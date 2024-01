Šefovi, pročitajte ovo istraživanje: 34 posto radnika kaže da mora nagađati koji su im prioriteti

Zaposlenici svojim nadređenima poručuju: “Nismo mi problem, vi ste.” Ovo bi mogao biti sažetak drugog dijela izvješća Digital Work Trends za 2023. godinu u kojem čak 34 posto zaposlenika kaže kako moraju nagađati koji su im prioriteti na poslu.

Ovo novo istraživanje tvrtke Slingshot pokazuje kako su kompanije prošle godine grčevito pokušavale riješiti trend takozvanih ‘tihih otkaza’, u kojemu radnici, kronično nezainteresirani za posao, obavljaju minimum onoga što se od njih očekuje. Ovakva “isključenost” zaposlenika može donijeti vidljivu štetu za poslovanje i produktivnost kompanije, pa su menadžeri odlučili problem pokušati riješiti konstantnim kontaktiranjem djelatnika i oduljenim sastancima.

Nijedno od toga nije donijelo nikakve rezultate, što jasno razotkriva jaz između standarda koji lideri očekuju i onoga što je zaposlenicima potrebno kako bi bili produktivni i uspješni, kaže Dean Guida, osnivač Slingshota i izvršni direktor Infragisticsa. “Kada zaposlenici ne znaju koji su im prioriteti na poslu, mnogi nagađaju što je najvažnije ili jednostavno biraju koje zadatke će obaviti. To često nije u skladu s prioritetima njihovih nadređenih zbog čega dolazi do jurnjave da se ispune rokovi i obveze. Takvu situaciju izaziva netransparentnost u timovima i neusklađenost ciljeva.”

Beskonačni sastanci

“Kada se svijet prebacio na hibridni rad i rad od kuće, ono što su nekoć bili brzinski razgovori u uredu sada se pretvorilo u polusatne sastanke. Šefovi možda vjeruju kako sastancima dobivaju bolji dojam o onome što i koliko uspješno rade njihovi zaposlenici, ali to zapravo šteti produktivnosti,” nastavlja Guida. “Da ne govorimo o tome da se oko polovice zaposlenika zbog toga osjeća kao da ih se nadzire za svaku sitnicu. Ako sa svojim zaposlenicima usklade jasne ciljeve i prioritete, lideri mogu biti mirni znajući da će najvažniji zadaci biti dovršeni, a zaposlenici će imati autonomiju da ciljeve ispune na vlastiti način.”

Usprkos konstantnim sastancima i upitima, gotovo polovica zaposlenika – njih 45 posto – kaže kako više sastanaka nije dovelo do veće produktivnosti, već kod njih izaziva osjećaj konstantnog nadzora. Ranija istraživanja pokazuju kako 70 posto sastanaka uništava produktivnost i sprječava zaposlenike da se fokusiraju na izvršavanje svojih zadataka. Gotovo polovica ispitanih osjeća se preplavljeno količinom sastanaka na kojima moraju prisustvovati. Uz to, menadžeri koji su nedavno unaprijeđeni organiziraju gotovo trećinu više sastanaka od svojih iskusnijih kolega. Nepotrebni sastanci velike kompanije mogu koštati do čak 100 milijuna dolara godišnje.

Nejasni prioriteti

Usprkos češćem kontaktu sa svojim menadžerima, 34 posto zaposlenika kaže kako još uvijek moraju nagađati koji su im prioriteti na poslu, a njih 64 posto kaže kako svaki dan izgube oko sat do dva vremena jer nemaju zadane rokove.

Zaposlenici kažu kako od svojih nadređenih ove godine žele jasne prioritete (42 posto) i postavljene rokove (30 posto). Izvješće Slingshota osvjetljuje kako na produktivnost zaposlenika utječe mnogo stvari koje očekuju od svojih nadređenih, uključujući prioritete, rokove i opseg posla za koji su zaduženi. Izvješće također otkriva generacijski jaz u načinu na koji zaposlenici rade i upravljaju.

Izvješće, između ostalog, navodi i sljedeće:

Zaposlenicima najviše na živce idu sastanci. Više sastanaka ne znači i veću produktivnost. Čak 25 posto zaposlenika kaže kako su sastanci za njih najiritantnija smetnja tijekom radnog dana. Poslodavci bi ovo morali zapamtiti, kaže izvješće, i u 2024. godini prestati s nepotrebnim sastancima.

Zaposlenici imaju previše posla i premalo vodstva, a zbog toga gube i do pola radnog dana. Njih 37 posto kaže kako im na produktivnost najviše negativno utječe kada im se zada previše zadataka ili projekata, 25 posto kada ne znaju koji bi im trebali biti prioriteti, a 17 posto kada nemaju jasno određene rokove. Većina zaposlenika, njih 64 posto, kaže da bez jasno zadanih rokova bespotrebno izgube između jednog i dva sata u danu, a njih 22 posto kaže kako gube i više od toga. Njih 62 posto kaže kako bespotrebno vrijeme gube kada moraju istovremeno raditi na više projekata.

Preko polovice poslodavaca osjeća potrebu strogo nadzirati zaposlenike koji ne obavljaju posao kvalitetno (njih 69 posto) ili ne ispunjavaju rokove (njih 52 posto). Ipak, 45 posto zaposlenika osjeća da ih se mikromenadžerira ako ih šef prečesto kontaktira, dok njih 43 posto ima takav dojam tijekom bespotrebnih sastanaka.

Između spolova i generacija postoje razlike u načinu određivanja prioriteta. Milenijalci u najvećoj mjeri pokušavaju pogoditi koji su im prioriteti u slučaju da im to nije jasno iskomunicirano. Gotovo polovica (49 posto) milenijalaca sami nagađaju što je najvažnije, dok to čini 33 posto zaposlenika iz boomer generacije i 35 posto pripadnika generacije X. Većina (55 posto) pripadnika najmlađe generacije Z kaže kako bi razgovarali sa svojim kolegama i tako pokušali odrediti prioritete. Malene razlike postoje i između muškaraca i žena: 43 posto žena razgovaralo bi sa svojim kolegama, dok 45 posto muškaraca kaže kako bi sami odlučili što učiniti.

“Zaposlenici se često osjećaju pretrpano, nisu sigurni koji su im prioriteti i rokovi, a boje se odbiti dodatne zadatke, čak i ako već imaju gomilu toga za obaviti,” kaže Guida. “A nadređeni moraju gasiti vatre kada se zaposlenici ne fokusiraju na najvažniji zadatke ili propuste rokove jer imaju previše posla.”

On tvrdi kako je sve ovo izazvano nedostatkom transparentnosti i usklađenosti u timovima i da zaposlenici najviše vremena provode na onim stvarima koje njoma osobno djeluju najvažnije, iako to možda ne odgovara širim ciljevima njihovih nadređenih ili same kompanije. “Jednom kada timovi znaju koji su im ciljevi, zaposlenicima će biti jasni njihovi prioriteti i što se od njih očekuje. Njihovi nadređeni mogu biti mirni znajući da se prave stvari rade pravovremeno i upravo to će donijeti rezultate,” zaključuje Guida.

Autor originalnog članka: Bryan Robinson, suradnik Forbesa

Link: Forget ‘Quiet Quitting’. In 2024 Employees Want Employers To ‘Quietly Manage’

(Prevela: Nataša Belančić)