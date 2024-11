Suradnik Forbesa testirao je spektakularan Rolls-Royce Spectre za 2024. godinu

Samo dvodnevna testna vožnja Rolls-Royce Spectreom bila je dovoljna da se u potpunosti doživi stil i snaga ovog električnog superautomobila.

Ovo je prvi potpuno električni automobil Rolls-Roycea, a po mnogočemu je još i bolji od modela s tradicionalnim motorom na unutrašnje izgaranje.

Što je novo

Razlike između verzija za 2024. i 2025. godinu su minimalne i odnose se na potencijalna softverska ažuriranja i dodatne opcije u sklopu usluga posebnih prilagodbi proizvođača.

Tijelo automobila

Tradicionalni dizajn koji Rolls koristi u svojim modelima s četiri vrata – gdje se vrata otvaraju s prednje prema stražnjoj strani – ostala su i na ovom modelu s dvojim vratima. To bi možda moglo zvučati kao svetogrđe, ali oblik stražnjeg dijela automobila podsjeća – na dobar način – na neke brze američke automobile popularne u 60-im godinama prošlog stoljeća.

Rolls Royce

Tijelo automobila inspirirano je raznoraznim izvorima, od visoke mode, modernističkog kiparstva i dizajna trkaćih jahti. Automobil izgleda kao milijun dolara čak i parkiran. Ok, možda ne baš milijun – cijena za Spectre iznosi nešto ispod 579.000 dolara.

Unutra ćete pronaći najbolju kožu, ulašteno drvo i metalne detalje, sve ručne izrade i savršenog finiša. Jedna karakteristika koja se ističe je “Galerija”, element koji nadzornu ploču pretvara u umjetničku instalaciju, ako to poželite.

Rolls Royce

Galerija se proteže duž čitave nadzorne ploče, a može sadržavati detaljan dizajn, kiparske elemente, a čak i plemenite materijale poput zlata ili dijamanata.

Usprkos reputaciji tradicionalnog luksuza koju Rolls-Royce već dugo gaji, Spectre ima najsuvremeniju tehnologiju koja vam omogućava programiranje navigacije, zabave i postavki samog vozila bez ikakvih fizičkih gumba ili ručica.

Sva sjedala dizajnirana su za najvišu razinu udobnosti, a imaju veliki spektar prilagodbi, funkcija masaže i kontrole temperature.

Rolls Royce

Prilagodljivo osvjetljenje može se mijenjati prema raspoloženju vozača i suputnika. Jedan od glavnih pozitivnih aspekata ovog automobila je nevjerojatna količina stvari koje možete prilagoditi upravo sebi, kao i nevjerojatna posvećenost detaljima. Vrijedi li to visoke cijene? Samo vi možete odgovoriti na to pitanje.

Motor

Spectre ima nevjerojatnih 576 konjskih snaga i od nule do 100 kilometara na sat stiže za 4,4 sekunde. Domet s punom baterijom je samo 400 kilometara, ali treba uzeti u obzir nevjerojatnu snagu automobila i činjenicu da teži gotovo tri tone. Punjenje od 10 do 80 posto traje samo 34 minute. Rolls-Royce nudi čitavu mrežu usluga pomoći za punjenje gdje god, i kada god vlasnik to zatreba.

Rolls Royce

Vožnja

Kao i većina električnih automobila, Spectre se pretvara u pravu raketu čim pritisnete gas. Ubrzanje je snažno, uglađeno i brzo. Ipak, automobil nikad ane djeluje agresivno niti se u njemu osjećate kao da ste na trkaćoj stazi. Loše ceste kao da ne postoje.

Rolls Royce

Upravljanje je precizno, ali ne djeluje previše sportski. Električni pogon osigurava gotovo potpuno tihu vožnju. Svaki izlazak s automobilom djeluje kao bijeg od stvarnosti, a nikada se ne želite vratiti kući.

Mane

Nema ih mnogo. Prtljažnik je iznimno malen, a trokutasti prozor na suvozačkoj strani znači da je izazovno imati dobar pregled s te strane na raskrižjima.

Sigurnost

Spectre za 2024. godinu pun je opreme za sigurnost, uključujući asistenciju za ostanak u traci, upozorenje za napuštanje trake, upozorenje prije sudara s prednje strane, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, nadzor slijepih točaka i još mnogo toga.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: Test-Driving The 2024 Rolls-Royce Spectre

(Prevela: Nataša Belančić)