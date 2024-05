Što je ‘tihi luksuz’ koji nastavlja diktirati modne izbore i zašto će taj trend biti teško ušutkati

Visoko sofisticirana, svevremenska moda ponovno je ušetala na scenu zajedno s inflacijom i pojačanom svijesti kako brza moda opterećuje planet. Povratak neutralnijim tonovima, kvalitetnim materijalima i vrhunskoj izradi te izostanku logotipa, odnosno trendu poznatom i kao “tihi luksuz” nije prolazni hir

Naviknuta da modni diktati ne traju, modna industrija morat će se priviknuti da su neki trendovi, baš kao i krojevi, vječni. Poruka je to za Gucci koji je ostao vjeran svom upečatljivom stilu i tako se razišao s kupcima koji su prihvatili malo drugačiju furku. Kering, francuskog modnog magnata u čijem je okrilju i Gucci, ta je nepažnja koštala milijune dolara.

Tihi luksuz ušao je na velika vrata nakon što je pandemija koronavirusa usporila svijet i urušila gospodarstva. Umjesto da nastave birati komade koji su najnoviji krik mode, u postpandemijskom svijetu potrošači su se stišali, promijenili paletu boja koja ih zanima i počeli odustajati od kreštavih logotipa. Porasla je potražnja za diskretnijim i vječno elegantnim odjevnim predmetima. Tu se rodio i pojam tihi luksuz.

Imućniji kupci žele anonimni šik, izvještavao je Forbes. “Poštujući krilaticu manje je više, pažljivo biraju proizvode koji su lijepi, zanatski besprijekorno izrađeni i kvalitetni. Decentno zakamuflirani i dalje suptilno izražavaju svoj status”, opisan je tada novi trend među potrošačima.

Neizbrisiv stil stare aristokracije i varijacije

Iako su se mediji trudili svojim naslovima ispisati epitaf tom terminu i tražili mu zamjene u nekim novim trendovima, činjenica je da je stil stare aristokracije neizbrisiv. Preživio je dosad, a s obzirom na to da favorizira kvalitetnu izradu, izdržljive, fine materijale i svevremenost, savršeno je odgovorio na zahtjeve održivosti kojih su današnji potrošači, osobito mlađe generacije, sve svjesniji. Financijske prilike, inflacija i prijetnja recesije doprinijele su tome da tihi luksuz samo još dublje pusti korijenje.

Kako ne bi bilo dosadno, na ovaj su se trend nadovezale i neke druge varijacije na temu raskošnijeg, glasnijeg luksuza. Tako je zimus ponovno oživjela i estetika takozvane mob wife inspirirana prenaglašenim glamuroznim izgledom žena povezanih s mafijaškim miljeom. Taj je trend inspirirani televizijskim i filmskim likovima.

Ovog su proljeća, međutim, tigrasti uzorci, voluminozni nakit, statement kaputi predali mjesto sličnom retro maksimalizmu Palm Beacha. Stil je inspiriran serijom Palm Royale. Vratile su se raskošne boje i uzorci, ekscentrične torbice, naočale neobičnih oblika, zaigrani nakit. Mali je to pozdrav suncu, dašak dekadencije u minimalističkim vodama koje su, tvrde mnogi, preuzele kormilo na dulje razdoblje.

Premda je bio hit i na Tik Toku, termin tihi luksuz koji se uvukao i u dizajn interijera, s vremenom je taj stil stare aristokracije prozvan old money stilom. Moda nikada ne miruje i dok ne dođemo u situaciju da resursa više uistinu nema i ne počnemo se odijevati dosadno poput stanovnici SF serije Zvjezdane staze, za očekivati je kako će tržištem vladati još mnogo različitih stilova.

Serija Palm Royale potaknula je novi modni trend koji prkosi decentnom minimalizmu, Foto: Apple TV

Dobar poslovni model

Ipak, klasika nikada ne odlazi iz mode, a tihi luksuz je dobar poslovni model. Pokazuju to uostalom i brendovi poput Loro Piana, Bottega Veneta i Hermèsa koji su ispratili brojne konkurente koji su bili kratkotrajni hit i izblijedili.

Osnivač i direktor LDV Hospitality grupe John Meadow za Fast Company objašnjava da je to stoga što su kupci entuzijastični oko trendova, ali vraćaju se iskustvima koja su uvijek na visokoj razini i u čiju su se kvalitetu osvjedočili. Možda djeluje kontradiktorno jer ako se kupuju proizvodi osmišljeni da dugo traju, smanjuje se potreba za kupnjom. No, kad se ta potreba ukaže, kupac se vrati proizvođaču kojem vjeruje.

„Suprotno uvriježenom vjerovanju, tihi luksuz je dobar biznis“, potvrđuje Shilpa Shah, suosnivačica minimalističkog brenda Cuyana.

Možda se u ovom trenutku s time ne bi složili u Gucciju koji s novim kreativnim direktorom Sabatom De Sarnom pokušava odgovoriti na decentniji ukus potrošača. Rezultati Keringa, unutar kojeg posluje i Gucci, u prvom tromjesečju ove godine nisu bili laskavi. Prodaja im je pala deset posto u odnosu na isto razdoblje lani. Da se razumijemo, prihodi od prodaje i dalje su sasvim pristojni – 4,5 milijardi eura.

Sam Gucci, zaslužan za gotovo polovicu Keringove prodaje i više od dvije trećine dobiti, ostvario je 2,1 milijardu eura prihoda, što je pad od 18 posto.

Najveći Keringov konkurent, francuska luksuzna grupacija koja stoji iza Louisa Vuittona LVMH u vlasništvu Bernarda Arnaulta izvijestila je prošloga tjedna uspješnijem prvom kvartalu. Prihodi od prodaje porasli su im tri posto. O dobrim rezultatima izvijestili su i iz Hermèsa i Prade koji su poznati po svojoj nenametljivoj eleganciji.

Zaljubljeni u old money stil

CNBC je nedavno objavio članak u kojem obrazlaže kako je stil tihog luksuza itekako aktualan i u ovoj godini. Taj stil cvijeta, iako većina Amerikanaca živi od plaće do plaće, opazili su te dodali kako je old money look moguće postići i kupovinom rabljene odjeće.

„Zaljubljeni smo u old money stil i jednostavnu, klasičnu odjeću koja djeluje poznato i izaziva ugodu“, komentirala je Sonya Glyn, urednica online modnog bloga Parisian Gentleman i voditeljica Sartorial Talksa na Youtubeu.

Mladi su sve savjesniji i kupuju odjeću koja se može nositi više od jedne sezone, ističe Thomaï Serdari, profesor marketinga i direktor modnog i luksuznog programa na Poslovnoj školi Stern na Sveučilištu u New Yorku.

On tumači kako je tihi luksuz na mnogo načina protuteža brzoj modi, koja je velika prijetnja održivosti zbog velikih količina otpada, emisija stakleničkih plinova i jeftinih plastičnih vlakana koje sadrži. „Imajući to na umu, tihi luksuz će se zadržati. Inflacija je pokazala kako je vrijeme za rastanak s mentalitetom keeping up with Joneses“, smatra taj profesor.