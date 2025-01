Tražite nove ideje za putovanja? Ovo je 15 destinacija koje ne biste trebali propustiti

Ako ste željni otkrivanja novih destinacija, ili samo želite maštati o njima, Forbes donosi novo izvješće koje rangira najpopularnija putovanja diljem svijeta, od Balija do polarne svjetlosti.

Koje destinacije najviše ljudi želi posjetiti? Novo izvješće tvrtke za planiranje putovanja Go2Africa pokazuje kako ljubitelji putovanja za 2025. godinu imaju velike želje. Kako bi otkrili gdje putnici najviše žele ići, analizirali su globalne trendove Google pretraga i kreirali detaljnu rang-listu najtraženijih putovanja.

Najtraženije destinacije

Na vrhu ovogodišnje liste je Bali. On privlači sve, od parova na medenom mjesecu, avanturista, ljubitelja kulture, obitelji… Poznat kao Otok Bogova, ovaj indonezijski raj nudi ponešto za svakog: mirne plaže, vrhunske lokacije za surfanje, veličanstvene slapove i poznate hramove. Reputacija otoka kao duhovnog centra dodatno učvršćuje njegovo mjesto kao destinacije koju želi posjetiti najviše ljudi.

Nacionalni rezervat Masai Mara, Kenija / FOTO: Sergio Pitamitz / VWPics / Profimedia

Drugo najpopularnije putovanje je safari. “Mi u Go2Africa vjerujemo kako afrički safari nudi najbolji način da uronite u bogatu divljinu kontinenta,” pišu autori izvješća. “Od veličanstvenog lava do misterioznog slona, afrički safari nudi vam jedinstvenu pustolovinu u kojoj vas svaki trenutak vodi korak bliže neukroćenoj ljepoti prirodnog svijeta.”

Treći je grčki Santorini, poznat po svojim bijelim zgradama i pogledima na Egejsko more. “Ne samo da je arhitektura na otoku predivna, već je on slavan i zbog vulkanskih plaža i pogledima koji oduzimaju dah,” pišu autori.

Santorini, Grčka / FOTO: Nano Calvo / VWPics / Profimedia

Četvrto je “najsretnije mjesto na svijetu”, odnosno Disney World na Floridi. Top pet zaključuje Bora Bora u Francuskoj Polineziji, otočni raj poznat po bungalovima i tirkiznim lagunama.

Fascinantni trendovi

Čitanjem izvješća također se mogu primijetiti i promjene u onome što inspririra putnike diljem svijeta.

Dominacija prirodnih ljepota: Iskustva kojima je u središtu priroda visoko su na popisima prioriteta velike većine ljubitelja putovanja. Na primjer, Machu Picchu (sedmi na globalnoj rang-listi) najpopularnija je destinacija za putnike iz sedam zemalja svijeta, uključujući i sam Peru. Jedno od sedam svjetskih čuda, ovaj antički grad nudi nevjerojatne prilike za planinarenje. Visoko na mnogim regionalnim popisima, a 10. na ukupnoj globalnoj listi još je jedno prirodno čudo: Grand Canyon.

Machu Picchu, Peru / FOTO: Greg Vaughn / VWPics / Profimedia

Ističu se gradovi: visoko na popisu prioriteta također su i urbane pustolovine. New York City najpopularnija je urbana destinacija za čak 27 zemalja svijeta. Legendarne znamenitosti poput Kipa slobode, kao i kulturna scena i globalni utjecaj ovaj grad čine vječnim favoritom.

Kip slobode, New York / FOTO: Sergi Reboredo / VWPics / Profimedia

Ovo je popis najtraženijih destinacija za putovanja na svijetu:

1. Bali, Indonezija 2. Odlazak na safari (razne lokacije) 3. Santorini, Grčka 4. Disney World, Florida 5. Bora Bora, Francuska Polinezija 6. Promatranje polarne svjetlosti (razne lokacije) 7. Machu Picchu, Peru 8. Taj Mahal, Indija 9. Eiffelov toranj, Pariz 10. Grand Canyon, SAD 11. Planinarenje u Patagoniji, Čile 12. Kip slobode, New York 13. Mount Everest, Nepal 14. Stonehenge, Engleska 15. Antarktika

Hram Pura Lempuyang Luhur, Bali / FOTO: Vyacheslav Shevchenko / imageBROKER / Profimedia

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, viša suradnica Forbesa

Link: Ranked: The World’s Top 15 Bucket List Trips, According To A New Report

(Prevela: Nataša Belančić)