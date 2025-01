Najveća jahta-parobrod ide na aukciju. Početna cijena ovog povijesnog remek djela je tek pola milijuna eura

Jahta koja predstavlja luksuz 20-ih godina prošlog stoljeća uskoro će se naći na aukciji s početnom cijenom od pola milijuna eura. S obzirom da je na prije 20-ak godina renovirana uz trošak od 45 milijuna eura, jasno je da je ovo dobra prilika za njezinu kupnju. Njezin originalni vlasnik bio je američki automobilski magnat Horace Dodge.

Najveća jahta-parobrod izgrađena u Americi, 78-metarski SS Delphine uskoro će se naći na aukciji.

Riječ je o brodu izgrađenom 1921. godine za Horacea Dodgea, suosnivača automobilske kompanije Dodge. Izgradilo ga je tada renomirano detroitsko brodogradilište Great Lakes Engineering Works, a Dodge ga je nazvao po svojoj jedinoj kćeri Delphine. U vrijeme gradnje bio je najveća jahta izgrađena u SAD-u prema broju bruto-registarskih tona, a još uvijek je najveća jahta-parobrod ikad izgrađena u SAD-u.

Horace Dodge nije doživio porinuće svoje jahte

Megayacht News navodi kako je to bila treća jahta koju je naručio Horace Dodge, no njezino porinuće nažalost nije dočekao. Preminuo je četiri mjeseca prije njega od pandemije gripe, no njegova obitelj krstarila je njom po Velikim jezerima, duž istočne obale do Kariba, Havaja i pacifičkih otoka kad god su imali priliku.

Dodge je osobno dizajnirao pogonski sustav jahte koji je uključivao tri Babcock & Wilcox kotla koji su pokretali dva motora s četverostrukom ekspanzijom od 1500 konjskih snaga. Troškovi njezine gradnje iznosili su tada visokih dva milijuna dolara. Ima deset ekstravagantnih kabina, glazbenu sobu s orguljama vrijednim 60.000 dolara, kartašku sobu, veliku blagovaonicu za 77 osoba, tursku kupelj i frizerski salon. Sve to čini je pravim utjelovljenje glamura istočne obale 1920-ih.

Od potonuća preko drugog svjetskog rata do obnove i chartera

U New Yorku ju je zahvatio požar 1926. godine, nakon čega je i potonula. No, obitelj Dodge naručila je njezino izvlačenje i popravak uz izradu novog interijera iz trgovine Tiffany.

Za vrijeme drugog svjetskog rata poslužila je mornarici, a nakon toga je ponovno bila u rukama obitelji Dodge do 1967. godine kad je doniraju. Tada je bila ponešto zapuštena, ali i dalje ispravna. Europska cruise kompanija kupuje je 1990. godine, ali tek sedam godina kasnije spašava je jeans mogul Jacques Bruynooghe. On naručuje šest-godišnju restauraciju vrijednu 45 milijuna eura, nakon čega dobiva nekadašnji sjaj. Kuma prilikom ponovnog krštenja broda bila je princeza Stephanie od Monaka.

Sljedećih godina koristi se u charteru po tjednoj cijeni od 470.000 dolara. Sljedeći vlasnici kupuju je 2015. godine, ali ostaje na charter tržištu. U kabine može primiti 26 gostiju, odnosno 100 ljudi u slučaju da se događaj na njoj organizira u luci.

Početna cijena na aukciji 5. veljače iznosit će 500.000 eura i po njoj će se moći i preuzeti ako ne bude viših ponuda. Organizirao ju je francuski sud, jer trenutačni vlasnik nije platio brodogradilištu.

YouTube video iz 2013. godine detaljno predstavlja povijest broda