Lijekovi poput Ozempica mogu se koristiti za liječenje niza teškoća, evo što kažu znanstvenici

Gubitak težine i liječenje dijabetesa možda su samo početak za lijekove poput Ozempica, Wegovyja, Mounjara ili Zepbounda: izvješća sve snažnije sugeriraju kako bi oni mogli biti vrlo korisni u terapijama za srčane bolesti, bolesti jetre, Parkinsonovu bolest, apneju, čak i ovisnost. Konkurentske tvrtke krenule su u utrku u istraživanju uslijed ove nove zlatne groznice

Ozempic i Wegovy tvrtke Novo Nordisk, kao i Mounjaro i Zepbound tvrtke Eli Lilly najpoznatiji su pripadnici kategorije lijekova poznatih kao agonisti GLP-1, koji oponašaju funkciju probavnog hormona uključenog u reguliranje apetita i šećera u krvi.

Lijekovi GLP-1 u početku su dobili odobrenje za liječenje dijabetesa, a nedavno i pretilosti. Kako raste broj korisnika lijekova, pojavljuju se znakovi i drugih potencijalnih koristi. Novo je prikupio dovoljno podataka da to i dokaže i tako u ožujku dobio odobrenje američke Administracije za hranu i lijekove (FDA) da na etiketu Wegovyja doda i informaciju i koristima za kardiovaskularni sustav, budući da istraživanja pokazuju kako bi se mogao umanjiti rizik od srčanih problema poput srčanog udara za čak 20 posto, bez obzira na izgubljenu težinu.

Prva terapija za apneju?

I Lilly razmatra slične dodatke za Zepbound nakon što je ispitivanje pokazalo kako lijek “značajno poboljšava simptome apneje”. Ako odobrenje i dobije, ovaj lijek postat će prva farmaceutska terapija za uzroke tog stanja, umjesto da tek liječi simptome.

Tvrtke kao što su Novo i Lilly, kao i konkurenti poput Boehringera i Zealand Pharme, istražuju lijekove GLP-1 kao potencijalnu terapiju za bolest zadebljanja jetre. Klinička ispitivanja sugeriraju kako bi GLP-1 mogao biti efikasan i u liječenju bolesti bubrega.

Studije također pokazuju kako bi ta vrsta lijekova mogla umanjiti i rizik od razvoja niza tumora, ali i pomoći kod mentalnih poremećaja poboljšanjem raspoloženja, kognitivnih funkcija i ublažavanjem simptoma bolesti poput Parkinsonove, Alzheimera, demencije, depresije, bipolarnog poremećaja i anksioznosti.

Rigorozna testiranja

Lijekovi obećavaju i kada je riječ o liječenju poremećaja zloupotrebe supstanci i ovisnosti, nakon što su izvješća pokazala umanjenu želju za supstancama kod ljudi koji su uzimali lijekove iz skupine GLP-1, iako znanstvenici još uvijek pokušavaju otkriti zašto je to tako. Ti lijekovi mogli bi utjecati na dijelove mozga i živčanog sustava, budući da i oni proizvode hormone GLP-1 ili imaju relevantne hormonalne receptore.

Iako su klinička testiranja potrebna za stavljanje nekog lijeka na tržište ekstenzivna i rigorozna, ona rijetko daju potpunu sliku o nekom lijeku. Broj ljudi koji uzima lijek nakon njegovog odobrenja može biti daleko veći od broja pacijenata uključenih u testiranja, a tvrtke i regulatori nadziru efikasnost lijeka u stvarnoj primjeni, a postoji mogućnost i da će se pojaviti negativne posljedice.

Što se tiče lijekova za mršavljenje i liječenje dijabetesa kao što su Ozempic i Wegovy, detaljno se promatrao potencijal za razvoj problema s mentalnim zdravljem i porast suicidalnih misli, iako su nedavno objavljene analize američke agencije FDA i Europske agencije za lijekove u kojima se sumnja da postoji povezanost i navodi da je veza malo vjerojatna. Druga istraživanja sugeriraju kako bi lijekovi skupine GLP-1 mogli umanjiti gustoću kostiju i povećati rizik od razvoja rijetkih oblika sljepila, iako je tvrtka Novo kritizirala tu studiju, rekavši kako ne postoje dostatni podaci za dokazivanje povezanosti.

Tržište lijekova za gubitak težine

Tržište lijekova za gubitak tjelesne težine do 2030. godine bi godine moglo vrijediti 100 milijardi dolara, iako neki vjeruju kako bi njegova stvarna vrijednost mogla biti mnogo, mnogo veća od toga. Novo i Lilly već su zaradile milijarde od svojih lijekova i postale među najvrjednijim kompanijama svijeta, usprkos činjenici da ne mogu ispuniti potražnju u borbi s konstantnim nestašicama.

Novo Nordisk trenutno provodi dva klinička testiranja, Evoke i Evoke Plus, kako bi procijenio može li semaglutid imati pozitivne učinke u ranoj fazi Alzheimerove bolesti. U studijama sudjeluje više od 1800 pacijenata koji tijekom tri godine uzmaju lijek ili placebo, a testiranja će završiti sredinom 2026. godine. Očekuje se kako će tvrtka te godine objaviti i rezultate.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Drugs Like Ozempic, Wegovy, Zepbound And Mounjaro Could Treat Other Conditions – Here’s What Scientists Are Looking At

(Prevela: Nataša Belančić)