Želite živjeti u Italiji? Toskana će vam platiti 30.000 eura da se tamo preselite

Jeste li ikada sanjali o životu pod suncem Toskane?Ako jeste, vaš san sada može postati stvarnost, i to zahvaljujući novoj inicijativi ove predivne talijanske regije koja nudi poticaje svima koji se žele preseliti u njene šarmantne, slabo naseljene gradiće.

Program se naziva Residenzialità in Montagna 2024., a njima Toskana želi privući nove stanovnike u ruralna planinska naselja. Poticaji se kreću od 10.000 do 30.000 eura za pokrivanje troškova preseljenja i renovacije doma.

Možete izabrati između 76 gradića, a lokacije su zaista privlačne. Castelnuovo di Val di Cecina maleno je srednjovjekovno selo u podnožju Maremme. Tu je i San Casciano dei Bagni – poznat po svojim terapeutskim termalnim kupeljima – koji je savršen za one u potrazi za opuštanjem i wellnessom. Ljubitelji umjetnosti mogli bi se zaljubiti u Caprese Michelangelo, rodno mjesto slavnog renesansnog umjetnika. Možda biste radije živjeli na otoku? Capraia Isola smještena je u srcu toskanskog arhipelaga.

Na stranici za nekretnine Idealista stoji kako je prosječna cijena kuće u najjeftinijoj toskanskoj provinciji, Pistoiji, 1,472 eura po kvadratnom metru.

Ovom inicijativom želi se pomladiti i stabilizirati populacija u ovom dijelu zemlje, koja je tijekom godina zabilježila značajan pad. Cilj intervencije je pozvati na repopulaciju i socioekonomsku revitalizaciju planinskih područja i poništiti njihovu marginalizaciju, kažu autori programa.

Capraia / FOTO: IOS / Zuma Press / Profimedia

Talijansko ministarstvo okoliša 2016. je godine objavilo studiju koja pokazuje da je oko 2.500 manjih gradova u zemlji toliko ispražnjeno od stanovništva da neće preživjeti više od 25 godina. Prošle godine je CNN izvijestio kako Italija ima čak 6.000 napuštenih sela.

Mnogo je koraka poduzeto kako bi se spasili ovi umirući gradovi. EU je u sklopu plana za oporavak dala milijune eura subvencija, a neka mjesta i sama su pokušala privući nove stanovnike. Slični programi primjenjivani su i u drugim dijelovima Italije, poput Sardinije, koja je novim stanovnicima nudila oko 14.000 eura, sela Presicce, koje je nudilo oko 28.000 eura i sela Santo Stefano di Sessanio, koje je nudilo do 50.000 eura.

Toskana je za revitalizaciju planinskih naselja odvojila 2.800.000 milijuna eura.

Što trebate znati?

Kao i u svim ovim programima, postoje određeni uvjeti i parametri. Poticaji regije osmišljeni su da pokriju do 50 posto troškova kupnje i renoviranja doma u gradićima s manje od 5.000 stanovnika. To ne znači samo kupnju neke nekretnine, već i njena renovacija i pretvaranje u trajnu rezidenciju – vikendice nisu dozvoljene.

Još jedan uvjet: svi prijavljeni moraju biti građani Italije, EU-a ili, ako su građani neke treće zemlje, moraju imati dugoročnu dozvolu za boravak. Također moraju prijaviti rezidenciju u određenom talijanskom gradu.

Svi zainteresirani moraju biti brzi. Rok za prijave je u 13 sati, 27. srpnja. Za prijavu je potrebno posjetiti službene internetske stranice toskanske regije i ispuniti potrebne formulare.

Tko kaže da baš ovo nije trenutak da prigrlite “la dolce vita”? Ipak, čak i ako ne stignete donijeti odluku do roka, shvatite ovu ponudu kao inspiraciju: sigurno je da će ovakvih ponuda biti još.

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, viša suradnica Forbesa

Link: Want To Live In Italy? Tuscany Will Pay You $32,000 To Move There

(Prevela: Nataša Belančić)

