Najljepša ‘skrivena’ plaža u Hrvatskoj postala popularna, ali treba biti oprezan

Na prilazu prekrasnoj plaži Pasjača ispod konavoskih stijena, uz strme stepenice koje vode do mora, postoji ograda, ali i znak da se ljudi spuštaju na vlastitu odgovornost

Među 16 najljepših „tajnih plaža u Europi“ portal European Best Destinations uvrstio je i ove godine jednu malu plažu u Hrvatskoj, Pasjača u Konavlima, što je prenio i američki Forbes. Na listi EBD-a je bila i 2019. godine, a ove godine je o njoj pisao i Vogue.

Možda stoga i nije baš više tajna, ali i drugi je već godinama opisuju kao jednu od najljepših hrvatskih plaža „na koju se dolazi okinuti fotku“, pa će to vjerojatno turistima koji se upute na sam jug Hrvatske biti dodatno zanimljivo za provjeriti.

Kako je pak prije neki dan objavio Dubrovački dnevnik, lokalnom stanovništvu je drago da je ta plaža ulazi na popise najljepših te da je sve popularnija, no načelnik Općine Konavle Božo Lasić upozorava da zbog brojnih posjetilaca ona sve manje postaje mjesto za odmor i mir. Također, kaže da su na stijenu, uz koju su izgrađene stepenice do plaže, htjeli radi sigurnosti posjetitelja postaviti mrežu, no takvo što se pokazalo „skupo i neizvedivo“ zbog konfiguracije stijena.

Na prilazu samoj plaži, uz stepenice, postoji ograda kao i znak da se ljudi spuštaju na vlastitu odgovornost.

Plaža Pasjača nalazi se ispod strmih litica, Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Poged iz zraka na konavosku plazu Pasjača, Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Zapravo se radi o šljunčanoj plaži ispod sela Popovića, 30-ak kilometara od Dubrovnika, a malo je teže dostupna zbog strmih stepenica u stijeni, pa je to također i mala avantura. Zanimljivost vezana uz tu plažu je da ona nije nastala prirodno – kada su u okolici građeni tuneli za odvodnju, kamenje je odbačeno u more koje ga je nakon niza godina usitnilo i pretvorilo u oblutke i pijesak.

Na popisu najljepših tajnih plaža EBD-a su i plaže u Grčkoj, Portugalu, na Srdiniji, u Španjolskoj, Turskoj i Italiji.