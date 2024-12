Vjerovali ili ne, ovaj startup proizvodi cjepiva za pčele. Evo zašto je to silno važno

Dalan Animal Health radi na tome da svoja cjepiva za pčele počne prodavati komercijalnim pčelarima i vladama, a žele se proširiti i na druge beskralježnjake.

Kako cijepiti pčelu? I hoće li pčelarima biti dovoljno stalo da to zapravo i čine?

To su pitanja s kojima se Annette Kleiser bori otkad je osnovala Dalan Animal Health 2018. godine. Pet godina nakon pokretanja startupa, vlada je odobrila oralno cjepivo koje je kreirao njen tim. Cjepivo je osmišljeno kako bi ga pčelari davali svojim pčelama radilicama, a one bi ga potom prenosile svojim maticama putem matične mliječi. Sada Kleiser želi cijepiti što više pčela može i pomoći zaštititi ne samo košnice već i usjeve koje pčele oprašuju.

“Znamo da je gubitak insekata katastrofalan za svijet,” kaže Kleiser. “Ne možemo preživjeti na planetu bez insekata.”

Cjepivo njenog startupa štiti od razorne bakterijske bolesti AFB (eng. American Foulbrood). Kleiser ga vidi kao prvi korak ka očuvanju zdravlja u nekih 3 milijuna kolonija pčela u SAD-u. To nije jedina bolest koja može zahvatiti pčele. Oko 50 posto kolonija i milijun pčela godišnje nestane od raznih bolesti, uključujući parazite, trovanje pesticidima, nedostatnu prehranu i stres izazvan oprašivanjem usjeva. Te brojke za pčelare su katastrofalne: “Zamislite da stočar svake godine izgubi 30 do 50 posto svoje stoke,” kaže Matt Mulica, viši direktor projekata u centru Keystone Policy Center. “Kako se boriti protiv toga?”

Philipp Deutler / Panthermedia / Profimedia

Zaraza trenutno znači da se pčele moraju ubiti

Kleiser i njen tim u Dalan Animal Healthu vjeruju kako su za tu borbu važna cjepiva konkretno osmišljena za pčele. Ona bi pčelarima omogućila da nastave putovati sa svojim pčelama diljem zemlje, kako bi one mogle nastaviti oprašivati usjeve poput badema, borovnica, krastavaca i jabuka.

“Ako dođe do zaraze AFB-om, spore su toliko otporne sa se preporuča ubiti sve pčele i spaliti sve košnice,” kaže Tom Chi, osnivač tvrtke At One Ventures. On je investirao u 3,6 milijuna dolara vrijednom početnom investicijskom krugu, 2022. godine, dok je Dalan prolazio klinička testiranja svog cjepiva.

Kleiser ima doktorat iz neurofiziologije sa Sveučilišta Ludwig Maximilian iz Munchena. Otkrila je put prema cjepivima dok je radila na pomaganju sveučilištima akademski rad pretvoriti u biznis. Pri posjetu Sveučilištu Helsinki upoznala je estonskog biologa i zoologa Daliala Freitaka. On je imao neobičnu ideju: neaktivne bakterije unijeti u maticu kako bi se poboljšala ukupna otpornost košnice na bolesti. Insekti i drugi beskralješnjaci nemaju protutijela poput ljudi i drugih sisavaca, što znači da tradicionalna metoda kreiranja cjepiva na njima neće funkcionirati. “Kada sam čula za to istraživanje, upitala sam se zašto se time nitko ne bavi,” prisjeća se Kleiser.

Ako netko prepolovi svoje zimske gubitke zbog cijepljenih matica, to bi se proširilo poput požara. Chris Hiatt, komercijalni pčelar

Interes pčelara je velik

Kleiser je Freitakovo akademsko istraživanje iskoristila za stvaranje cjepiva. Ono se umješava u sastojke za matičnu mliječ koju pčele radilice daju svojoj matici. Rezultat je taj da su ličinke od početka otporne na bolest.

