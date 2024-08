Predstavljena nevjerojatno jeftina električna limuzina, Xpengov model Mona M03

Kineska marka Xpeng polako osvaja Europu. Prodajna mreža se širi, a razmišljaju i o otvaranju tvornice kako bi izbjegli visoke poreze. Njihov najnoviji električni model Mona M03 u Kini košta manje od većine europskih gradskih benzinaca.

Kineski proizvođač Xpeng predstavio je u srijedu svoj model Mona M03 kojem će se cijena kretati od 15.220 do 19.795 eura.

Dakako, radi se o cijeni tog modela u Kini. Na europskom tržištu one bi trebale biti veće zbog poreza. No, čini se da će Xpeng tome doskočiti otvaranjem tvornice u Europi. U ovom trenutku još nisu odabrali lokaciju na kojoj će se automobili proizvoditi.

Što se prodaje tiče, Reuters je u travnju naveo kako se Xpeng već prodaje u Nizozemskoj, Norveškoj i Njemačkoj. U planu im je pokretanje prodaje i u Francuskoj, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i još nekim državama. Plana za prodaju u Hrvatskoj još nema, no jedan – očito uvezeni – automobil te marke registriran je i kod nas.

Xpeng Mona M03; Foto: Xpeng

Limuzina veličine Audija A4 i Tesle 3

Novi model Mona M03 košta manje čak i od većine benzinskih gradskih modela. No, nudi znatno više od njij. Dug je 478 centimetara, širok je 190, dok mu je prtljažnik obujma čak 621 litre. Za usporedbu, Audi A4 dug je 476 centimetara, širok 185, dok mu je prtljažnik obujma 460 litara. Doseg osnovnog modela iznosi 515 kilometara. Nazivaju ga pametnim automobilom jer ima i razne sustave koji vožnju čine sigurnijom i lakšom.

Dakako, Mona M03 je puno veći konkurent Tesli 3, nego Audiju. Osim dimenzijama, na njega sliči oblikom i interijerom. No, Tesla 3 je na kineskom tržištu dvostruko skuplji od Mone.

Tijekom proslave 10 godina kompanije i predstavljanja Mone M03, izvršni direktor i predsjednik Xpenga He Xiaopeng, napravio je i tri predviđanja. Očekuje kako će tijekom sljedećeg desetljeća ostati samo sedam glavnih kineskih automobilskih marki. Nije rekao, no podrazumijeva se da bi Xpeng trebao biti jedna od njih. On očekuje kako će se polovica Xpengova prodavati u inozemstvu, dok će godišnja prodaja njihovih vozila s AI pogonom dosegnuti milijun jedinica.

Tvrtka je predstavila i svoj vlastiti čip, XPENG Turing, nazvan po pioniru računalstva Alanu Turingu. Riječ je o prvom čipu s 40 jezgri na svijetu prilagođenom modelima s umjetnom inteligencijom. To je i prvi čip dizajniran za osnaživanje automobila definiranih umjetnom inteligencijom, robota s umjetnom inteligencijom i eVOTL-ova (električnih letjelica koje vertikalno slijeću i uzlijeću). Taj čip značajno će potaknuti razvoj Xpengovih AI modela.