Pogledajte najljepše i najbolje satove na svijetu: Jednome preciznost jamče 45 milijuna godina

Svake godine svijet proizvodnje satova okreće se prema Ženevi, željno iščekujući za njih najprestižniji događaj na kalendaru: Grand Prix D’Horlogerie De Genève.

GPHG, često nazivan i “Oscarima za proizvođače satova”, proslava je izvrsnosti u proizvodnji satova. Ove godine se za nagrade natjecalo 90 iznimnih satova koje su odabrali članovi Akademije i stručni žiri.

Među 15 kategorija izdvajaju se muški komplicirani satovi, ženski komplicirani satovi, satovi kao nakit. Uvedena je i jedna nova kategorija, imena Samo vrijeme. Najveća nagrada je Aiguille d’Or, najbolji od najboljih, ali ona se ne smatra zasebnom kategorijom.

Van Cleef & Arpels pobijedio je u čak tri kategorije, dok je Chopard odnio nagradu za ekološku inovaciju.

Ove godine, nagrada Aiguille d’Or otišla je proizvođaču IWC Schaffhausen, za sat Portuguiser Eternal Calendar, čija je preciznost zajamčena 45 milijuna godina.

IWC Schaffhausen, Portuguiser Eternal Calendar / FOTO: IWC, GPHG via FORBES

Slijede pobjednici ostalih kategorija:

Iznimna mehanika: Bovet 1822 Récital 28 Prowess 1

Bovet 1822 Récital 28 Prowess 1 / FOTO: Bovet, GPHG via FORBES

Tourbillon: Daniel Roth Tourbillon Souscription

Daniel Roth Tourbillon Souscription / FOTO: Daniel Roth, GPHG via FORBES

Kalendar i astronomija: Laurent Ferrier Classic Moon Silver

Sat kao nakit: Chopard Laguna High-Jewellery Secret Watch

Chopard Laguna High-Jewellery Secret Watch / FOTO: Chopard via FORBES

Umjetnička vještina: Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour Enchanté

Reinterpretacija ikone: Piaget Piaget Polo 79

Piaget Piaget Polo 79 / FOTO: Piaget, GPHG via FORBES

Ženski sat: Van Cleef & Arpels Lady Jour Nuit

Ženski komplicirani sat: Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d’Été

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d’Été / FOTO: Van Cleef & Arels, GPHG via FORBES

Samo vrijeme: H. Moser & Cie. Small Seconds Blue Enamel

Muški sat: Voutilainen KV20i Reversed

Muški komplicirani sat: De Bethune DB Kind Of Grande Complication

Sportski sat: Ming 37.09 Bluefin

Kronograf: Massena Lab Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab

Petite Aiguille (maloprodajne cijene između 3.000 i 10.000 švicarskih franaka): Kudoke 3 Salmon

Izazov (maloprodajna cijena manja od 3.000 švicarskih franaka): Otsuka Lotec | No.6

Autor originalnog članka: Roberta Naas, viša suradnica Forbesa

Link: See The Winning Watches From The 2024 Grand Prix D’Horlogerie De Genève

(Prevela: Nataša Belančić)