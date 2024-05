Menadžerica otkriva kako vrhunska tehnologija otvara nove mogućnosti izrade savršene kave

Nataša Bagić, Marketing Manager Balkans at De’Longhi Group, profesionalno je vezana uz pripravu kave, ali i istinska ljubiteljica kave. S obzirom na neprestane inovacije u De’Longhi Group, svjetski poznatom proizvođaču aparata za vrhunsku kavu – razgovarali smo s njom o novim aparatima i novim mogućnostima da se čarolija ispijanja kave digne na višu razinu.

Posljednjih godina priprema kave postala je znanost i ritual u jednom. Je li priprema kave zaista napretkom tehnologije postala jednostavnija nego ikad?

Priprema kave uvijek je bio ritual, kako skuhati najbolju kavu učili su nas još naši roditelji, bake i prijašnje generacije, a danas nam uvijek odličan esspresso osiguravaju uređaji. Iako je možda nestao ljudski dodir i uputa, ljubav i entuzijazam prema pripremi napitka od kave traje i dalje samo je danas ista vezana uz vrhunsku tehnologiju i uz pomoć uređaja za kavu. Tehnologija je svuda oko nas i mogućnost da se ista poveže uz ritual koji postoji stoljećima je fenomenalna jer zaista jednim dodirom birate i pripremate sami vaš omiljeni napitak. Esspresso, caffe latte, latte machiato ili cold brew dostupi su uz samo jedan dodir. Nije li to u današnjem užurbanom životu neprocjenjivo.

Možete li nam reći neke zanimljivosti o najnovijem aparatu Rivelia, zašto je pravi izbor za svakog ljubitelja kave?

Svi oni koji vole istraživati obožavat će ovaj novitet jer će se Rivelia uklopiti u njihov užurbani način života i podignuti iskustvo kave na novu razinu. Rivelia kombinira vrhunsku tehnologiju, nagrađivani dizajn i neusporedivo korisničko iskustvo, čime je zaslužila tri prestižne nagrade IF Design u kategorijama proizvoda, korisničkog iskustva i korisničkog sučelja. Dizajnirana da redefinira umjetnost pripremanja kave, Rivelia utjelovljuje De’Longhijevu predanost izvrsnosti i inovacijama u svakom aspektu svog dizajna i funkcionalnosti. Svojom elegantnom estetikom, intuitivnim sučeljem i vrhunskom izvedbom, Rivelia postavlja novi standard za kućne automatske aparate za kavu.

Aparati za kavu, poput Rivelie, sve češće dolaze s mnoštvom novih tehnologija i značajki. Što je utjecalo na sve veću prisutnost tehnologije u, da tako kažemo, običnom aparatu za kavu?

Danas je personalizacija recept uspijeha i važnija je nego ikada, jer je konkurencija zaista velika. Naš tim za istraživanje i razvoj potrudio se da svaki potrošač dobije personalizirano iskustvo pripreme kave. Rivelia svojim vrhunskim tehnologijama i interaktivnim animacijama vodi korisnika njegovim personaliziranim putovanjem od zrna do šalice.

Prema vašem iskustvu, što to ljubitelji kave, najviše cijene i traže kod svojih aparata?

Prije svega to je jednostavnost upotrebe, ali svakako i spoj kompaktnog dizajna i visokih performansi, jer bez toga ne bi bilo niti jednostavnosti upotrebe za krajnjeg potrošača. Naš novi uređaj Rivelia može se pohvaliti nizom revolucionarnih značajki koje je razlikuju od tradicionalnih aparata za kavu.

U kojem smjeru će se, prema vašem mišljenju kretati daljnji razvoj? Hoćemo li uskoro imati aparate za kavu s umjetnom inteligencijom koji će nas upozoriti da smo malo pretjerali s unosom kofeina?

Možda, nikad ne znamo gdje će nas inovacije i sve više prisutna umjetna inteligencija dovesti, ali jedno je sigurno, ritual ispijanja se neće promijeniti jer kava je doživljaj, inspiracija i užitak.

Čini mi se da vaš posao baš nikad ne miruje i da su edukacije o novim tehnologijama, proizvodima, ali i samoj kavi konstanta. Koju ljepotu pronalazite u ovim novim znanjima?

Mene je kroz moju karijeru uvijek vodila znatiželja i mislim da je to jedna od neophodnih vrlina svakog marketing stručnjaka, jer bez znatiželje teško da ćete se natjerati na učenje o novim stvarima. Mislim da je svakodnevna edukacija zaista bogatstvo življenja, jer to vam pokazuje da uvijek možete više, da je budućnost uvijek izazovna, da smo tu s nekom svrhom. Evo na primjer, mi u asortimanu imamo i uređaje koji su tehnološki usavršeni za pripremu toplih i hladnih napitaka, koji u sebi sadrže tri jedinstvene tehnologije dizajnirane da zadovolje potrebe svakog ljubitelja kave jer sadrže tehnologiju koja omogućava izradu cold brew-a, odnosno hladnih napitaka od kave.

Kao žena u biznisu, kakva su vaša iskustva kada govorimo o položaju žena i koliko se položaj, odnos i percepcija žene na rukovodećoj poziciji mijenja?

Mislim da tu svakako postoji pozitivan pomak, ali iskreno mene to nikada nije previše opterećivalo, jer zaista mislim da je za uspjeh važno voli li netko svoj posao i uživa li u njemu. Na sreću imam dugogodišnje pozitivno marketinško iskustvo i stvarala sam karijeru u raznim internacionalnim kompanijama na različitim pozicijama i još uvijek me novi izazovi, dobar rezultat, napredak, zanimljiv podatak ili doživljaj veseli i to mi je zaista najveći vjetar u leđa, koji me vodi u novi dan. Sve to ne bi bilo moguće niti u ženskom niti u muškom poslovnom svijetu bez dobrog i pozitivnog tima i zato je izgradnja i vođenje tima moja dodatna inspiracija i motivacija i mislim da je najbitnija u bilo kojem poslovnom okruženju u kojem se nalazimo.