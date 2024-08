Pet odličnih razloga da već ove jeseni posjetite obale Norveške

Odlazak na 12-dnevno putovanje obalama Norveške nevjerojatno je iskustvo u svako doba godine. Ipak, postoji nekoliko odličnih razloga zašto je ovakav pothvat tijekom jeseni nešto što ne želite propustiti.

Kompanije Hurtigruten i Havila Voyages danas dijele ovu povijesnu rutu. Obje upravljaju trajektima po identičnom rasporedu i identičnim rutama, no odlaze iz Bergena na različite dane.

Od živih boja do početka sezone polarne svjetlosti, Forbes donosi pet razloga zašto biste ove jeseni trebali razmisliti o ovom putovanju.

Uživajte u bojama norveške jeseni

Priroda Norveške već je poznata po svojoj veličanstvenoj ljepoti, ali u jesen ona zadobije novo ruho. Putovanje po obali nudi pogled na ovaj prirodni spektakl bez premca. Fjordovi, planine i šume ožive u jesenskim bojama, a što se više krećete prema sjeveru, to je vjerojatnije da ćete vidjeti i snijeg.

Jesen u Norveškoj označava početak sezone polarne svjetlosti. Kako noći postaju sve dulje, povećavaju se izgledi da ćete vidjeti magičnu auroru borealis.

“S dolaskom jesenskog ekvinocija, polarna svjetlost postaje češća zbog magnetskog polja Zemlje i magnetskih komponenti nadolazećih solarnih vjetrova,” objašnjava Tom Kerss, “lovac” na auroru borealis u Hurtigrutenu. “U listopadu imamo odličnu ravnotežu između noći i relativno ugodnih temperatura prije pristizanja hladne arktičke zime.”

Kerss naglašava još jedan razlog zašto bi svi oni koji vole promatrati noćno nebo trebali ove godine otići na jesenski posjet Norveškoj: “Krajem listopada, oko mjesec dana nakon ekvinocija, možete promatrati kišu meteora. Za bilo koga tko voli promatrati zvijezde, kombinacija meteora i polarne svjetlosti je iskustvo na jednoj sasvim novoj razini.”

Putovanje obalom odlična je prilika za pogled na polarnu svjetlost podalje od gradova i svjetlosnog onečišćenja. Ta prilika je toliko dobra da i Hurtigruten i Havila nude garancije da ćete vidjeti ovaj veličanstveni prirodni fenomen.

“Ako se polarna svjetlost ne pojavi tijekom vašeg putovanja, Hurtigruten vam daje 6-dnevno putovanje na jug ili 7-dnevno putovanje na sjever, potpuno besplatno,” kaže izvršna direktorica Hurtigrutena, Hedda Felin.

Ove godine to obećanje počinje vrijediti ranije no obično: već sredinom rujna. “Produljili smo trajanje garancije kako bismo tisućama gostiju omogućili da zaista budu sigurni da će vidjeti taj fenomen,” objašnjava Felin.

Dodatni posjet fjordu Hjørundfjord

Na putovanjima koja kreću iz Bergena između 1. rujna i 31. listopada, raspred uključuje i poseban posjet Hjørundfjordu.

Na ovom fjordu gužve su manje, a nudi smirene, ali veličanstvene poglede savršene za sve one koji žele iz prve ruke iskusiti spokoj i veličinu prirode Norveške.

Dramatičan izgled Hjørundfjorda, u kombinaciji s jesenskim bojama, nezaboravno je iskustvo za goste, objašnjava Lasse Vangstein iz Havila Voyagesa: “Strme planine koje se spuštaju direktno u fjord, voda koja je na trenutke savršeno mirna, slapovi i malene zajednice… to se mora vidjeti.”

Iako jesenska ruta do Hjørundfjorda mijenja posjet Geirangerfjordu tijekom ljetnog rasporeda, Vangstein kaže kako i turisti i lokalci često smatraju da je Hjørundfjord jednako predivan, možda i više.

“Dobivamo odlične povratne informacije gostiju o prirodi, ali i fantastičnim ekskurzijama gdje možete ići na vožnje električnim biciklima, planinariti do farmi ili posjetiti druge skrivene dragulje tog dijela zemlje,” dodaje.

Jeftinije je nego ljeti

Jesenska putovanja obično znače i niže cijene u usporedbi s vrhuncem ljetne sezone. Putovanja norveškom obalom nisu iznimka.

Smanjene cijene nude i Hurtigruten i Havila, a i turista je manje što znači da možete uživati u predivnoj prirodi i jedinstvenim iskustvima za manje novca.

Na primjer 12-dnevno povratno putovanje u Hurtigrutenu stoji najmanje 3.500 dolara po osobi sredinom lipnja, no u rujnu i listopadu cijene su manje od 3.000 dolara.

To znači da je upravo jesen idealno vrijeme za sve one koji paze na budžet, ali svejedno žele najbolje iskoristiti svoju norvešku avanturu.

Autentična Norveška

Jesen je u Norveškoj mirniji dio godine, što vam omogućava da iskusite zemlju na autentičniji, intimniji način i uz manje atrakcija namijenjenih isključivo turistima. Manji broj turista znači da možete uživati u lokalnoj kulturi, kuhinji i tradiciji bez naguravanja kroz gužve.

Od posjeta malenim obalnim gradovima do istraživanja lokalnih tržnica, moći ćete vidjeti stranu Norveške koja se često izgubi u ljetnoj gužvi. Ovo je pogotovo vidljivo tijekom duljih zaustavljanja u lukama kao što su Trondheim, Bodø, Svolvær, Tromsø, Honningsvåg i Kirkenes.

Isto vrijedi i za regiju fjordova. Vangstein kaže kako je, za razliku od nekih poznatijih norveških fjordova, Hjørundfjord ostao netaknut mainstream turizmom: “On je još uvijek spokojno utočište s prirodnim ljepotama i autentičnim selima, daleko od tipičnih turističkih ruta.

Ipak, budite spremni na vremenske uvjete. Na norveškoj obali kiša je moguća u bilo koje doba godine, no jesen bilježi najviše padalina. Budite pripremljeni, prikladno se odjenite i uživajte u autentičnom šarmu Norveške u jesen.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: 5 Great Reasons To Take Norway’s Coastal Voyage This Fall

(Prevela: Nataša Belančić)