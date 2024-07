Najmoćniji Bentley dosad: Continental GT Speed Hybrid za 2025. godinu

Možda izvana izgleda vrlo slično svom prethodniku, ali novi Bentley Continental GT Speed četvrte generacije prvi je plug-in hibrid. Ujedno se radi i o najmoćnijem Bentleyju ikada: njegov 4-litreni V8 motor i električni motor zajedno imaju 771 konjskih snaga

Iz tvrtke kažu kako je to dovoljno da novog Continental GT-ja lansira do 100 na sat u 3,1 sekundi, a maksimalna brzina mu je 335 kilometara na sat.

Također dodaju kako novi GT Speed 80 kilometara može proći samo na električni pogon, zahvaljujući bateriji od 25,9 kWh. Ona šalje do 187 konjskih snaga do četiri kotača putem transmisije od osam brzina, što znači da GT uvijek ima pogon na sva četiri kotača bez obzira na to koristi li električni ili klasični motor ili oba.

BENTLEY

Sam motor proizvodi 592 konjske snage, a Bentley kaže kako nedostatak tradicionalnog vakuumskog sustava i viši pritisak dovoda goriva pruža čišće izgaranje i poboljšanu stopu emisija.

Kreirano je nekoliko načina vožnje kako bi vlasnici mogli izvući najviše iz novog hibridnog sustava. Oni uključuju čistu električnu energiju, gdje se ne koristi motor, električno pojačanje za dodatnu snagu, regenerativno kočenje – gdje se energija prikuplja i vraća natrag u bateriju pri usporavanju – i način punjenja, gdje motor pokreće automobil i istovremeno puni bateriju.

BENTLEY

Najveća vanjska promjena zahvatila je farove, koji sada imaju novu vodoravnu “obrvu”, kako ju opisuje sam Bentley. Kažu kako farovi uz novi izgled imaju i poboljšani rad, s nešto postepenijim prijelazima iz osvijetljenih u neosvijetljena područja. To bi trebalo pregled ceste učiniti prirodnijim.

BENTLEY

Suptilne promjene primjećuju se i na stražnjem dijelu automobila, a općenito je cilj bio da se postojeći oblik dodatno pooštri i učini još elegantnijim, umjesto da se kreira nešto potpuno novo.

BENTLEY

Slična priča vrijedi i za unutrašnjost automobila. Nadzorna ploča gotovo je identična prethodniku, osim novog tamnog kroma koji bi trebao dati dodatni dašak suvremenosti interijeru, kažu iz Bentleya. Kao i u ranijem slučaju, interijer bi trebao imati odličnu Bentleyevu rotirajuću ploču, gdje vozač može odabrati želi li vidjeti infotainment prikaz, set analognih mjerača ili praznu ploču, sve to samo na pritisak gumba.

I sustav zvuka je ostao isti: Bang & Olufsen s 10 zvučnika ili Naim s 18 zvučnika i 2.200 wata. Autor originalnog članka Alistair Charlton kaže kako je upravo ovaj potonji najbolji sustav zvuka u svim automobilima današnjice.

Na kraju, novi hibridni sustav omogućava nadzor nad statusom punjenja automobila na daljinu, kao i postavljanje temperature interijera prije isključivanja punjača i pokretanja automobila.

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: 2025 Continental GT Speed Hybrid Is The most Powerful Bentley Yet

(Prevela: Nataša Belančić)