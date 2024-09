Pretjerani turizam uništava još jedan europski raj, lokalna vlast apelira da se uvedu ograničenja

Načelnik Santorinija Nikos Zorzos kaže kako milijuni posjetitelja stvaraju pritisak na zastarjelu infrastrukturu i izazivaju povećanja cijena zbog kojih si lokalno stanovništvo više ne može priuštiti nekretnine. Smatra da Grčka ne treba dopuštati otvaranje novih smještajnih kapaciteta na otoku, a predložio je i ograničenje od 8000 posjetitelja s kruzera dnevno. Trenutno je ta brojka više nego dvostruko veća

Sa svojim savršenim zalascima sunca, bijelim kućama i tirkiznim morem, Santorini se često naziva ne samo najljepšim otokom Grčke, već i “najljepšim mjestom na svijetu”. Ali, romantična sela, šarmantne ulice i veličanstveni pogledi također ovaj otok čine i jednom od najposjećenijih destinacija svijeta.

Iznimno je popularan među azijskim turistima: tamo organiziraju medeni mjesec ili vjenčanja, dok parovi iz čitavog svijeta biraju upravo Santorini za romantične odmore.

Što to sve znači?

Kruzer u moru oko Santorinija, Grčka / FOTO: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Svi znamo odgovor na to pitanje: nesnosne gužve, prljavština, buka, pretjerana izgradnja, previsoke cijene, uništavanje prirode, onečišćenje, beskrajni redovi, loša hrana… popis je beskonačan.

“Oboružani selfie štapovima i mobitelima, turisti u Santorini naviru odasvud,” izvještava Reuters. “Na gumenjacima s velikih prekooceanskih brodova, u kočijama sa strmih brda, na magarcima koji teturaju uskim popločanim ulicama.”

Svakoga dana tijekom ljeta posjetitelji se satima naguravaju oko bijelih kuća i crkava s plavim kupolama kako bi fotografirali šarmantne zalaske sunca na otoku.

Od idile do pakla

Oia, Santorini / FOTO: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Santorini, zajedno s Barcelonom, Venecijom i mnogim drugim destinacijama u Europi, predstavlja jedan od najočitijih primjera posljedica koje za sobom ostavljaju horde turista.

Stvarnost se ne može izbjeći: za 25.000 ljudi koji žive na ovom otoku, nekoć idilično mjesto malenih sela i kristalno čistih plaža uništio je masovni turizam.

Načelnik otoka, jedan od prvih vladinih dužnosnika koji je javno progovorio o krizi pretjeranog turizma, upozorava kako se otok “neće moći spasiti” ako se pothitno ne uvedu kontrole.

“Turizam je uništio proizvodnju vina na Santoriniju, gdje poljoprivredna zemljišta postaju nepodnošljivo skupa, a broj posjetitelja nezaustavljivo raste,” prenosi Fortune.

“Santorini je skup, preizgrađen i prenapučen zbog toga što je poznat kao luka za kruzere i atraktivna destinacija za sadržaj za objave na Instagramu,” piše National Geographic.

Do točke pucanja

Oia, Santorini / FOTO: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Načelnik Nikos Zorzos kaže kako milijuni posjetitelja stvaraju pritisak na zastarjelu infrastrukturu i izazivaju povećanja cijena zbog kojih si lokalno stanovništvo više ne može priuštiti nekretnine.

Dodaje kako već godinama nagovara dužnosnike Grčke da ne dopuštaju otvaranje novih smještajnih kapaciteta na otoku, a predložio je i ograničenje od 8.000 posjetitelja s kruzera dnevno. Trenutno je ta brojka više nego dvostruko veća: svakoga dana s ogromnih kruzera na otok stiže 17.000 turista.

“Santorini je 23. srpnja u samo jednom danu primio 11.000 putnika s kruzera, no studija Egejskog sveučilišta iz 2018. zaključila je kako otok može primiti tek 8000 posjetitelja dnevno na održiv način,” izvijestila je Rebecca Ann Hughes u Forbesovom članku o ograničenjima koje planira gradonačelnik.

“U našem je najboljem interesu da uvedemo ograničenja,” kaže Zorzos, pozivajući na zaustavljanje prekomjerne gradnje – još jedne vrlo vidljive posljedice turizma.

Više hotela po četvornom metru

Oia, Santorini (Thira) / FOTO: Petr Svarc / Universal images group / Profimedia

Santorini ima oko 80.000 hotelskih kreveta – više po četvornom metru nego većina turističkih destinacija u Grčkoj.

“Živimo u mjestu s jedva 25.000 ljudi i ne treba nam više hotela ni više soba za najam,” rekao je Zorzos za Guardian. “Ako uništite ovako bogat okoliš kakav je naš, uništili ste čitav razlog zašto ljudi ovamo uopće i dolaze.”

Građevinski radovi, kaže gradonačelnik, već su dosegli “točku zasićenja” i prije pandemije koronavirusa.

“Oko polovice južnog dijela otoka već je betonirano,” izvještava Guardian. “No, ekolozi su ostali zgroženi kada su vlasti u Ateni izdale dodatne dozvole za gradnju između 2018. i 2022. godine, omogućivši izgradnju na dodatnih gotovo 450.000 četvornih metara terena – oko dva posto ukupne površine otoka.”

Očekuje se više od 3,4 milijuna posjetitelja

Turisti jašu tradicionalne magarce, Santorini / FOTO: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Santorini se nalazi oko 480 kilometara južno od Atene, a zapravo se radi o skupini otoka: Thira, Thirassia, Aspronissi, Palea i Nea Kameni, u najjužnijem dijelu Ciklada, stoji na turističkoj stranici vlade Visit Greece.

Očekuje se da će Santorini ove godine posjetiti preko 3,4 milijuna turista, što odražava opći rast turističkog sektora u Grčkoj. Turizam je ionako jedna od glavnih gospodarskih grana u zemlji, a prihodi su već skočili za 16 posto u prvih pet mjeseci ove godine.

Dužnosnici predviđaju kako će 2024. godina premašiti prošlogodišnji rekord od 33 milijuna dolazaka.

Globalna turistička sila

Oia, Santorini, / FOTO: Xavier Duvot / AFP / Profimedia

Grčka, već sada jedna od 10 najpopularnijih turističkih destinacija svijeta, do 2028. godine želi privući gotovo 40 milijuna turista, odnosno 5,5 milijuna više nego ove godine, i postati “globalna turistička sila,” kako to opisuje ministrica turizma Olga Kefalogianni.

Vladu desnog centra premijera Kyriakosa Mitsotakisa optužuje se za preležeran pristup izgradnji koja bi podržala ovakve turističke brojke. Ipak, čini se da pozivi gradonačelnika Zorzosa ipak imaju odjeka: Mitsotakis je otvorio mogućnost ograničavanja broja kruzera i priznao kako Santorini i Mikonos “očito pate.”

