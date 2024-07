Prevruće vam je? Vrijeme je za otkrivanje čudesnih prirodnih ljepota Norveške

Iako najviše pozornosti dobiva Geirangerfjord, ogromnoj norveškoj regiji fjordova ne nedostaje veličanstvenih destinacija. Bez obzira na to tražite li pustolovinu ili odmor, Olden je idealno mjesto gdje možete iskusiti “friluftsliv”, životni stil boravka na otvorenom kakav Norvežani njeguju od najranijeg djetinjstva

Aktivni putnici mogu uživati u svemu od vožnji kajakom do izazovne planinarske rute via ferrata. Za one koji ipak preferiraju nešto opušteniji ritam, vožnje autobusom do nevjerojatnih glečera, kao i vožnja žičarom također nude nezaboravne vidike.

Olden, kao i čitava regija Nordfjord, sigurno će imati mnogo koristi od skorog zakona koji će većini kruzera zabraniti posjete lokaciji, koja se nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO-a, a uključuje Geirangerfjord i Nærøyfjord.

Štoviše, Olden je šesta najprometnija kruzerska luka kada je riječ o posjetima putnika. Prošle godine je zabilježeno preko 360.000 posjeta na 132 kruzera, uključujući i neke najveće na svijetu.

Duboka voda na unutrašnjem dijelu Nordfjorda znači da Olden može prihvatiti više od jednog kruzera dnevno. Bez obzira na to dolazite li brodom ili samostalno, Olden i okolica prepuni su sadržaja.

Glečer Briksdal

Norveški glečeri ubrzano se smanjuju, tako da ih trebate otići vidjeti dok još možete. Jedno od najpristupačnijih mjesta je glečer Briksdal, dio Jostedala, najvećeg glečera u kontinentalnoj Europi.

Pogled na glečer Briksdal / FOTO: Perov Stanislav / Alamy / Alamy / Profimedia

Briksdal djeluje relativno maleno. Do obale jezera dosezao je još prije 15 godina, a sredinom 90-ih je i prekrivao veliki dio samog jezera. Šetnja do lokacije iznenađuje mnoge putnike i ostavlja podjednako snažan dojam kao i sam glečer. Dolina Briksdalen, koju je stvorio sam glečer, prepuna je raskošne vegetacije i slapova: svako mjesto je savršeno za fotografiranje.

Od Oldena do Briksdala možete stići šatlom, a posjetitelji mogu došetati do same doline ili odabrati modernu zamjenu za stare kočije s konjima koji su u prošlosti turiste prevozili do glečera.

Žičara Loen

“Veličanstveno” je riječ koja se prečesto koristi u svijetu putovanja, ali nema boljeg opisa za pogled s vrha planine Hoven za vedrog vremena.

Staklena voda idiličnog jezera Lovatnet, šarmantna naselja Loen i Olden, moćni Nordfjord koji siječe planine, a čak i vrh glečera Briksdal vide se s ove lokacije.

Nekoć je bilo izazovno doći do vrha planine, ali od 2017. godine žičara Loen nudi potpuno novi način za posjet ovom nevjerojatnom dijelu Norveške.

View of Loen and Lake Lovatnet from the Loen Skylift cable car, Hoven mountain, Nordfjord, Stryn, Vestland, Norway,Image: 821229521, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Robert Haasmann / imageBROKER / Profimedia

Vožnja – jedna od najstrmijih te vrste na svijetu – traje samo šest minuta, a putnike prevozi na točku više od kilometra nadmorske visine. Uzmite si mnogo vremena da istražite sve staze, vidikovce i skulpture na vrhu planine.

Visoka cijena – oko 50 eura, ili 85 ako uključite i povratni šatl do Oldena – definitivno se isplati, pod uvjetom da je dan vedar.

Aktivnosti na otvorenom

Planina Hoven i Loen mogu poslužiti kao baza za široki spektar aktivnosti na otvorenom.

Ima ponešto za planinare svih sposobnosti, a oni najiskusniji često se odluče na viu ferratu – uzbudljivu, izazovnu stazu isključivo za najvještije. Nedavno su ruti dodane i ljestve od užeta s nagibom od 45 stupnjeva: dodatni izazov za ionako nezaboravno iskustvo.

Planinarenje s vodičem (kao i sva potrebna oprema) je dostupno, a na stazu je pristup bez vodiča dozvoljen samo onim planinarima koji su već ranije bili na via ferrati.

Olden Adventure i Loen Active respektabilne su lokalne kompanije s iskusnim vodičima dobro upoznatim sa željama i potrebama stranih posjetitelja.

Selo Olden

Ako vam sve to zvuči iscrpljujuće, samo šetnja kroz selo Olden dovoljna je da vam pruži atmosferu norveške prirode.

Nova crkva u Oldenu / FOTO: STEPHEN FLEMING / Alamy / Alamy / Profimedia

Od luke vas kratka šetnja duž rijeke, pored povijesnih poljoprivrednih zgrada, vodi do urednog centra sela.

Odande je jednostavno istražiti dvije seoske crkve. Unatoč imenu, Nova crkva u Oldenu čini se mnogo starija nego što jest: izgrađena je 1934. godine. Njena tamnocrvena boja pruža snažan kontrast snježnobijeloj Staroj crkvi koja se nalazi manje od kilometra dalje.

Ove dvije crkve najprepoznatljivije su točke u Oldenu. Nakon njih možete prošetati do doline i pogledati slapove Laukifossen i jezero Floen, i tako nastaviti svoje opušteno istraživanje ovog šarmantnog sela.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: Discover The Best Of Norwegian Nature In Olden, Norway

(Prevela: Nataša Belančić)