Pčelari pozorno promatraju napredak. “Ovo je zbilja nešto novo. Zato je i izazvalo toliki interes i uzbuđenje,” kaže Blake Shook, komercijalni pčelar iz Teksasa koji testira novo cjepivo. Zainteresirane su i vlade zemalja diljem svijeta. Kleiner kaže kako razgovara s državama u Aziji, Južnoj Americi i Europi. Njihove vlade žele kupiti cjepivo i zaštititi svoje pčele. Dosad je prikupila je 14 milijuna dolara sredstava od tvrtki At One Ventures i Prime Movers Lab. Iako je ovaj startup u ranoj fazi, s prihodima manjima od milijun dolara, Kleiser se nada da će moći dobiti velike ugovore s vladama i komercijalnim pčelarima već sljedeće godine.

Ipak, postoji velika prepreka: kako uvjeriti pčelare da se trošak od 10 dolara po cjepivu zaista isplati. “Svi su zainteresirani,” kaže Shook za Forbes. “Ali jako je skupo, a pčelarstvo baš i nije biznis u kojem se puno zarađuje.”

Pancake Pictures / ImageSource / Profimedia

Visoka cijena cjepiva

Russell Heitkam, čija tvrtka Heitkam’s Honey Bees prodaje oko 75.000 matica godišnje, kaže kako njegovi kupci zaista žele razumjeti ekonomiju i vrijednost cijepljenja. Za komercijalnog pčelara s 30.000 košnica, trošak cijepljenja od 10 dolara po matici znači da će cijepljenje morati platiti 300.000 dolara. Heitkam, koji surađuje s tvrtkom Dalan na testiranju cjepiva, za Forbes kaže kako želi vidjeti dokaze da cjepivo zaista pomaže općem zdravlju svake kolonije i omogućuje pčelama proizvesti više meda. U Dalanu tvrde kako će se trošak cijepljenja višestruko isplatiti jer će ugibati manje pčela. Heitkam i drugi pčelari pak žele da cjepivo ne štiti samo od zaraze AFB-om, koju i sami pčelari djelomično mogu spriječiti boljim praksama.

“Ljudi me zovu i pitaju: ‘Gle, želim nekoliko matica, trebam li ih cijepiti?” kaže Heitkam. “Prosječna matica košta 28 dolara, a ako na to želite dodati još 10 dolara, to vam se mora isplatiti.”

Ipak dodaje: “Ako njihovo cjepivo može dovesti do više pčela za oprašivanje, daleko će se ispatiti.”

Komercijalni pčelar Chris Hiatt iz tvrtke Hiat Honey, kaže kako se u pčelarstvu sve svodi na širenje dobrog glasa. “Ako netko prepolovi svoje zimske gubitke zbog cijepljenih matica, to bi se proširilo poput požara.”

A ovdje je riječ o samo jednom cjepivu za pčele. Istraživači Dalana proučavaju može li njihovo cjepivo ponuditi zaštitu i protiv drugih opasnih bolesti, pogotovo one poznate kao virus deformiranog krila. Dosad su eksperimentalni testovi u 400 komercijalnih košnica pokazali smanjenje stope ove zarazne varijante virusa od čak 83 posto. “Sve iznad 65 do 70 posto smatra se efikasnom terapijom, a mi smo daleko iznad toga,” kaže investitor Chi.

Sljedeći koraci

Sljedeći korak je proširiti se na druge beskralježnjake, a počet će od kozica. “Bilo mi je jasno od prvog dana da ovo nije rješenje samo za jednu vrstu insekata, već potencijalno i za sve beskralježnjake,” kaže Freitak.

Budući da je imunološki sustav kozica sličan onomu pčela, Kleiser misli da bi Dalan mogao cijepiti i te životinje. Već su počeli testirati cjepivo za česte bolesti kozica. Kažu kako su rezultati ranih testova obećavajući: 65 posto stope preživljavanja.

Ako cjepivo funkcionira i u pčela i u kozica, gdje bi se još ono moglo primijeniti? Kleiser vjeruje kako bi se u duljem roku moglo cijepiti i komarce i onemogućiti širenje bolesti poput malarije ili tropske groznice.

“Ovo je mnogo, mnogo veće od pčela,” kaže Kleiser. “Pitanje pčela je iznimno važno jer nam je ta životinja potrebna kako bismo se mogli prehraniti, ali znanost koja se razvija mnogo je veća.”

Autor originalnog članka: Amy Feldman, Forbes

Link: This Startup Makes A Vaccine For Honeybees. Shrimp Are Next.

(Prevela: Nataša Belančić)