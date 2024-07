Najbolja mjesta za život na svijetu, prema istraživanju InterNations

Već jedanaestu godinu zaredom InterNations objavljuje izvješće Expat Insider, jednu od najsveobuhvatnijih studija o životu iseljenika. Studija sadrži odgovore više od 12.500 iseljenika koji predstavljaju 175 nacionalnosti u 174 države ili teritorija.

Izvješće se sastavlja analizom faktora poput kvalitete života, jednostavnosti prilagodbe, rada u inozemstvu, osobnih financija i takozvanog indeksa osnovnih potreba za strance (stanovanje, administracija, jezik i digitalni život).

Ove godine je mjesto na samom vrhu popisa zaslužila Panama, skokom s trećeg mjesta, i tako srušila Meksiko na drugu poziciju nakon dvije godine.

Expat Insider navodi kako nevjerojatnih 82 posto stranaca u Panami kaže kako su sretni sa svojim životom u toj zemlji. Taj postotak daleko je iznad globalnog prosjeka od 68 posto.

Što Panamu čini toliko privlačnom?

“Panama je postigla veliki napredak u indeksu rada u inozemstvu – 2023. je bila na 30. mjestu, a ove godine je na 12.”, rekao je Malte Zeeck, osnivač InterNationsa. “Veliki rast zabiljžeen je i u kvaliteti života, pogotovo u sljedećim potkategorijama: putovanje i tranzit (pogotovo po pitanju pristupačnosti javnog prijevoza), sadržaji za slobodno vrijeme i zdravstvena skrb (pogotovo po pitanju cijene, pristupačnosti i kvalitete).

Arhipelag San Blas, Panama

Financijsko zadovoljstvo snažan je faktor za Panamu, s čak 74 posto useljenika zadovoljno je sa svojom financijskom situacijom. Globalni prosjek iznosi 54 posto. Zemlja je po tom kriteriju prva na popisu, a ukupno četvrta prema indeksu osobnih financija. Uz to, 88 posto ispitanika kaže kako je njihova plaća dostatna za ugodan život, dok njih 62 posto hvali pristupačnost nekretnina za stanovanje. Globalni prosjek u tom kriteriju iznosi samo 34 posto.

Panama je također odlična po pitanju indeksa osnovnih potreba za strance, pogotovo kada je riječ o pronalasku kuće ili stana i dobivanju vize. Značajan postotak useljenika već je u mirovini, no Panama također ima dobre rezultate prema kriteriju balansa između poslovnog i privatnog života, što ju čini atraktivnom destinacijom za umirovljenike, ali i za one koji još uvijek rade.

Još jedan favorit

Meksiko je još uvijek jedan od najpopularnijih izbora za iseljenike, osiguravši drugo mjesto na ovogodišnjoj rang-listi. Gotovo devet od deset useljenika (89 posto) kaže kako je zadovoljno svojim životom u Meksiku, što je značajno viši postotak u odnosu na globalni prosjek.

“Meksiko je predivna i raznolika zemlja s ljubaznim, toplim ljudima. Sviđa mi se povijest i kultura, ravnoteža tradicije i modernog života,” rekao je jedan francuski useljenik u izvješću.

Ljubaznost Meksikanaca i jednostavnost prilagodbe ključni su faktori za aktraktivnost Meksika. Impresivnih 86 posto useljenika ljubaznost populacije ocjenjuje pozitivno, a 85 posto ih se osjeća dobrodošlo.

Zašto je onda Meksiko pao na drugo mjesto nakon dvije godine na tronu? “Najveći pad – iako nije ni izbliza dramatičan – zabilježen je u indeksu osobnih financija, gdje je Meksiko s drugog mjesta 2023. godine pao na sedmo ove godine,” kaže Zeeck.

