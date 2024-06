Zašto neki turisti ostaju na kruzerima u luci iako su stigli na atraktivno odredište?

Putovanje kruzerom jedan je od najuzbudljivijih načina za upoznavanje svijeta. Ono nudi spoj luksuza i praktičnosti, omogućujući znatiželjnim putnicima da posjete više destinacija bez gnjavaže stalnog pakiranja i raspakiranja.

Dok plutajući hotel prelazi iz jedne luke u drugu, gosti imaju priliku doživjeti raznolike kulture, zadivljujuće krajolike i razne aktivnosti. Međutim, unatoč privlačnosti novih destinacija, mnogi putnici odlučuju ostati na brodu dok je brod usidren.

Ovo može biti iznenađenje za one koji su novi na krstarenjima, no ova naizgled kontraintuitivna odluka zapravo je vođena s nekoliko uvjerljivih razloga.

Ostajanje na brodu može pružiti mir i tišinu, pristup brodskim sadržajima bez gužve, posebne ponude i opuštajuću atmosferu—sve to dok se izbjegavaju potencijalne gnjavaže i troškovi izleta na kopnu.

I brod može biti poželjna destinacija

Tradicionalno, a i u mnogim slučajevima još uvijek danas, krstarenja su usmjerena na destinacije. Međutim, najnoviji mega-brodovi konkuriraju najvećim kopnenim odmaralištima u pogledu sadržaja, te su i sami postali – poželjne destinacije.

Royal Caribbeanov Icon of the Seas rasprodao je svoje prvo putovanje u roku od 24 sata, s putnicima željnima iskusiti sve što najveći svjetski kruzer nudi.

CEO i međunarodni predsjednik Royal Caribbean, Michael Bayley, istaknuo je u priopćenju za javnost povodom te vijesti da je Icon of the Seas “budućnost obiteljskih odmora.” Da je svojevrsni plutajući luksuzni hotel. Stoga i ne čudi da može biti privlačno ostati na na kruzeru dok je u luci, jer to pruža jedinstvenu priliku za uživanje u sadržajima broda bez uobičajenih gužvi.

Razni sadržaji bez uobičajene gužve

U bazenima, toplicama i salonima uvijek je manje gužve tijekom dana kada je brod u luci. Isto vrijedi i za glavne atrakcije na novijim, većim brodovima, kao što su flowrideri, konopci za penjanje i tobogani.

Mnogi brodovi danas nude ekskluzivne zone ili privatna utočišta uz dodatni trošak. Međutim, kruzeri su obično dovoljno mirni tijekom dana u luci da se može postići sličan osjećaj na običnim palubama s bazenima.

Ako je cilj vašeg krstarenja opuštanje i odmor, ovo bi moglo biti idealno rješenje bez dodatnih troškova.

Prilika za posebne ponude

Iskoristite posebne ponude na brodu koje su često dostupne dok je brod usidren. Spa centri i specijalizirani restorani često nude popuste i promocije kako bi potaknuli putnike da ostanu na brodu.

Ovo može biti savršeno vrijeme za uživanje u spa tretmanu ili gurmanskoj večeri. Samo imajte na umu da su brodske trgovine obično zatvorene dok su brodovi u luci, pa će lovci na suvenire možda ipak morati izaći na obalu. Isto vrijedi i za kockarnice.

Provjerite dnevni planer, koji se obično ostavlja u vašoj kabini dok ste na večeri, za sve relevantne ponude za sljedeći dan u luci.

Nezgodne luke ili luke gradova u kojima ste već bili

Možda ste već posjetili određenu luku i nema ništa novo što biste željeli vidjeti. Alternativno, brod može biti usidren prilično daleko od glavnih atrakcija, što čini istraživanje manje praktičnim.

Primjeri na popularnim europskim ili mediteranskim krstarenjima uključuju Le Havre, koji se često reklamira kao Pariz iako zahtijeva transfer autobusom koji traje više od dva sata. Le Havre sam po sebi nije poseban i, ovisno o vezu, da bi se došlo do Pariza ili neke druge ljepše lokacije potreban je shuttle autobus.

Slična situacija je i s Venecijom, jer da bi se smanjio pritisak na Veneciju – kruzeri sada pristaju u nekoliko mnogo manje privlačnih luka iz kojih se onda autobusom kreće prema Veneciji. Ako ste već bili u Veneciji ili vam se ne sviđa ideja sjedenja u autobusu nekoliko sati, ostanak na brodu može biti poželjniji.

Gnjavaža s prelaskom na male čamce

U nekim slučajevima, luke zahtijevaju tendering, što uključuje čekanje u (često dugim) redovima za ukrcaj na male čamce koji prevoze putnike na obalu. Kruzerske linije ne oglašavaju uvijek tender luke unaprijed, ali često možete otkriti potencijalne tender luke provjerom kalendara dolazaka na web stranicama lokalnih lučkih uprava.

Ako pak brod pristaje u luci u centru grada, gosti mogu odlučiti napustiti brod čim bude odobren izlazak za kratki obilazak, a zatim se vratiti na brod ranije – i još uvijek uživati u nekoliko sati mira i tišine. Ne postoje pravila. Na kraju, putnici na krstarenju slobodni su odlučiti o vlastitim aktivnostima, bilo da to znači provesti svaki mogući trenutak na obali ili tretirati brod kao destinaciju.