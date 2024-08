Suradnica Forbesa predlaže da se putovanje u Dubrovnik spoji s posjetom Boki kotorskoj

Ako volite razgledavanje novih destinacija, a istovremeno se želite opustiti pod suncem, posjet Dubrovniku i Boki kotorskoj nudi najbolje od oba svijeta, piše suradnica Forbesa Michele Robson.

Dubrovnik je, dodaje, iznimno popularan grad, pogotovo nakon što se tamo snimala serija Igra prijestolja, no ako želite neko vrijeme provesti opuštajući se u miru, na samo sat vremena vožnje tu je Boka kotorska.

Dubrovnik, Hrvatska

Dubrovnik / FOTO: Ivan Batinic / Alamy / Alamy / Profimedia

Dubrovačka zračna luka nalazi se oko 20 kilometara od starog grada, odnosno oko pola sata vožnje automobilom. Cijena Ubera je nekih 30-ak eura, a ako planirate unajmiti automobil, to možete učiniti u zračnoj luci.

HILTON IMPERIAL DUBROVNIK

Ako ćete u gradu ostati kratko, preporuča se odsjedanje u blizini starog grada, budući da ljeti u gradu vladaju velike prometne gužve. Automobili su zabranjeni u starom gradu, zbog čega je najjednostavnije odsjesti tik pored njega ako ne želite vući kovčege po kamenim ulicama. Iz perspektive lokacije, možda je najbolja opcija Hilton Imperial, manje od pet minuta od ulaza u stari grad.

Iako možda mislite da poznajete brend Hilton, ovaj hotel će vas sigurno iznenaditi. Smješten je u zgradi iz 1897. godine, a nekoć je tu bio Grand Imperial, prvi hotel u Dubrovniku. Zgrada odiše tihom elegancijom, a pogledi s terasa na stari grad i tvrđavu su nevjerojatni.

Glavna atrakcija u gradu zasigurno je stara jezgra, pod zaštitom UNESCO-a, prepuna gotičkih, renesansnih i baroknih crkvi, samostana, palača i fontana. Kada u luku stignu kruzeri u gradu vlada ogromna gužva, zbog čega je u razgledavanje često bolje ići predvečer. Za one koji žele vidjeti lokacije na kojima se snimala Igra prijestolja, postoje organizirana razgledavanja. Uzmite si vremena i prošećite gradskim zidinama iz 13. stoljeća, preporuča Robson.

Paun na Lokrumu / FOTO: Roman Babakin / Alamy / Alamy / Profimedia

Suradnica Forbesa preporuča i posjet Lokrumu, kako za one koji žele vidjeti Željezno prijestolje, tako i za one koji žele malo mira. Na otok se lako stiže trajektom iz lijepe stare luke, a on je pun predivnih paunova koji slobodno šeću otokom.

Cavtat / FOTO: Dalibor Brlek / Alamy / Alamy / Profimedia

Vrijedi posjetiti i Cavtat, koji se nalazi na samo 25 minuta automobilom ili trajektom iz Dubrovnika. Stari dio grada ima šarmantne kamene kućice i živahnu rivu, a ujedno je i savršena lokacija za večeru na otvorenom u restoranu Bugenvila gdje možete uživati u svježoj ribi.

Boka kotorska, Crna Gora

Image: 147659222, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Cath Harries / Alamy / Alamy / Profimedia

Do Boke kotorske jednostavno je doći automobilom iz zračne luke Dubrovnik. Možda ćete čekati na granici, a ako planirate unajmiti automobil ne zaboravite kompaniji napomenuti da želite posjetiti Crnu Goru kako biste dobili sve potrebne dokumente, savjetuje suradnica.

Kada uđete u Crnu Goru možete se voziti šarmantnim krajolikom oko jezera ili u 15-minutnoj vožnji trajektom stići od Herceg Novog do glavnog dijela zaljeva.

Za smještaj suradnica preporuča Hyatt Regency Kotor Bay Resort, koji se nalazi na oko 10-15 minuta vožnje od Kotora i do kojeg možete stići i autobusom ili taksijem. Ako želite ići na romantično putovanje brodom možete rezervirati i privatni brod od hotela do Kotora. U hotelu se nalazi spa, dva bazena, nekoliko restorana i barova, kao i plaža, a čitavo ovo područje poznato je kao iznimno zdravo za sve koji imaju problema s plućima.

HYATT REGENCY KOTOR BAY RESORT

U hotelu možete rezervirati i villu s vlastitim bazenom, ili sobu s pristupom zajedničkom bazenu i privatnim jacuzzijem. Iako hotel ima nekoliko restorana, u blizini se nalaze i drugi, poput restorana Konoba koji poslužuje svježu ribu.

Kada vam je dosta odmaranja u hotelu, možete krenuti u istraživanje. Stari grad u Kotoru pod zaštitom je UNESCO-a i ne smijete propustiti njegove vijugave ulice, venecijansku arhitekturu i tvrđavu. Najbolje vrijeme za posjet je, kao i u Dubrovniku, predvečer, nakon što grad napuste posjetitelji s kruzera.

U blizini Kotora nalazi se i nova žičara koja vas vodi do planinarskih staza, restorana, kafića i drugih atrakcija.

Gospa od Škrpjela u blizini Perasta, Crna Gora / FOTO: Kateryna Kolesnyk / Panthermedia / Profimedia

Razgledavanje brodom također je nezaobilazno, budući da je to najjednostavniji način da vidite sve atrakcije. Možete birati između lijepog sela Perast ili modernije marine Porto Montenegro u Tivatu. Ako više volite prirodu, tu su plave špilje, a možete vidjeti i zaljeve za podmornice korištene u Drugom svjetskom ratu.

Porto Montenegro / FOTO: Ivan Kuznetsov / Alamy / Alamy / Profimedia

Što god odaberete za posjet bit ćete oduševljeni čistom ljepotom ovog dijela svijeta, veličanstvenim planinama i kristalno čistim morem. Boka kotorska postaje sve poznatija turistička destinacija, zbog čega je najbolje vrijeme za posjet upravo sada, prije nego njome zavladaju prevelike gužve, zaključuje Michele Robson.

Autor originalnog članka: Michele Robson, suradnica Forbesa

Link: Your Guide To A Two-Center Break In Dubrovnik And Kotor Bay

(Prevela: Nataša Belančić)