britansku premijerku, Liz Truss / FOTO Jane Barlow / PA Images / Profimedia

Britanska kraljevska obitelj (slijeva nadesno): Princeza Anne, princ Philip, vojvoda od Edinburgha, princ Andrew, kraljica Elizabeta II i princ Charles, ispred dvorca Balmoral, 1960. godina / FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Omiljena rezidencija kraljice Elizabete

Balmoral je bio omiljena kraljevska rezidencija kraljice Elizabete, a kupila ju je kraljica Viktorija, početkom 1850-ih godina. Tada je i izgrađen novi dvorac koji je sve otada u posjedu britanske kraljevske obitelji. Ima 167 soba, izgrađen je od granita u dva krila koja okružuju unutrašnje dvorište. Čitav posjed ima 150 zgrada i koristi se za čitav niz aktivnosti: šumarstvo, poljoprivredu i uzgoj jelena, stoke i ponija. Posjed ima čak i privatni golf-teren.

Iako je kralj Charles nastavio obiteljsku tradiciju ljetovanja u ovom dvorcu, BBC piše kako on i kraljica Camilla ipak više vole susjedno imanje Birkhall.

Održavanje dvorca svake godine košta četiri milijuna funti, prenosi Telegraph. On je samo jedan od nekoliko desetaka posjeda u vlasništvu britanske kraljevske obitelji, uključujući dvorce Windsor i Mey, kao i Buckinghamsku i Kensingtonsku palaču.

Kraljica Viktorija i i kraljevska pratnja, 19. stoljeće / FOTO: The Keasbury-Gordon Photograph Archive / Mary Evans / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Kraljica Elizabeta II i princ Philip, vojvoda od Edinburgha, 1972. godina / FOTO: PA / PA Images / Profimedia

Charles, tada princ od Walesa, i njegova prva supruga Diana, princeza od Walesa, u Balmoralu 1981. godine / FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: British Royals Plan Balmoral Wedding Venue – What To Know About The Estate

(Prevela: Nataša Belančić)