Razloge za zabrinutost pruža i pitanje sigurnosti: samo 66 posto useljenika kaže kako se osjeća sigurno u zemlji, dok globalni prosjek iznosi 80 posto. Ovo, u kombinaciji s prosječnim ocjenama za zdravstvenu skrb i transport, Meksiko smješta na daleko 25. mjesto u indeksu kvalitete života.

“Zaključak je sljedeći: život useljenika u Meksiku nije dramatično gori danas nego prošle godine, nego je Panama zaista postigla veći ukupni napredak i ostvarila manje iskorake prema više pojedinih faktora,” objašnjava Zeeck.

Ciudad de Mexico

Zvijezde u usponu

Nekoliko zemalja ostvarilo je značajne napretke, uključujući Indoneziju, Južnu Koreju i Belgiju. Ove godine Indonezija se s 13. popela na treće mjesto, a useljenicima se sviđa tamošnja odlična ravnoteža između poslovnog i privatnog života, kao i ljubazno lokalno stanovništvo i niski troškovi života. Čak 84 posto stranaca koji žive u Indoneziji kažu kako su tamo zadovoljni.

Drugi snažni faktori u prilog Indoneziji su pristupačnost mjesta za stanovanje i ukupno zadovoljstvo financijama. “Ovdje treba puno manje novca za lagodan život,” kaže jedan useljenik iz SAD-a.

Južna Koreja otvarila je ogroman napredak u odnosu na prošlu godinu kada je bila 50. od ukupno 53 zemlje na popisu. Ove godine je 23. Najveća poboljšanja zabilježena su na polju osobnih financija, gdje se Južna Koreja popela s niskog 37. na 15. mjesto.

Belgija je ove godine postigla veliki napredak, skočivši za odličnih 20 mjesta na 18.

Što je s najsretnijom zemljom na svijetu?

Šokantno je vidjeti da je Finska – koja uvijek završava na prvom mjestu rang-liste najsretnijih zemalja svijeta – ove godine zabilježila dramatičan pad. “Finska je zaista najveći gubitnik ovogodišnjeg izvješća Expat Insider. Ipak, treba reći kako je prošlogodišnje 16. mjesto za Finsku bila iznimka, a ne pravilo; godinu ranije bila je 32., a 2021. 39.,” kaže Zeeck.

Helsinki, Finska

Finska je zabilježila lošu poziciju po parametrima jednostavnosti prilagodbe (50. mjesto), rada u inozemstvu (46.) i osobnih financija (52.). Teško je i naučiti jezik, a i vremenski uvjeti nisu bez izazova: najgori rezultat zemlja je zabilježila u indeksu klime i vremena, o kojima samo 31 posto useljenika ima dobro mišljenje.

“Moguće je kako teme u indeksu rada u inozemstvu i osobnih financija, koji ima veliku ulogu u padu Finske, imaju veći utjecaj na zadovoljstvo useljenika nego na lokalnu populaciju,” objašnjava Zeeck. “Useljenici zemlju u kojoj žive često uspoređuju sa svojom domovinom ili državama gdje su živjeli ranije, pogotovo kada je riječ o karijerama i plaćama.”

“Sve u svemu, mi promatramo područja koja nisu nužno relevantna za lokalce, poput jednostavnosti prilagodbe ili učenja jezika, ili možda lokalnom stanovništvu predstavljaju manji problem, poput pitanja stanovanja,” dodaje. “Vjerujem da to barem djelomično objašnjava ovaj kontrast između zadovoljstva useljenika i reputacije Finske kao najsretnije zemlje svijeta.”

Puni popis možete pogledati OVDJE, a Forbes Hrvatska izdvaja top 10 zemalja za život po mišljenju stranaca:

1. Panama

2. Meksiko

3. Indonezija

4. Španjolska

5. Kolumbija

6. Tajland

7. Brazil

8. Vijetnam

9. Filipini

10. Ujedinjeni Arapski Emirati

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, viša suradnica Forbesa

Link: Expats Rang The Best Places To Live In The World

(Prevela: Nataša Belančić)

