Pet ključnih koraka za planiranje sigurne i ugodne mirovine

Planiranje mirovine je proces koji se razvija tijekom vremena. Da biste imali udobnu, sigurnu i zabavnu mirovinu, potrebno je izgraditi financijski temelj koji će to sve omogućiti. Zabavni dio je razlog zašto ima smisla posvetiti pažnju ozbiljnom – i možda dosadnom – dijelu: planiranju kako ćete do toga doći

Odredite svoj vremenski horizont

Vaša trenutna dob i očekivana dob umirovljenja stvaraju početni temelj za učinkovitu strategiju umirovljenja. Što je duže vrijeme od danas do umirovljenja, to je veća razina rizika koju vaš portfelj može podnijeti. Ako ste mladi i imate 30 i više godina do mirovine, većinu svojih sredstava možete imati u rizičnijim ulaganjima, poput dionica. Bit će volatilnosti, ali dionice su povijesno nadmašile druge vrijednosne papire, poput obveznica, tijekom dugih vremenskih razdoblja.

Osim toga, trebate prinose koji nadmašuju inflaciju kako biste tijekom mirovine zadržali svoju kupovnu moć. Inflacija može s vremenom znatno erodirati vrijednost vaše ušteđevine. Stariji ulagači bliži mirovini trebali bi biti konzervativniji i fokusirati se više na očuvanje kapitala i stvaranje prihoda.

Odredite svoje potrebe potrošnje u mirovini

Imati realna očekivanja o navikama potrošnje nakon umirovljenja pomoći će vam definirati potrebnu veličinu mirovinskog portfelja. Mnogi ljudi vjeruju da će nakon umirovljenja njihova godišnja potrošnja iznositi samo 70% do 80% onoga što su prije trošili. Takva pretpostavka se često pokaže nerealnom.

Umirovljenici imaju više vremena za putovanja, razgledavanje, kupovinu i bavljenje drugim skupim aktivnostima. Točni ciljevi potrošnje u mirovini pomažu u procesu planiranja jer veća potrošnja u budućnosti zahtijeva dodatnu uštedu danas.

Vaša dugovječnost također se mora uzeti u obzir pri planiranju mirovine, tako da ne nadživite svoju ušteđevinu. Unatoč nedavnom padu očekivanog životnog vijeka koji se pripisuje pandemiji, prosječni životni vijek pojedinaca se povećava.

Izračunajte stopu povrata na ulaganja nakon oporezivanja

Nakon što se odrede očekivani vremenski horizonti i zahtjevi potrošnje, mora se izračunati realna stopa povrata nakon oporezivanja kako bi se procijenila izvedivost portfelja koji proizvodi potreban prihod. Zahtijevana stopa povrata veća od 10 posto (prije poreza) obično je nerelano očekivanje, čak i za dugoročno ulaganje.

Ako, na primjer, imate mirovinski portfelj vrijedan 400.000 eura i potrebe za prihodom od 50.000 eura, pod pretpostavkom da nema poreza i očuvanja salda portfelja, oslanjate se na prekomjerni povrat od 12,5% da biste preživjeli. Primarna prednost planiranja mirovine u ranoj dobi je da se portfelj može povećati kako bi se osigurao realan povrat.

Procijenite toleranciju na rizik naspram investicijskih ciljeva

Pravilna alokacija portfelja koja uravnotežuje zabrinutost zbog averzije prema riziku i ciljeve povrata je vjerojatno najvažniji korak u planiranju mirovine. Koliko ste rizika spremni preuzeti da biste postigli svoje ciljeve? Treba li neki prihod odvojiti u bezrizične državne obveznice za potrebne izdatke?

Morate se pobrinuti da ste zadovoljni rizicima koji se preuzimaju u vašem portfelju i znati što je potrebno, a što je luksuz. Nemojte biti “mikromenadžer” koji reagira na dnevnu buku tržišta. “Helikopterski” ulagači imaju tendenciju prekomjernog upravljanja svojim portfeljima. Kada razni investicijski fondovi u vašem portfelju imaju lošu godinu, uložite u njih još novca. Fond s kojim ste ove godine nezadovoljni možda će biti najbolji izvođač sljedeće godine – zato ne odustajte od njega.

Redovito ažurirajte planiranje imovine

Posjedovanje odgovarajućeg plana imovine i pokrića životnim osiguranjem osigurava da se vaša imovina raspodjeljuje na način koji ste vi odabrali i da vaši voljeni neće doživjeti financijske poteškoće nakon vaše smrti. Pažljivo opisani plan također pomaže u izbjegavanju skupog i često dugotrajnog postupka ostavinske rasprave.

Porezno planiranje je još jedan ključni dio procesa planiranja imovine. Ako pojedinac želi ostaviti imovinu članovima obitelji ili humanitarnoj organizaciji, moraju se usporediti porezne implikacije davanja ili prenošenja imovine putem ostavinskog postupka.

Za određivanje ispravnog plana za svakog korisnika potrebno je savjetovati se s poreznim savjetnikom. Svoj plan biste trebali ponovno razmotriti kako starite, uz pomoć financijskog savjetnika. Kasnije u životu, način na koji želite da se vaš novac isplati bit će od najveće važnosti u smislu troškova i poreza. Suradnja s odvjetnikom za planiranje ostavine može vam pomoći u pripremi i održavanju ovog aspekta vašeg sveukupnog financijskog plana.

Osobna odgovornost u planiranju mirovine: Stvaranje fleksibilnog portfelja za budućnost

Teret planiranja mirovine sada više nego ikad pada na pojedince. Rijetki zaposlenici mogu računati na mirovinu koju osigurava poslodavac, posebno u privatnom sektoru. Prelazak na planove s definiranim doprinosima, poput 401(k), također znači da upravljanje ulaganjima postaje vaša odgovornost, a ne odgovornost vašeg poslodavca.

Jedan od najizazovnijih aspekata stvaranja sveobuhvatnog mirovinskog plana je postizanje ravnoteže između realnih očekivanja povrata i željenog životnog standarda. Najbolje rješenje je fokusirati se na stvaranje fleksibilnog portfelja koji se redovito može ažurirati kako bi odražavao promjenjive tržišne uvjete i ciljeve umirovljenja.