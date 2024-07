Pogled u Villu Nai, fascinantan hotel uklesan u stijeni na Dugom otoku (video)

Forbes Magazin nas je ovaj tjedna odveo u Villu Nai na Dugom otoku. Ovaj spektakularan mali hotel pravo je arhitektonsko čudo koje je uvršteno među najluksuznije hotele na svijetu

Villa Nai 3.3, vila-hotel kojeg je kreirao ugledni hrvatski arhitekt Nikola Bašić, smjestila se u srcu stoljetnog ekološkog maslinika, a kao da izvire iz stijene. Ubrzo nakon otvaranja gostima našla se na prestižnoj listi najluksuznijih hotela na svijetu.

Vlasnici hotela, Goran i Nives Morović vole reći da “žive u pećini”. Pazilo se na svaki detalj, a u izgradnji je korišten kamen iz iskopa. Povijest je za njih bila inspiracija. Prije točno 11 tisuća godina zabilježen je prvi stanovnik Dugog otoka.

“Imamo sreće da živimo u istom vremenu kad i Nikola Bašić. Ako se vratimo na onoga što je bio na otoku prije 11 tisuća godina, kad smo mi Niki Bašiću iznijeli naše viđenje funkcije ovog objekta onda je on kao iz topa ispalio “imate li što protiv toga da ovo bude pećina”. On je odmah osmislio onoga od prije 11 tisuća godina tako da nas je on smjestio u isto okruženje u kojemu je bio i taj prije 11 tisuća godina”, prisjetio se početaka ideiranja projekta Goran Morović u razgovoru za Forbes Magazin.

I za ime hotela inspiracija je potražena u povijesti: 3.3 jer je baš toliko snježnih dana prosječno godišnje bilo na otoku prije sto godina. Velebno zdanje neobične geometrije sastoji se od smještajnih jedinica, prostora za proizvodnju maslinovog ulja i kušaonice.

Bašić nije ugurao “kutiju cipela” u brdo…

Goran Morović, vlasnik, i danas oduševljeno opisuje proces kreiranja Nikole Bašića. On je, naglašava Morović, pratio izohipsu i putovao okolo brda. “Dakle, on nije podlegao minimunu energije i kutiju cipela ugurao u brdo nego ova kuća nema nijedan pravi kut u konstrukciji. Kad to gledate sa strane izvođača, to je poprilično zanimljiv zadatak.”

Ovaj čudesni objekt nije za svačiji džep. Cijena pojednih soba dostiže cijenu veću od 2 i pol tisuće eura po noći. Cijela vila usred sezone može se iznajmiti za 25 tisuća eura dnevno.

A zašto bi netko platio toliko? “Pitanje je vaših očekivanja. Vi ćete za sobu slične kvadrature na nekom od onih poznatijih otoka na Mediteranu dati barem dva puta više novaca. Nismo mi izmislili cijenu sobe. Isto tako, ljudi u našoj zemlji su davno naučili razliku između pojedinih marki auta i ne percipiraju to kao škatulu na četiri kola, a i dalje ovdje pričamo o sobi…”, kaže Morović.

Vila ima osam luksuzno opremljenih soba koje mogu primiti 16 osoba. Svaka ima izlaz na terasu i put do bazena s kojeg pogled ostavlja bez daha. Većina gostiju želi mir i intimu. Bez vike i gužve jer nema djece mlađe od 12 godina.

Ovdje se snimala reklama za Armani parfem

Cilj je da se gost ovdje osjeća relaksirano i smireno. Gosti Ville Nai 3.3 su imućni ljudi. Neki dolaze katamaranom, a neki i helikopterom. Mogu uživati u wellness i spa-zoni sa saunama i tretmanima baziranim na proizvodima iz maslinika. Dominiraju strani gosti, ali ima i domaćih. Bilo je i slavnih osoba. Jedan od njih je Aaron Taylor-Johnson, potencijalni novi James Bond, koji je snimao reklamu za Armani na Dugom otoku.

“Ovdje su prošlo ljeto snimali reklamu za novi Armanijev miris i onda je glavni glumac boravio kod nas. I ako odete na Youtube naći ćete tu reklamu. Mene je impresioniralo što je on doista skočio s litice u more”, prisjeća se Morović.

Veliki naglasak stavlja se na vrhunsku uslugu. Tome služe i restorani – Grotta 11.000, kao i drugi, fine dining restoran 3.3 u kojem se poslužuju jela od najkvalitetnijih otočkih i morskih namirnica.

Gorotta 11.000 je restoran u spomen na onoga prije 11 tisuća godina koji je živio na ovom otoku i kako je pretpostavka da je on jeo spremljeno na vatri, utoliko se u tom restoranu jedu jela pripremljena na vatri, od ribe i povrća do domaće kozletine, ali i vrhunske govedine. 3.3. je fine dining restoran gdje se pak spremaju ribe i rakovi iz hrvatskog akvatorija – na nešto kompliciraniji način.

Vrhunska usluga i gastronomska ponuda doprinjeli su članstvu u The Leading Hotels of the World, grupaciji koja predstavlja više od 400 najuglednijih hotela svijeta.

A kako se postaje dio takve grupacije hotela i još mnogo drugih detalja otkrio je u razgovoru Goran Morović kojeg možete pogledati u video prilogu koji je emitiran u emisiji Forbes Magazin: