Novo izvješće donosi popis 20 najboljih destinacija za solo putovanje

Solo putovanjima raste popularnost. Što je u njima toliko privlačno?

Sloboda da istražujete destinacije po vlastitom rasporedu, uronite u lokalnu kulturu i uživate u večeri bez čavrljanja, ali i stvorite dublju povezanost s mjestima koje posjećujete, samo su neki od razloga.

Koju destinaciju onda odabrati na sljedećem solo putovanju? Kayak i OpenTable analizirali su gradove diljem svijeta temeljem najvećeg broja pretraga za individualna putovanja, a potom analizirali podatke poput sigurnosti, cjenovne pristupačnosti, ocjena hotela i kulturalnog bogatstva. Na kraju je provedena i online anketa kako bi se odredilo koliko su gradovi prijateljski nastrojeni prema solo putnicima. Rezultat je 10 najboljih destinacija za solo putovanja diljem svijeta.

Najbolji gradovi svijeta za solo putovanja

Na vrhu popisa je Berlin, a jasno je i vidjeti zašto. Bez obzira na to želite li pogledati ostatke berlinskog zida ili čitavu noć provesti plešući u klubu, Berlin solo putnicima nudi priliku doživjeti grad koji je topao i dinamičan. Prosječan obrok košta oko 28 eura, a hotelska soba oko 150 eura po noćenju, što glavni njemački grad čini dobrim i za one koji se moraju držati budžeta.

Potom na listi slijedi Vancouver, grad koji predstavlja ravnotežu urbane sofisticiranosti i prirodne ljepote. Poznat po svojoj sigurnosti i nevjerojatnim vizurama, Vancouver je idealan za sve one koji podjednako uživaju u gradskoj vrevi i prirodi.

Montreal, još jedan kanadski grad, zaslužio je treće mjesto. Grad festivala, hrane i kulture, Montreal nudi uzbudljivo kulturno iskustvo s europskim štihom. Uz to, dobio je i visoke ocjene po pitanju sigurnosti i cjenovne pristupačnosti, što ga čini odličnim izborom za solo putnike.

Ovo je top 10 svjetskih gradova za solo putnike:

Berlin, Njemačka Vancouver, Kanada Montreal, Kanada Pariz, Francuska Milano, Italija Dublin, Irska Toronto, Kanada Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati Mexico City, Meksiko London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Kayak i OpenTable također su sastavili popis i top 10 destinacija za solo putovanja u SAD-u:

Washington, D.C. Boston, Massachusetts Chicago, Illinois Atlanta, Georgia Salt Lake City, Utah Tampa, Florida Philadelphia, Pennsylvania Seattle, Washington Los Angeles, California New York City, New York

