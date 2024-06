Novi električni sedan e-Tron GT najmoćniji je Audi svih vremena

“Ah, ti isto?” rekao je R8, nekoć poznat kao “najbrži Audi svih vremena”, e-Tron GT-ju, električnom sedanu koji ga je srušio s prijestolja.

Audi je e-Tronu dodao nove značajke koje će mu dati 912 konjskih snaga. Zapravo postoje tri modela, a sva tri su zaista vatrena: S e-Tron GT, RS e-Tron GT i RS e-Tron GT Performance. Ovaj posljednji najmoćniji je kojeg je Audi ikada proizveo.

Novi Audiji dostupni su samo u Europi.

FOTO: AUDI MEDIA CENTER

Ne morate ciljati baš na najsnažnijeg. Sljedeći slabiji model nudi “samo” 844 konjske snage, dok S e-Tron ima 671 konjskih snaga. Sva tri su, očito, “suludi,” kaže autor originalnog članka i suradnik Forbesa, Josh Max.

Iz Audija kažu kako lakša baterija automobil čini lakšim za devet kilograma, a ima neto kapacitet od 97 kWh. Regenerativni sustav kočenja također je poboljšan i sada može nositi do 400 kW.

Interior

Jedna značajka RS modela koja se Maxu posebno svidjela su dva crvena gumba s natpisima “Boost” i RS”. “Boost” dodaje 94 dodatne konjske snage na 10 sekundi, katapultirajući vas kroz promet. “RS” nudi dva prilagodljiva načina vožnje.

Izgledom je ovaj automobil sličan ranijima iz serije. Iznad rešetki dodan ne potez boje, a Audijima na benzin počast su odali 3D motivom saća. Automobil sjedi iznimno nisko i ima moćne farove, oštre linije stražnjih svjetala i onaj prekrasni, ne-možete-ga-promašiti gen Audija.

FOTO: AUDI MEDIA CENTER

U modelima S i RS volan ima 20 inča, a postoji opcija i 21 inča.

Punjenje

Audi je pojačao svoje najviše stope punjenja na 320 kW, što vam omogućava da dodate 280 kilometara dometa u samo 10 minuta. Također od 10 do 80 posto baterije možete doći za samo 18 minuta – pod uvjetom da imate pravu opremu i idealne uvjete.

Unutrašnjost

Automobili imaju volane koji su ravni na dnu i prilagodljiva sjedala. Ako ste vegan, možete naručiti unutrašnjost bez kože. RS e-Tron ima i masažna sjedala.

Što se tiče udobnosti, standardna suspenzija neutralizira većinu neravnih dijelova ceste i smanjuje kretanje tijela. Suspenziju možete podići za 5,5 centimetara u samo nekoliko sekundi i tako izbjeći grebanje automobila na strmim prilazima ili nogostupima.

FOTO: AUDI MEDIA CENTER

Možete odabrati i jedinstveni krovni prozor koji na dodir gumba postaje proziran (ili neproziran).

Početna cijena u Europi iznosi oko 126.000 eura.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: 2025 e-Tron GT Electric Sedan: The Most Powerful Audi Of All Time

(Prevela: Nataša Belančić)