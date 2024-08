Skrivena mjesta do kojih se može doći jedino brodom za Forbes otkriva direktor tvrtke Rewind Dubrovnik

Suradnica Forbesa Jenn Rice, novinarka koja piše o hrani i putovanjima, razgovarala je s izvršnim direktorom kompanije Rewind Dubrovnik, Lukšom Malohodžićem, o njegovim omiljenim skrivenim draguljima oko grada do kojih se može doći samo brodom.

“Dubrovnik mi je jedan od najdražih gradova svijeta. Prepun je povijesti, srednjovjekovng duha, života, fantastične hrane i vina, odličnih ljudi i savršenog Jadranskog mora koje vam je nadohvat ruke,” piše Jenn Rice. “U jednom danu možete šetati među zidinama grada, posjetiti muzeje i galerije, pojesti gelato i potom otići na plažu, sve prije zalaska sunca.”

Rewind Dubrovnik tvrtka je koja se bavi organiziranjem putovanja brodom, a Jenn Rice opisuje ju kao “sve samo ne običnu”. Prošlog ljeta je, kaže, neplanirano završila na brodu s Lukšom Malohodžićem, izvršnim direktorom tvrtke, i brzo saznala kako je njemu važnija “potraga za iskustvima i životom, umjesto tek još jednog razgledavanja brodom.”

Pomoć za bijeg iz Dubrovnika

“Osnovao sam Rewind zbog svoje velike ljubavi prema brodovima i otocima,” rekao joj je on. Ideja je da se kreiraju iskustva kojima se želite ponovno vratiti i proživjeti, što objašnjava i ime tvrtke. “Želio sam ljudima pokazati da postoji toliko predivnih uvala i gastronomskih užitaka na otocima, gdje je većina sastojaka lokalnog podrijetla, iz zemlje i vode koja okružuje otoke,” ispričao je. “Uz to, želio sam pomoći ljudima da pobjegnu iz gužvi Dubrovnika.”

Razgledavanja brodovima na Jadranu ima na svakom koraku, ali Malohodžić se želio istaknuti, biti drugačiji. “Želio sam kombinirati dobru hranu, more i jedinstvena iskustva,” rekao je suradnici Forbesa. “Ideja za razgledavanja na temu vina došla mi je spontano nakon što sam upoznao gospodina Matu koji proizvodi vina na otoku Šipanu. Zajedno smo stvorili nekoliko nezaboravnih iskustava.”

Na brodu, piše Rice, možete očekivati mnogo smijeha i trenutaka za pamćenje. Naravno, uvijek vam je pri ruci neko hladno piće.

Od skrivenih vinarija do uzgajališta kamenica iz snova, Malohodžić je za Forbes podijelio svoje omiljene destinacije do kojih se sada može doći samo brodom:

Vinarija Goravica, Šipan

FOTO: Rewind Dubrovnik

Ako ste obožavatelj Anthonyja Bourdaina, ovo je skriveno mjesto za vas. Toliko skriveno, da ga možda nećete niti pronaći ako niste na brodu s Malohodžićem. “Ovo iskustvo u stilu Bourdaina nudi vam fantastična vina s četiri sorte koje se uzgajaju na otoku Šipanu,” kaže on. “Gosti mogu uživati u intimnom i zabavnom iskustvu u kući vinara Mate Goravice. Tamo se mogu opustiti i pričati izravno s njim,” dodaje, a istovremeno pijuckati i savršen ljetni rose mali plavac i grickati polutvrdi kozji sir natopljen uljem. Mjesto je toliko tiho i mirno da ćete zaboraviti gdje se uopće nalazite.

Restoran Mandrač, Lopud

FOTO: Rewind Dubrovnik

“Ako volite sporu hranu i lokalne deserte, morate posjetiti Mandrač,” kaže Malohodžić. “Vlasnica Tilda pravi najbolju tortu od rogača, a rogač nabavlja izravno s imanja Mate Goravice na Šipanu.” Ovo je savršeno mjesto za kratku jutarnju pauzu uz kavicu i svježe torte, pite i druge slastice prije posjeta otocima.

Restoran Stara Mlinica, Šipan

FOTO: Rewind Dubrovnik

Ovaj restoran smješten je daleko od nesnosnih dubrovačkih gužvi, a tamo ćete možda pojesti jedan od najboljih lokalnih obroka u čitavoj Hrvatskoj, piše suradnica Forbesa. “Ako volite svježu ulovljenu ribu pečenu na vatri, Stara Mlinica nudi vrhunsku lokaciju kraj mora,” govori Malohodžić. “Restoran je izgrađen na tri stotine godina starom mlinu za maslinovo ulje koji je nekoć sam opskrbljivao čitave Elafite.”

Terasa restorana nalazi se direktno na moru, a obrok je jedan od onih koje nikada nećete zaboraviti.

FOTO: Rewind Dubrovnik

Uzgajalište kamenica, Pelješac

“Ovdje možete iz prve ruke vidjeti kako se uzgajaju kamenice, a istovremeno ih pojesti koliko god želite,” kaže Malohodžić. “Naše razgledavanje Pelješca s Dubom ništa ne može nadmašiti,” dodaje. “Gosti uče kako otvarati kamenice i jedu ih svježe, s malo limuna.” Postoji li autentičnije lokalno iskustvo?

BOWA, Šipan

FOTO: Rewind Dubrovnik

BOWA, skraćenica od “best of what’s around” (najbolje od okoline), upravo je to, i to u obliku iznimno profinjene privatne plaže s kabanama do koje se može doći jedino brodom. Meni restorana pun je svježe ulovljene ribe i plodova mora, a tu je i vrhunski izbor hrvatskih vina. “Tu se gosti mogu razmaziti i osjećati kao filmske zvijezde,” kaže Malohodžić.

U sljedećih nekoliko mjeseci Malohodžić planira proširiti plovidbe Rewinda u područje Splita i Hvara, gdje će nuditi slična gastronomsko-morska iskustva.

Autor originalnog članka: Jenn Rice, suradnica Forbesa

Link: Rewind Dubrovnik CEO Shares Bourdain-Like Spots Only Reachable By Boat

(Prevela: Nataša Belančić)